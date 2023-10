Biden viaja a Israel mientras la diplomacia internacional trabaja a contrarreloj para introducir ayuda humanitaria en Gaza

Después de diez días de conflicto entre Israel y Hamas, y cuando los suministros básicos se agotan en la franja de Gaza, la diplomacia internacional, encabezada por Estados Unidos, intensificó su actividad para aliviar el sufrimiento de los civiles palestinos y también para evitar que la violencia se extienda a otros puntos calientes de Oriente Medio –sin resultados, de momento−.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, regresó este lunes a Israel, pero no logró que el Gobierno de Benjamín Netanyahu acepte introducir ayuda humanitaria a Gaza, donde el Ejército israelí siguió bombardeando durante la noche del lunes al martes y mató a al menos 71 personas en el sur de la franja, según la agencia palestina de noticias Wafa. Los muertos en Gaza desde el pasado día 7 se acercan a los 2.900, además de unos 12.000 heridos.

Antes de marcharse de Tel Aviv, Blinken anunció que el presidente de EEUU, Joe Biden, visitará Israel para conocer de primera mano la situación. “El presidente escuchará de Israel como va a desarrollar sus operaciones de una forma que minimice las víctimas civiles y permita la asistencia humanitaria llegar a los civiles en Gaza, de una forma que no beneficie a Hamas”, explicó Blinken.

Biden volverá a ofrecer su respaldo absoluto a Israel, al igual que lo hizo ayer su jefe de la diplomacia. Blinken “subrayó su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse del terrorismo de Hamas y reafirmó la determinación de EEUU de suministrar al Gobierno israelí lo que necesite para proteger a sus ciudadanos”, según un portavoz del Departamento de Estado.

Este martes también aterrizó en Israel el jefe del Comando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Michael Kurilla, para reiterar el compromiso “inquebrantable” del Pentágono con la seguridad de Israel. “Estoy aquí para garantizar que Israel tiene lo que necesita para defenderse, y en concreto estoy centrado en evitar que otras partes expandan el conflicto”, explicó Kurilla en un comunicado.

La Casa Blanca apoyó sin fisuras a Israel desde el ataque de Hamas del 7 de octubre –en el que fallecieron unas 1.300 personas, la mayoría civiles–, pero su discurso se modificó en los pasados días, en los que la situación en la franja degeneró tras el bloqueo total impuesto por el Gobierno de Netanyahu y después de que su Ejército pidiera a los habitantes del norte de Gaza que evacuaran toda la zona septentrional y se fueran al sur de Wadi Gaza. Biden incluso se ha mostrado contrario a una nueva ocupación de la franja por Israel.

Al igual que Blinken, Biden también acudirá a los países árabes aliados de Washington, en concreto, Jordania y Egipto, que pueden jugar un papel importante en la actual crisis. El presidente tratará de apaciguar los ánimos, ya que algunos amigos de EEUU se han mostrado incómodos después de que la Casa Blanca haya dado luz verde a Israel para su brutal operación militar en Gaza. En Arabia Saudí, por ejemplo, Blinken no fue bien recibido por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que le hizo esperar varias horas, según el periódico The Washington Post. Bin Salman insistió en la necesidad de poner fin a los bombardeos y al bloqueo sobre Gaza, y no condenó las acciones de Hamas, a pesar de que Riad tampoco simpatiza con el grupo islamista.

Para lograr un cierto equilibrio entre su apoyo incondicional a Israel y sus relaciones con los demás actores regionales, la actual misión de EEUU es asegurar un corredor humanitario para que entre a Gaza la ayuda, desde la frontera con Egipto, y salgan los residentes de la franja extranjeros o que tienen doble nacionalidad, incluidos estadounidenses. Sin embargo, los actores involucrados quieren asegurarse de que la ayuda seguirá fluyendo, incluso después de que los occidentales estén a salvo y que Washington no se desentenderá de los que permanezcan en Gaza. Y EEUU quiere tener garantías de que esa ayuda no sea “requisada o destruida por Hamas”, y que “llegue a las personas que la necesitan”, según Blinken.

Egipto, clave en las negociaciones

El domingo, Blinken se había marchado de El Cairo afirmando que la ayuda “entrará” a Gaza, pero el lunes el Gobierno de Netanyahu negó que hubiera un acuerdo para un alto el fuego temporal y la apertura de un corredor seguro, causando la indignación de Egipto, que está presionando para introducir suministros a Gaza, antes de que sea demasiado tarde y los palestinos salgan de la franja en busca de víveres –como ya ocurrió en 2008, cuando, desesperados, echaron abajo la valla que separa los dos territorios−.

La entrada de ayuda humanitaria a Gaza es una condición innegociable para el presidente egipcio, Abdelfattah Al Sisi, que durante su reunión trasladó a Blinken su rechazo absoluto a la idea de que los gazatíes sean desplazados a Egipto, tal y como EEUU e Israel llegaron a sugerir la semana pasada. El Cairo ha puesto a disposición de la comunidad internacional el aeropuerto de Al Arish, el más cercano a la frontera con Gaza, para recibir la ayuda humanitaria que debería ser distribuida en la franja por las organizaciones que trabajan en su interior.

El ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukry, aseguró en las últimas horas que su país está “completamente dispuesto a enviar la ayuda y a facilitar la salida de los extranjeros”, en una rueda de prensa junto a la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, quien también está participando en las negociaciones para ese corredor humanitario, una posibilidad que parecía inminente el lunes a primera hora pero se fue dilatando a lo largo del día, hasta esfumarse a última hora.

Cientos de toneladas de ayuda humanitaria, enviada por países como Jordania y Turquía, y organismos como la Organización Mundial de la Salud se han ido acumulando y esperan en territorio egipcio para ser entregados más pronto que tarde en Gaza, donde “se necesita desesperadamente la ayuda, incluida comida, agua y medicinas”, según la ONU. Este martes, los camiones cargados con ayuda se dirigieron de la localidad de Al Arish hacia la frontera con Gaza (a unos 40 kilómetros de distancia), lo cual puede indicar que el paso de Rafah se abrirá en el día de hoy.

“Hemos llegado a la terminal [de Rafah] y estamos esperando el próximo paso”, dijo la directora de la ONG Mersal, Heba Rashed, al periódico gubernamental egipcio Ahram Online.

La Unión Europea anunciói que también enviará ayuda humanitaria a través de un “puente aéreo” con Egipto, lo cual aumenta la presión sobre Israel, que aún no dio su visto bueno a la entrada de ayuda a Gaza. La UE detalló que los primeros dos vuelos rumbo al noreste de Egipto saldrán esta semana, con material a bordo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que incluye medicinas y kits de higiene personal.

Por su parte, el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, agradeció a Blinken su ayuda en las “conversaciones con Egipto, Israel y otros” para el acceso de la ayuda humanitaria a través de Rafah que –explicó– iría destinada a las personas que viven en el sur de la franja y a los 600.000 gazatíes que se hdesplazaron desde el norte. El paso fronterizo se sitúa en el sur de la franja, hacia donde se dirigieron muchas familias con la esperanza de poder cruzar a territorio egipcio en algún momento, pero este lunes Israel volvió a bombardear la zona de Rafah: es el cuarto bombardeo que tiene como objetivo el cruce.

N Jerusalén Área ampliada 10 km Sederot Gaza Wadi gaza ISRAEL Franja de Gaza Jan Yunis Ráfah Paso de Ráfah EGIPTO N Jerusalén Área ampliada 10 km Gaza Wadi gaza ISRAEL Franja de Gaza Jan Yunis Ráfah Paso de Ráfah EGIPTO

Evitar el efecto dominó

Otro de los objetivos de la maquinaria diplomática que se puso en marcha en Oriente Medio es evitar que el conflicto se extienda a otros países de la región, con especial atención puesta en Líbano, en cuya frontera con Israel se repitieron los intercambios de fuego entre el Ejército israelí y el grupo chií Hizbulá –que amenazó con intervenir si Israel continúa bombardeando y matando a los gazatíes.

Este lunes, el movimiento armado libanés mostró en un video cómo sus francotiradores destruyeron las cámaras de vigilancia israelíes, situadas al otro lado de la frontera libanesa. También aseguró que alcanzó un tanque israelí con misiles teledirigidos y atacó al menos cinco puntos en territorio israelí, causando bajas, según un comunicado de Hizbulá. A su vez, Israel respondió con artillería hacia el origen de los disparos, pero afirmó que no se produjeron víctimas en sus filas.

En la madrugada del martes, el Ejército israelí atacó “infraestructura militar de Hizbulá” en el sur del Líbano en respuesta a los disparos de ayer e informó que “cuatro terroristas” fueron abatidos cuando “trataban de infiltrarse por la valla de seguridad con Líbano para colocar un artefacto explosivo”, según un portavoz militar israelí.

Para que sus tropas puedan operar más libremente y para salvaguardar la vida de los civiles, Israel ordenó la evacuación de los residentes de 28 comunidades situadas a menos de 2 kilómetros de la frontera con Líbano y declararon zona militar el área hasta 4 kilómetros desde la línea azul, establecida por la ONU en 2006 para poner fin a las hostilidades entre Israel y Hizbulá en el verano de ese año.

“Hemos aumentado nuestras fuerzas en la frontera norte y respondemos agresivamente a cualquier actividad contra nosotros”, aseguró el portavoz del Ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, prometiendo que si Hizbulá pone a prueba a las tropas israelíes “la reacción será mortal”. Según Hagari, EEUU “está dando todo su respaldo” a la actuación de Israel también en el frente norte.

Allí se produjeron al menos 21 muertos desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamas: cinco israelíes (cuatro soldados y un civil) y 12 en territorio libanés, incluyendo tres civiles (uno de ellos, un reportero de la agencia Reuters), ocho miembros de Hizbulá y cinco integrantes de milicias palestinas, que tienen su base en Líbano.

Mientras, el débil Gobierno libanés trató de distanciarse de los actos de Hizbulá, para evitar ser arrastrado a un conflicto que acabaría hundiendo definitivamente el país sumido en una grave crisis económica y política. El primer ministro en funciones, Nayib Mikati, afirmó este lunes que está manteniendo contactos para evitar que el Líbano se vea envuelto en la guerra entre Israel y Hamas, pero reconoció que es imposible “predecir lo que pueda ocurrir”. Mikati confirmó contactos con el secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, además de con Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Canadá, entre otros.

La ministra de Exteriores francesa hizo una parada este lunes en Beirut, después de su visita a Egipto, y afirmó: “El Líbano debe hacer todo lo posible para mantenerse al margen y no verse arrastrado en una espiral, en caso de que se produzca. Pero, sobre todo, debe evitar que se produzca”.

Lo que más preocupa a nivel internacional no es sólo el estallido de un nuevo conflicto entre Israel y Hizbulá, sino que Irán intervenga a favor de la milicia chií, a la que apoya política y materialmente. Desde Teherán han llegado varias advertencias tras el comienzo de la campaña de bombardeos en Gaza y este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanaani, ha afirmado que “la resistencia regional no va a mirar hacia otro lado frente a los crímenes sionistas”.

Precisamente, Irán, junto con Hizbulá, Hamas y otros enemigos de Israel, se hacen llamar el ‘eje de la resistencia’. Con representantes y apoyos de ese eje se reunió el ministro de Exteriores iraní, Hussein Amir Abdolahian, durante una gira que el pasado fin de semana le llevó a Iraq, Siria, Líbano y Qatar. Desde Doha, donde tienen su base algunos líderes políticos de Hamas, Amir Abdolahian afirmó que el conflicto entre Israel y Palestina podría extenderse por la región si Israel continúa con los ataques “contra el indefenso pueblo de Gaza”. Su portavoz ha destacado posteriormente que los aliados de Israel tienen la misma responsabilidad que el “régimen sionista”, señalando de forma indirecta a EEUU, también enemigo acérrimo de Teherán.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha querido tensar la situación ni apuntar directamente a Irán y, en la entrevista a la cadena de televisión CBS, Biden afirmó que “no hay evidencia clara” de que Irán está detrás del ataque que Hamas lanzó contra Israel el día 7 de octubre, en el que murieron unas 1.300 personas, la mayoría civiles. El mandatario sí quiso destacar que “Irán apoya constantemente a Hamas y Hizbulá”, ambos considerados grupos terroristas por Washington.

El Gobierno de Netanyahu no evita la confrontación y no cesa en su empeño de vincular a todos sus adversarios que –según el primer ministro– representan una amenaza existencial para el Estado judío: “Hamas es parte del eje del mal de Irán, Hizbulá y sus secuaces. Buscan destruir el Estado de Israel y asesinarnos a todos. Quieren devolver a Oriente Medio al abismo del fanatismo bárbaro de la Edad Media, mientras que nosotros queremos llevar a Oriente Medio a las alturas del progreso del siglo XXI”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, habló ayer con Netanyahu por teléfono y Rusia propuso una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía el alto el fuego inmediato en Gaza, así como la liberación de todos los rehenes. Sin embargo, no ha logrado el apoyo necesario en la votación del lunes, en la que tres miembros permanentes del Consejo (EEUU, Francia y Gran Bretaña) vetaron el texto, que condenaba los ataques contra civiles en la franja de Gaza y “las acciones encaminadas a imponer el bloqueo, privando a la población civil de los medios indispensables para su supervivencia”, además de pedir el suministro de asistencia humanitaria y la creación de corredores para garantizar la evacuación segura de los civiles necesitados.