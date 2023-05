Elecciones en España: drag queens, tiktokers, músicos y actores, la cultura que se moja en las elecciones del 28M

Epic Vegan tiene 251.100 seguidores (y subiendo) en su cuenta de TikTok. Desde allí, conciencia sobre el maltrato animal, y aporta información y consejos para iniciarse en el antiespecismo. Un activista del veganismo que conquista la red social con sus vídeos. Sus mensajes contra lo que él llama la “esquizofrenia ideológica” del presidente de España, Pedro Sánchez, cuando apostó por el bife poco hecho en vez de defender la reducción del consumo de carne que apoyaba el ministro Garzón tiene miles de likes. Lo que muchos de quienes se los dieron no saben es que bajo ese álter ego se esconde José Ildefonso, y que su nombre aparece en la lista de PACMA a la alcaldía de Barcelona para las elecciones del próximo 28 de mayo en España.

Ildefonso decidió que no basta con quejarse desde TikTok e Instagram, que hay que mojarse para modificar las cosas. Los cambios en los municipios pasan por la política, y por presentarse en una lista electoral. El paso de decidir entrar en una de ellas es complicado, y normalmente abundan los abogados, economistas y politólogos. Pero en las del Partido Animalista para las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo hay varias figuras más procedentes del mundo de la cultura además de Epic Vegan.

La cantante Ana Béjar se presenta como número uno a la alcaldía de Madrid por este mismo partido. Béjar es miembro de la junta directiva de la formación y ya apareció en las papeletas en pasadas ocasiones. Una artista que se situó a la vanguardia del indie español al frente del grupo de noise pop Usura y que se afilió a PACMA cuando entendió “que sin dar voz a los animales en las instituciones no podíamos avanzar”.

Por el final

El caso de Béjar presentándose en primera posición es una anomalía. Es raro encontrar a gente del sector cultural remangándose para cambiar las cosas, y cuando lo hacen, no siempre salen bien parados. El pasado 13 de abril la cineasta Carla Simón, directora de Alcarràs, anunciaba que se incorporaba como sustituta y para dar su apoyo a la lista de Junts en el pequeño municipio de Les Planes d' Hostoles, situado en la comarca de La Garrotxa (Girona). Un apoyo que hacía como “independiente” y aclarando que no compartía la ideología del partido pero sí su programa para la localidad. Cuatro días después, ante los ataques recibidos, Simón anunciaba en un comunicado que renunciaba.

“Quiero clarificar que no soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas. Lamento la lectura descontextualizada que se ha hecho de mi participación en la política municipal de mi pueblo de apenas 1.700 habitantes. Por este motivo, he decidido retirarme de la lista que apoyé simbólicamente como suplente independiente”, decía en su escrito. Su movimiento mostraba la dificultad de las personas públicas y de la cultura a la hora de presentarse a unos comicios.

En estas elecciones, Junts no ha logrado ‘fichar’ en sus listas muchos representantes culturales, pero sí que ha publicado un manifiesto de apoyo al partido donde aparecen los escritores Maria de la Pau Janer, Vicenç Villatoro, Jordi Cabré y presencias habituales del partido como Pilar Rahola. Todos ellos apoyos recurrentes, como también lo es el del actor Joel Joan, uno de los que sí van en lista. Lo hace cerrando la de la provincia de Altafulla (Tarragona). Cerrar la lista suele ser un gesto simbólico, y ahí es donde es más habitual encontrar a nombres más populares. En las elecciones del 28M se puede ver en esa posición a Willy Toledo, que ocupa en Badalona la papeleta de Guanyem, la coalición liderada por la CUP.

No cierran pero van en una posición simbólica la actriz Vicky Peña y el escritor y guionista Bob Pop, representantes culturales de Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau. Son el número 40 y 38 respectivamente de los 41 que entran, por lo que su entrada como concejales en el Ayuntamiento es improbable.

La lista de Colau es en la que se encuentra a más miembros de la industria. Allí está en el puesto 36 Pere Camps, organizador del festival de música Barnasants, y en el 34 Jorge Juan Garay, otro titkoker conocido como @jeyjeygardi que acumula medio millón de seguidores. También el PSC ha logrado algún apoyo, como el de la artista Laia Núñez y el humorista Toni Cano, y ambos cierran la lista.

Como ha hecho Junts, Barcelona en Comú ha lanzado también un manifiesto secundado por nombres como Javier Mariscal. También en algunos pueblos catalanes se encuentran sorpresas como la de Joan Reig, batería de Els Pets, candidato a la alcaldía de su pueblo, Constantí (Tarragona), por ERC; la de la actriz y regidora cultural Rosa Boladeras; el monologuista Alberto DeMomento y el músico Anton Blanco, todos ellos en la lista de Tot per Terrasa.

Una reina travesti comprometida

El mundo del drag ha vivido en los últimos años momentos dulces de popularidad gracias al éxito de las ediciones, en diferentes países, de Drag Race, el formato que en Estados Unidos lidera el mítico RuPaul y que en España ya va por su tercera edición. En la tercera temporada de Reino Unido una de sus reinas robó los focos: Choriza May, una drag española que mezclaba el tradicional chorizo de su país natal con el apellido de la primera ministra británica.

Si algo ha mostrado el programa de televisión es que detrás del brilli brilli y las plataformas había siempre un activismo político claro en las drags. Choriza May lo muestra este año presentándose como suplente por Compromís en su pueblo natal, el valenciano Guadassaur. Una localidad donde ella ha contado en ocasiones que recibió acoso de pequeña y en donde ahora se suma de forma simbólica la candidatura del partido de izquierdas. En la lista lo hace con el nombre que figura en su DNI, Adrián Martín.

Choriza May reconoce a elDiario.es que se tuvo que pensar “un poco” la propuesta del partido. “Son los que mejor han gestionado el Ayuntamiento en las últimas décadas. Se preocupan por lo que importa: sanidad, educación, servicios sociales, juventud, la vivienda y el mundo de la cultura”, defiende. “Si mi figura como Choriza May puede ayudar a revalidar a los gobiernos progresistas que han traído leyes que protegen al colectivo LGTBI, lo haré”, expone.

Choriza May considera como una responsabilidad usar el altavoz con el que cuenta “de la mejor manera posible”. “Para mí es muy importante dar visibilidad a las disidencias a través de la cultura. Si puedo ayudar a construir un espacio para que el arte drag vaya más allá de las ciudades y penetre en los pueblos, es muy simbólico”, comparte. En su agenda para las elecciones figuran varios actos en los que tiene previsto participar. “Ser visible es lo importante para que las nuevas generaciones del colectivo vean a gente trans joven y que la política de su pueblo les incumbe. No era algo que estuviera en mis planes porque no es algo que yo hubiera visto, pero que las nuevas generaciones estén involucradas en política solo puede significar cosas buenas”, concluye.

Ser visible es lo importante para que las nuevas generaciones del colectivo vean a gente trans joven y que la política de su pueblo les incumbe Choriza May — Drag queen

Compromís es otro de los partidos que ha conseguido amasar más sustento procedente del sector. El cantante de Zoo, Panxo (Toni Sánchez Pardines) acude como suplente en la lista de Mes Gandía; la coalición de izquierdas que agrupa en la ciudad a Compromís, EUPV, Podem y candidatos independientes. Otro cantante, Miquel Gil, va en el puesto 12 por Valencia a les Corts Valencianes; mientras que la cantaora Teresa Segarra acude por Compromís en la localidad de Paterna. En Benicarló se presenta a alcaldesa de la localidad Núria Isern; que participó en el espectáculo teatral Aquellas que no quieren morir, de la compañía Las huecas, donde se la mostraba, en una pieza de teatro documental, en el proceso de maquillar y preparar a los difuntos, una actividad que ha desarrollado profesionalmente.

Canción protesta

Por disciplinas artísticas, la música es la que más comprometida se muestra en las listas de las próximas elecciones. A los ya citados hay que añadir a Xuna Elipe, cantante de Dixebra que acude como número dos de la candidatura de Podemos para la presidencia del principado de Asturias; a la compositora y activista Aceysele Chacón, que acude como candidata al parlamento de Canarias por Fuerteventura en el nuevo partido creado por Alberto Rodríguez, Proyecto Drago; y al músico Jorge Juan Lanuza, Jota, de la banda aragonesa Ivo Rai, que cierra la lista de Zaragoza en Común.

Entre ellos destaca la presencia de Ángel Corpa, cantautor que acude como número uno de la marca electoral de la España Vaciada a la Presidencia de la Junta de Castilla La Mancha; una agrupación que forman partidos y plataformas como Cuenca Ahora –la que representará Corpa–, Teruel Existe, Aragón Existe, Soria ¡Ya! o Jaén Merece Más. Corpa fue miembro fundador de Jarcha, un popular grupo muy asociado a la Transición gracias su canción sobre la reconciliación Libertad sin ira. “Me alegra no ser el único artista que se mete en estos berenjenales”, reconoce a este periódico.

Tras cuarenta años viviendo en Andalucía, el músico regresó en 2009 a su pueblo, Barajas de Melo, para cuidar de su madre, y decidió quedarse. Allí vivió “plácidamente” hasta que en 2020 se enteró que querían instalar una macrogranja porcina en la localidad: la “bomba ecológica” que lo cambió todo. Los vecinos decidieron movilizarse y llegaron a paralizar el proyecto. Aquello prendió la mecha para que haya acabado encabezando la lista de Cuenca Ahora. Corpa siempre había estado ligado a la política en su actividad, pero nunca había dado un paso más allá.

“La gente está muy harta del lenguaje que tienen los políticos al uso: las mentiras, el insulto, la crispación y el veneno con el que hablan a veces. Las personas quieren ser escuchadas, poder hablar y que haya cierto sentido común en lo que se plantea”, expone el músico. Al no tener “ni un duro”, reconoce que no albergan “ninguna expectativa” de cara a los resultados: “Es un proyecto muy romántico”. “Aquí no se pide carnet a nadie cuando viene. Nos da igual si es de derechas o de izquierdas, con que ame y defienda la tierra es suficiente”, describe.

Mientras tanto, continúa dando conciertos. “Tengo la suerte de tener una profesión que consiste en hacer feliz a la gente. Me he dado cuenta de que mi actividad política es exactamente lo mismo: intentar hacer feliz a la gente, pero de otra manera, luchando por el bien común”. Eso sí, asegura que no se habría presentado “por ninguno de los partidos que forman el arco parlamentario porque todos tienen un esquema similar”. “Es más importante ser buena persona, honrada y solidaria que ser de derechas o de izquierdas”, valora, “estas etiquetas tienen que ir desapareciendo. Les vienen muy bien para seguir emponzoñando el ambiente y provocando que muchos digan 'esto es asqueroso' y no participen. Cuanta menos gente lo haga, mejor para mangonear”.

Es más importante ser buena persona, honrada y solidaria que ser de derechas o de izquierdas Ángel Corpa — Músico y candidato a la Junta de Castilla La Mancha

Otra de las figuras musicales más conocidas que se presenta a las elecciones es la de Curro Morales, de la banda Califato 3/4, y que acude como último de la lista de Adelante Andalucía en Sevilla. El artista reconoce que no le gustaría salir: “No quiero ser político ni tengo intención de cambiarme al lado oscuro. Esta es una manera de mostrar mi apoyo a la única candidatura que me parece interesante y a cuyos representantes conozco. Son gente normal y corriente, gente de verdad”. Más allá de su nombre, aportó una serie de propuestas que fueron incluidas en el programa como el aumento de la oferta cultural gratuita y de calidad en los barrios, especialmente en las zonas empobrecidas; y el favorecimiento de las condiciones para que las manifestaciones culturales de tipo no tradicional también puedan hacer uso del espacio público.

Morales considera que su involucración en la formación no habrá extrañado a sus seguidores. “La gente que me escucha conoce ya bastante bien de qué pie cojeo. Esta candidatura va mucho con las ideas que llevo transmitiendo muchísimos años en la música. Si hubiera salido con Vox, sí que habría sorprendido”, señala. Al mismo tiempo, remarca que es una decisión que ha tomado con “mucha cautela”, y sin “casarse con nadie”: “Si les entrara la enfermedad del político y se convirtieran en políticos de oficio con las características negativas que conlleva seré el primero en renegar de ellos”.

Las figuras de Ángel Corpa y Curro Morales no son las únicas en sus comunidades autónomas. En el número nueve en la lista de Unidas Podemos para el Ayuntamiento de Albacete se encuentra María Morote, más conocida artísticamente como María Porcel, activista por la libertad del pueblo saharaui y miembro de la sala EA! Teatro. En la del PSOE al Ayuntamiento de Toledo, en el puesto 25 se encuentra el pintor Julián García Rodríguez, conocido como Jule. En Andalucía da el salto a la política el fotoperiodista Jordi Vidal, número cuatro de la formación Adelante Andalucía, hasta ahora sin representación en Córdoba. Sin embargo, uno de los casos más mediáticos ha sido el de Ian Gibson, el reconocido hispanista y uno de los mayores expertos en la figura de Federico García Lorca, que se ha sumado a la candidatura de la confluencia de Podemos, Alianza Verde e independientes en Granada con un puesto honorífico.

Escritoras y poetas

El mundo de las letras no tiene tanta representación, pero sí que buceando en las listas electorales se hallan nombres como los de la escritora y periodista Rosa Pereda, que va en el puesto número seis con aspiraciones muy limitadas por el PSOE en la lista municipal de Santander; y la poeta Magdalena Sánchez Blesa, que también va por los socialistas, aunque en su caso a la Asamblea regional de Murcia.

Mi actividad política es más bien una actividad cívica, ste es un momento en el que hay un riesgo auténtico de que gobierne la derecha y la extrema derecha Marilar Aleixandre — Escritora

En la lista de Compostela Aberta –formación a la que ya apoyó en 2015– al Ayuntamiento de Santiago se encuentra todo un premio Nacional de Narrativa, la escritora Marilar Aleixandre en el simbólico penúltimo puesto. Ella cita a figuras como Víctor Hugo, Julio Verne y Benito Pérez Galdós como parte del amplio grupo de intelectuales que han tomado posición política a lo largo de la historia. “Me crie en la dictadura y desde que entré en la universidad milité en los partidos clandestinos”, reconoce sobre una implicación que ha marcado su biografía: “Si no apoyara públicamente a ningún partido político no llevaría toda la vida en listas negras”. No obstante, no está afiliada a ninguno: “Soy independiente”.

“Mi actividad política es más bien una actividad cívica. Este es un momento en el que hay un riesgo auténtico de que gobierne la derecha y la extrema derecha; sabemos, por lo que ha pasado en otros países, que esto puede significar retrocesos”, advierte citando como ejemplo a Estados Unidos, tras la anulación del derecho al aborto. En lo que respecta al ámbito cultural, considera relevante que se entienda que “para tener una cultura viva se necesitan gobiernos que sean de izquierdas y explícitamente feministas”.

¿Y la derecha?

Casi todos los ejemplos nombrados hasta ahora están asociados a la izquierda, perpetuando la histórica vinculación de la cultura con partidos progresistas, pero también hay unos cuantos en listas de las derechas. En la provincia de Córdoba hay dos ejemplos. El poeta, ensayista y traductor canadiense afincado en Córdoba Bernd Dietz cierra la lista de Vox. Dietz es catedrático de Literatura Inglesa y Norteamericana en la Universidad de Córdoba. Entre sus libros se incluyen Un Apocalipsis invita a vivir (Hiperión), Antología de la poesía anglocanadiense contemporánea (El Bardo) o Antología del Minnesang (Hiperión).

Más opciones tiene la cineasta Fátima Entrenas, que es la número dos de Ciudadanos. Entrenas es licenciada en Historia del Arte y es la directora de una productora. Su última película es el documental Voces del Sáhara, un proyecto de la Fundación Memoria y Cultura, y la película Séneca y Lucano, codirigida con su padre, el igualmente cineasta Miguel Ángel Entrenas. También por Ciudadanos repite por segunda vez consecutiva como candidato a la presidencia de Cantabria Félix Álvarez, más conocido como Felisuco, actor y cómico que fue ponente en la Comisión de Cultura que impulsó el Estatuto del Artista.

Un paso más a la derecha, en el Partido Popular en Valencia han fichado a José Luis Moreno. No se trata del empresario y showman, sino de un miembro de la Academia de Cine que apunta a que dirigirá el área de Cultura en el consistorio si los populares ganan los comicios del 28 de mayo. Moreno cuenta con experiencia como gestor cultural, ya que ha sido programador en la Mostra de Cine de Valencia, así como redactor y productor de programas de Canal 9, forma parte del Instituto Valenciano de Cinematografía y es desde este año responsable de la conservación del archivo fílmico del IVC.

También por el Partido Popular, pero en León, acude Margarita Torres: historiadora e investigadora medievalista, escritora y profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de León. Torres también ha participado en programas como Cuarto Milenio como experta en el Santo Grial, el supuesto cáliz del que bebió Jesucristo y que según Torres se encuentra en la Colegiata de San Isidoro de León. Por el PNV en Vitoria, en el puesto número 13 aparece Joseba Cabezas, responsable del famoso festival de jazz de la ciudad.

La formación suma en La Rioja a José Luis Pérez Pastor, que figura como número ocho en su lista autonómica. Este doctor en Filología y escritor es autor de poemarios como El lenguaje de las serpientes y Rosebud; el cuento infantil Pablo es poeta y la obra de teatro El amor es un relámpago.

Poca cultura en Madrid

Mientras que en Cataluña o la Comunidad Valenciana la presencia de gente de la cultura es más amplia, en Madrid se limita a pocos ejemplos. Hay varios gestores culturales o politólogos que ya han hecho sus pinitos en partidos políticos, pero pocas personas dedicadas a las artes. Una de las figuras más populares es la de Pepe Viyuela, que repite como candidato de la Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes en el puesto 13.

“Creo firmemente que si hay un partido político en San Sebastián de los Reyes que sabe escuchar a la ciudadanía y comprometerse con sus intereses y demandas es, sin ninguna duda, Izquierda Independiente. Yo no me dedico a la política activa, ni quiero hacerlo, pero si mi visibilidad ayuda a que la lista tenga mayor repercusión, estoy feliz de colaborar. Ojalá este año Izquierda Independiente consiga un buen resultado para poder cambiar nuestra ciudad”, dijo Viyuela en la presentación de la lista. En el mismo partido por la misma localidad se encuentra el escritor Esteban Cano.

Uno de los cambios que más rumores ha suscitado es el de Marta Rivera de la Cruz, que sobrevivió a los descartes de miembros de Ciudadanos por Ayuso en la Comunidad y que tras el adelanto electoral logró entrar, ya de la mano del PP, como consejera de Cultura en la Comunidad. Ahora salta a las listas del Ayuntamiento que lidera Martínez Almeida. Lo hace en el puesto número tres y muy encima de Andrea Levy, lo que ha propiciado los rumores de que Almeida cambiará a su responsable de Cultura en caso de que logre ser reelegido.

La política quema

Una de las sospechas que se confirma al ver los cambios de una elección a otra es que la política quema. No solo entrar en cargos, sino el estar en la lista. Pocas personas repiten en dichos puestos. Los casos de gente que apoya a un partido en unas elecciones pero se marcha a la siguiente se repiten. Dentro de Ciudadanos son muchos los ejemplos que refuerzan la idea de partido al borde de la desaparición. Uno de los más visibles es el del escritor Martín Casariego, que se presentó como candidato en el número seis de las listas para las elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid en 2019. Casariego ya no aparece en las del próximo 28M.

Una de las broncas políticas más mediáticas fue la del actor Juanjo Puigcorbé, que llegó a ir como número dos por ERC en 2015. Fue uno de los fichajes más sonados del mundo de la cultura y acabó con el intérprete dimitiendo en 2018 tras la publicación de un informe de la diputación que apuntaba a que maltrataba a sus subordinados.

Durante los últimos ocho años Compromís ha tenido como diputado a Josep Nadal, quien fuera cantante de La Gossa Sorda, un escaño que estuvo precedido de varios periodos como concejal en su municipio de origen, Pego, desde el año 2002. Pero Nadal no repetirá una tercera legislatura en la cámara valenciana. Tampoco lo hará Pau Alabajos en Torrent, el cantautor que ha sido el cabeza de cartel de Compromís en las dos últimas elecciones municipales ha dado un paso al lado. En 2015 la candidatura de Alabajos supuso un revulsivo para la formación, pasando de tener menos de 3.000 votos a superar los 6.000; pero un periodo con relaciones convulsas con el PSPV local de Jesús Ros y unas elecciones de 2019 en las que se volvió al punto de partida es sufragios, provocaron su retirada de la política activa.

Información elaborada con la ayuda de todas las ediciones locales de elDiario.es.