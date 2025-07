Trump y Netanyahu abandonan las negociaciones con Hamas mientras sigue la masacre en Gaza: “Habrá que darles caza”

Ya van 60.000 muertos en Gaza por los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Los últimos días se están viviendo las peores escenas de hambruna en la Franja por el bloqueo a la ayuda internacional. Y Donald Trump y Benjamín Netanyahu han decidido levantarse de la mesa en Doha (Qatar) donde estaban negociando un alto el fue con Hamás, a la que culpa de no querer “el acuerdo” por su insistencia en que el Ejército israelí salga de los territorios ocupados. Sin embargo, como ya dijo hace unas semanas el primer ministro israelí en Washington, Tel Aviv no quiere dejar de ejercer el control militar de la zona.

“Es una pena para Hamás”, ha dicho el presidente de EEUU, Donald Trump, antes de viajar a Escocia este viernes por la mañana: “Es una lástima. Hamás no quería llegar a un acuerdo, creo que quieren morir. Llegó a un punto en el que tendrán que terminar. Hemos liberado a muchos rehenes y ahora nos quedan los últimos, y saben lo que pasa después de que se recuperan a los últimos rehenes. Y básicamente, debido a eso, no querían llegar a un acuerdo”.

“Dije que esto sucedería cuando quedaran los últimos 10 o 20 rehenes”, ha proseguido Trump: “No creo que Hamás llegue a un acuerdo porque eso significa que pierden la protección. Y, básicamente, eso fue lo que pasó. Hamás no quiso llegar a un acuerdo. Creo que lo que va a pasar es que habrá que darles caza”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado difundido por su Oficina, echó la culpa este viernes a Hamás del bloqueo en las negociaciones para el alto el fuego y aseguró que está, junto a Estados Unidos, “considerando otras opciones”.

“El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, tenía razón. Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de rehenes. Ahora estamos considerando opciones alternativas para traer a nuestros rehenes a casa, poner fin al régimen terrorista de Hamás y asegurar una paz duradera para Israel y nuestra región”, recoge el comunicado, informa Efe.

El grupo palestino, por su parte, se mostró “sorprendido” por las palabras de Witkoff y reafirmó “su compromiso de completar las negociaciones y participar en ellas de manera que contribuya a superar los obstáculos y alcanzar un acuerdo de alto el fuego permanente”, en un comunicado publicado en las últimas horas.

Malestar con Macron

El Gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su fuerte rechazo a la decisión de Francia de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. “Esta decisión irresponsable solo sirve a la propaganda de Hamás y representa un retroceso para la paz. Es una bofetada en el rostro de las víctimas del 7 de octubre”, escribió el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia reconocerá al estado palestino en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás. “Fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, he decidido que Francia reconozca el Estado de Palestina”, anunció Macron a través de su cuenta de la red social X, en la que compartió la carta remitida al dirigente palestino.

El mandatario adelantó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU del próximo septiembre.

El presidente israelí, Isaac Herzog, por su parte, considera que la decisión de Francia de reconocer el Estado Palestino no “promoverá la paz, ni ayudará a derrotar el terrorismo” en Oriente Medio, dijo este viernes en un comunicado, informa Efe.

“La declaración del presidente francés no promoverá la paz en el Medio Oriente. No ayudará a derrotar la amenaza del terrorismo. Y lo más importante, ciertamente no ayudará a traerlos (a los rehenes israelíes) a casa más pronto”, indicó Herzog en un mensaje en el que adjuntó una fotografía de los ciudadanos que todavía permanecen en manos de Hamás.

“Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar Israel, no para vivir en paz junto a él”, denunció Netanyahu en un mensaje de X. “Esta decisión recompensa el terror y corre el riesgo de crear otro satélite iraní, tal como se convirtió Gaza”, agregó.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, también se ha posicionado en contra de la decisión de Francia. Ha afeado este viernes al presidente francés, Emmanuel Macron, que haya dado el paso de sumarse al reconocimiento del Estado palestino, algo que considera es “un premio para Hamás y el terrorismo del 7 de octubre”, en referencia a los ataques del grupo palestino que perpetraron contra territorio israelí en 2023.

Para el titular de Exteriores la decisión de Macron es “un intento de imponer a Israel una clara amenaza a su seguridad” mientras las tropas israelíes continúa bombardeando sin descanso una Franja devastada, donde ya hay más de 59.100 gazatíes muertos.

“Tal regalo, que Hamás se apresuró a celebrar anoche, solo se espera que lleve a un endurecimiento de sus posiciones en las negociaciones. Las implicaciones son: prolongar la guerra, continuar con el abuso de los rehenes y también prolongar el sufrimiento de la población palestina en Gaza”, agregó el ministro israelí.