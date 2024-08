Elon Musk y Donald Trump reafirmaron su alianza con una charla de dos horas en X y se acordaron de Milei

Donald Trump buscaba dar un golpe de efecto con su entrevista en directo en X con Elon Musk este lunes por la noche. Aunque lo que volvió a ofrecer son las mismas falsedades que ya se oyeron en otros actos, con el añadido de que Musk en ningún momento las puso en cuestión. Lo más similar a un golpe de efecto fue el caos que se produjo antes de empezar la conversación: más de cuarenta minutos de retraso, problemas para conectarse y criptoestafas que se hacían pasar por canales secundarios desde donde seguir la entrevista.

Además, el candidato republicano tuvo palabras de elogio para el presidente de Argentina, Javier Milei. Trump se refirió a él como un gran fan del “Make America Great Again” y aseguró que Milei también “volverá a hacer Argentina grande” replicando su lema.

Para Trump, Milei está haciendo un “trabajo fantástico”, a la vez que indicó que hizo “un enorme ajuste” y que “está bajando la inflación muy rápido”.

“Está haciendo un gran trabajo. Hizo realmente un enorme ajuste y he oído que lo está haciendo bastante bien. Está bajando la inflación muy rápido: ellos tenían problemas complicados, una inflación que no era normal. Vamos a tener eso pronto”, señaló el expresidente.

Por su parte, Musk manifestó: “Lo que Milei está haciendo es recortar el gasto público, está simplificando las cosas, poniendo regulaciones que tengan sentido. Argentina de la noche a la mañana está experimentando una gran mejora y prosperidad. Es una lección para los Estados Unidos. Argentina solía ser uno de los países más prósperos del mundo en los años 30, 40, y debido a la mala política de gobierno, se arruinó el país”.

Para Trump, “nosotros (Estados Unidos) vamos a tener esos problemas pronto... Ahora tenemos la peor inflación en los últimos cien años”.

“La nueva cabeza de un lugar llamado Argentina es genial. Él es grande, ya sabes, es genial. Es un gran fanático de MAGA (Make America Great Again). Hizo campaña con MAGA. Lo llevó al extremo, también. Está haciendo un trabajo fantástico. Se llama 'Hacer que Argentina sea grande de nuevo'”, aseveró Trump.

En tanto, Milei reposteó varios mensajes que hablaban sobre la mención de Trump y replicaban ese fragmento de la entrevista y en uno de los mismos expresó: “Fenómeno barrial”.

Entre récord de audiencia y el traje de mártir político

Trump vivió en sus propias carnes lo que ya le pasó a su rival en las primarias, Ron DeSantis, cuando también intentó llevar a cabo una entrevista con Musk a través de la plataforma. En ese momento, el magnate aseguró que los fallos auguraban la “desastrosa” campaña de su rival en las primarias. A pesar de los problemas técnicos, nada más empezar, Trump felicitó a Musk por “batir un récord” con el millón de usuarios conectados y por “dar voz a aquellos a los que se quiere silenciar”. Una vez más, el expresidente se puso el traje de mártir político. En la misma línea, Musk arrancó la entrevista aclarando que era una “conversación” destinada a dar a los “votantes independientes de mente abierta” una idea de lo que es poder hablar con Trump.

La primera pregunta fue sobre el atentado contra el expresidente hace un mes. Trump aseguró que después de sobrevivir al intento de asesinato, ahora es “más creyente” en dios. A pesar de que en la Convención Republicana Trump dijo que solo relataría una sola vez los hechos vividos en el acto de Pensilvania porque le resultaba muy doloroso recordarlos, en la conversación con Musk se recreó casi 20 minutos sobre el tema y anunció que en octubre volverá al lugar del intento de asesinato.

Musk tuvo razón al insistir en que se trataba de una “conversación”, ya que sus intervenciones se basaron completamente en elogiar la “valentía” de Trump en ese momento. “Tu respuesta después del atentado fue inspiradora”, afirmó el propietario de X. Con el mismo tono amigable, Musk dejó que Trump se llenara la boca con el mismo discurso antiinmigración de siempre repleto de falsedades. “[Los migrantes] están viniendo en caravana y quien las pone son los jefes de esos países. Están enviando gente realmente mala y que también es improductiva”, dijo Trump

Trump recicla las mismas mentiras

“Sacan a la gente de la prisión en el Congo y los envían a los Estados Unidos”, sostuvo Trump. Esta es una de las muchas falsedades que el magnate recicló de anteriores declaraciones durante su conversación con Musk. El propietario de X ni siquiera cuestionó ligeramente las palabras del magnate o le preguntó de dónde sacó la información. Al contrario, daba la razón al republicano o bien le festejaba las gracias.

La postura permisiva que mantuvo Musk ante el discurso incendiario de Trump da mucho que pensar sobre cuáles son los criterios éticos que se aplican a su plataforma contra los discursos de odio y las fake news. O si estos se aplican correctamente. Horas antes de que empezara la entrevista, Bruselas le exigía a Musk que cumpliera con la legislación europea digital. En una carta pública, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, le recordaba al dueño de la red social que todavía no cumple con el reglamento comunitario de servicios digitales en relación con la regulación a aquellos contenidos que pueden atizar la violencia.

La buena sintonía entre ambos multimillonarios fue tal, que incluso se escuchó cómo Trump -quien siempre fue crítico con los vehículos eléctricos- colmó de elogios a Musk por Tesla y su “increíble” auto eléctrico.

El regreso de Trump a X no es casual. Después de ver cómo la euforia demócrata con el tándem de Kamala Harris y Tim Walz le empezó a comer terreno, el expresidente buscaba dar un giro de guion a su campaña para reimpulsarla. La entrevista con Musk entra dentro de esta estrategia para intentar volver a eclipsar a Harris, quien en las últimas semanas parece haberle robado el protagonismo. Especialmente después de que este fin de semana, las encuestas empezaran a mostrar que la demócrata ya se sitúa líder en tres estados clave.

El republicano demoró bastante en mencionar a Harris, a quien atacó con los comentarios de siempre: aseguró que es “más incompetente de lo que parece” y que es “una lunática radical”, más de izquierda “que Bernie Sanders”. “Creo que tendremos muchos problemas con una administración Kamala, esa es mi opinión”, respondió Musk. Sorprendentemente, Trump invirtió más tiempo en atacar a Joe Biden, quien ya no está en la carrera presidencial, que a Harris o a Walz.

“Quiero cerrar el departamento de educación y devolverlo a los estados”, dijo Trump. Se trata de una propuesta del republicano que recibió un amplio apoyo por parte de la derecha cristiana evangélica y que casualmente coincide con uno de los puntos del polémico Project 2025. Trump lleva semanas intentado desmarcase de este plan creado en el seno del think tank ultraconservador Heritage Foundation.

Sobre Ucrania e Israel, Trump volvió a afirmar que si él fuera presidente ni Rusia ni Hezbollah se habrían atrevido a atacar. También volvió a defender su postura sobre la OTAN sobre la idea de que Estados Unidos aporta demasiado e insistió en la idea de que el mundo está al borde de una Tercera Guerra Mundial. Al terminar la conversación, que duró dos horas, Musk afirmó que cree que Estados Unidos está “en una encrucijada en el destino de la civilización”. “Y creo que tú eres el camino correcto”, le dijo el multimillonario al republicano.

El giro a la derecha de Musk

El lunes por la mañana, horas antes de que empezara la entrevista, Trump reaparecía en X publicando un video electoral sobre su campaña. Era la primera vez que el expresidente tuiteaba en la red social desde el agosto del año pasado, cuando publicó su foto policial con la frase “Never Surrender”. A pesar de que cuando Musk compró Twitter levantó el veto a Trump, el expresidente había seguido usando su plataforma Truth Social para comunicarse con sus seguidores.

Musk encarna el giro a la derecha de Silicon Valley, después de haber apoyado Biden en las elecciones del 2020. Desde el tiroteo contra Trump, el propietario de X se ha acercado aún más a la figura del expresidente. Cuando se produjo el atentado fue de los primeros en rechazar públicamente los hechos y a enviar su apoyo a Trump. En los recientes días, su timeline en X se ha llenado de posts atacando a las mujeres del servicio secreto, haciendo bromas de la crisis de Biden y enalteciendo a Trump en general. Aunque la buena sintonía entre los dos multimillonarios ya viene de antes.

Por contradictorio que parezca, la relación entre el creador de los coches eléctricos Tesla y el republicano negacionista del cambio climático ha ido evolucionando desde los primeros días en que eran rivales abiertos. Hace apenas dos años se llegaron a insultar públicamente y al principio de la campaña de primarias, Musk mostró una mayor simpatía por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pero que Musk se haya convertido en el azote de lo “woke” y defensor de la derecha en internet ha hecho que Trump sintiera interés por él.

En mayo The Wall Street Journal publicaba que el republicano se estaba planteando fichar a Musk como su asesor si es reelegido el próximo 5 de noviembre. A pesar de que el posible rol que ocuparía Musk aún no está del todo definido (y puede que incluso no llegue a pasar), según The Wall Street Journal se trataría de un cargo que tendría influencia sobre las políticas relacionas con la seguridad de la frontera y la economía.