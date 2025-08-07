El equipo del vicepresidente de Trump hizo aumentar el caudal de un río para que hiciera canotaje en sus vacaciones

El equipo de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, pidió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que tomara la inusual medida de elevar el caudal de agua de un río en Ohio para acomodar una reciente salida en barco durante unas vacaciones familiares, según pudo saber The Guardian.

La solicitud del Servicio Secreto [encargado de proteger a los líderes políticos] se realizó para “apoyar la navegación segura” del equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos para una excursión en agosto por el río Little Miami, según un comunicado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

Vance fue visto en la zona suroeste de Ohio el 2 de agosto, día de su 41 cumpleaños, según publicaciones en las redes sociales que señalaban que se lo había visto practicando canotaje en el río, un afluente del lago Caesar Creek.

Una fuente con conocimiento del asunto que se comunicó con The Guardian de forma anónima sostiene que la solicitud de descarga del lago Caesar Creek no solo tenía como objetivo apoyar al equipo de seguridad del vicepresidente, sino también crear “condiciones ideales para practicar kayak”. The Guardian no pudo confirmar de forma independiente esta afirmación específica.

Recursos públicos para el ocio personal

La noticia plantea dudas sobre si la oficina de Vance podría estar aprovechando los recursos de infraestructura pública para su recreación personal en un momento en que la Administración Trump recortó miles de millones de dólares en ayuda exterior, investigación científica y puestos de trabajo públicos como parte de su campaña de “eficiencia”.

La oficina del vicepresidente no respondió a una solicitud de comentarios.

The Guardian se puso en contacto por primera vez con USACE en Louisville el martes. Los datos disponibles públicamente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) muestran un aumento repentino del nivel del río y la correspondiente bajada de la elevación del lago durante los primeros días de agosto, cuando Vance estaba de vacaciones.

La solicitud se remitió a la sede central de USACE. En una declaración enviada por correo electrónico al Guardian el miércoles, el portavoz Gene Pawlik dijo que USACE Louisville había recibido “una solicitud para aumentar temporalmente los caudales desde el lago Caesar Creek con el fin de garantizar la navegación segura del personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos”.

En un comunicado, el Servicio Secreto afirma que coordinó estrechamente con el Departamento de Recursos Naturales de Ohio y el USACE la planificación para garantizar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia pudieran operar con seguridad durante una visita reciente. Afirmó que no podía discutir los detalles de su planificación operativa.

Modificación para el público

No es la primera vez que USACE modifica los caudales para adaptarse al uso público, por ejemplo, para su uso en eventos comunitarios en el río y en la formación de los servicios de emergencia.

Según la fuente anónima de The Guardian con conocimiento del asunto, las “liberaciones especiales [de agua]” no se suelen realizar para particulares ni por solicitud individual.

The Guardian también solicitó información sobre si la petición se había documentado adecuadamente. Las normas de USACE relativas a las solicitudes de las denominadas “desviaciones” —o cualquier cambio en las prácticas habituales— exigen la aprobación y la documentación que demuestre por qué se justifica la desviación. Este proceso también garantiza que se detallen los riesgos asociados a cualquier desviación, incluido el riesgo de inundaciones u otros impactos medioambientales.

Pawlik afirma que la solicitud del Servicio Secreto “cumplía los criterios operativos descritos en el Manual de Control del Agua del lago Caesar Creek y no requería una desviación de los procedimientos normales”.

“Se determinó que las operaciones no afectarían negativamente a los niveles de agua. Se notificó con antelación a las partes afectadas aguas abajo del ligero aumento del caudal, que se produjo el 1 de agosto de 2025”.

Derroche tras los recortes

Aunque no hay ninguna acusación de que la oficina de Vance haya hecho nada ilegal, el abogado especializado en ética Richard Painter, que trabajó en el Gobierno de George W. Bush, dijo que parecía hipócrita y “bastante indignante” que Vance recibiera estas facilidades especiales para sus vacaciones familiares cuando los recortes de la administración provocaron recortes drásticos en el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales estimó que el NPS perdió aproximadamente una cuarta parte de su personal desde enero, lo que a su vez provocó el cierre de algunas secciones de algunos parques y la modificación de los horarios debido a problemas de personal.

“Esos recortes están afectando directamente a las vacaciones de las familias de clase media”, afirma Painter. “Que lo hagan por el Servicio Secreto o por él me parece una sutileza. Lo que debería hacer es elegir otro lugar”.

Norm Eisen, exasesor especial de la Casa Blanca para ética y reforma gubernamental, dijo: “Cuando era el zar de la ética del presidente Obama en la Casa Blanca, recibí muchas solicitudes inusuales, pero nunca recibí una para aumentar el caudal de un curso de agua como parte de una actividad de kayak de un funcionario del Gobierno”.

“Mi apodo era ”Sr. No“ y sin duda habría hecho honor a él en esta situación. Nunca habría permitido algo así porque, independientemente de si técnicamente infringe las normas o no, da la impresión de que el vicepresidente de los Estados Unidos recibe un trato especial al que no tiene acceso el ciudadano medio que quiere utilizar ese curso de agua con fines recreativos”.

“Aunque puede que haya explicaciones o justificaciones relacionadas con la seguridad que se tengan en cuenta en el análisis, mi reacción es: no me importa. No deberíamos utilizar los recursos del Gobierno de esta manera. Nunca lo habría permitido”, añade.

Traducción de Uma Santos