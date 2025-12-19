La Administración Trump avanza en la eliminación de la atención médica para menores trans

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU anunció este jueves una serie de medidas regulatorias diseñadas para eliminar la atención médica de afirmación de género para menores.

Son las medidas más profundas que esta Administración tomó para restringir el uso de bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal e intervenciones quirúrgicas para niños transgénero e incluyen el recorte de la financiación federal de Medicaid y Medicare a los hospitales que brindan atención de afirmación de género a niños y la prohibición de que los fondos federales de Medicaid se utilicen para financiar dichos procedimientos.

“Esto no es medicina, es negligencia médica”, dijo el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., sobre los procedimientos de afirmación de género en niños: “Los procedimientos que rechazan el sexo privan a los niños de su futuro”.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió cartas de advertencia a una docena de empresas que comercializan chalecos de sujeción pectoral y otros equipos utilizados en procesos de afirmación de género.

Entre los fabricantes se encuentran GenderBender LLC, de Carson, California, y TomboyX, de Seattle. Las cartas de la FDA establecen que las fajas pectorales solo pueden comercializarse legalmente para usos médicos aprobados por la FDA, como la recuperación tras una mastectomía, informa The Associated Press.

Las normas propuestas amenazarían la atención de afirmación de género para jóvenes en los estados donde sigue siendo legal.

Los programas de Medicaid cubren actualmente la atención de afirmación de género en poco menos de la mitad de los estados. Al menos 27 estados han adoptado leyes que restringen o prohíben esta atención. La reciente decisión del Tribunal Supremo, que confirmó la prohibición de Tennessee, abre la puerta a que la mayoría de las demás leyes estatales permanezcan vigentes.

Los anuncios de este jueves ponen en peligro el acceso en casi dos docenas de estados, donde los tratamientos farmacológicos y los procedimientos quirúrgicos siguen siendo legales y están financiados por Medicaid, con fondos federales y estatales.

Las propuestas anunciadas por Kennedy y su equipo no son definitivas ni legalmente vinculantes, recuerda AP.

El Gobierno federal debe pasar por un largo proceso de elaboración de normas, que incluye períodos de consulta pública y revisión de documentos, antes de que las restricciones se vuelvan permanentes. También es probable que enfrenten impugnaciones legales.

Sin embargo, las normas propuestas probablemente frenarán aún más la atención a la afirmación de género a niños, y muchos hospitales ya han cesado dicha atención.

Casi todos los hospitales de EEUU participan en los programas Medicare y Medicaid, los planes de salud más grandes del gobierno federal que cubren a personas mayores, personas con discapacidad y personas de bajos ingresos. Perder el acceso a estos pagos pondría en peligro a la mayoría de los hospitales y proveedores médicos de EEUU.

Las mismas restricciones de financiación se aplicarían a un programa de salud más pequeño, el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños, para la atención a menores de 19 años, según una nota de la Administración.

Las medidas contradicen los consejos de organizaciones médicas y defensores de las personas trans.

El doctor Mehmet Oz, gerente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, calificó este jueves los tratamientos para personas transgénero como “una tirita en una patología mucho más profunda”, y sugirió que los menores trans están “confundidos, perdidos y necesitan ayuda”.

Este enfoque contradice las recomendaciones de la mayoría de las principales organizaciones médicas estadounidenses, incluida la Asociación Médica Americana, que ha instado a los estados a no restringir la atención a la disforia de género, informa AP.

Los anuncios se suman a una serie de medidas que el presidente de EEUU, Donald Trump, su Administración y los republicanos en el Congreso han tomado para atacar los derechos de las personas trans en todo el país.

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba que el Gobierno federal reconocería únicamente dos géneros: masculino y femenino. También firmó órdenes destinadas a recortar el apoyo federal para las transiciones de género de personas menores de 19 años y prohibir a los atletas trans participar en deportes femeninos y femeninos.

Además, un proyecto de ley que expondría a los proveedores de atención médica trans a penas de prisión si atienden a personas menores de 18 años fue aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes de EEUU y va camino del Senado. Otro proyecto de ley que se está considerando en la Cámara el jueves busca prohibir la cobertura de Medicaid para la atención de afirmación de género para niños.

En EEUU, los jóvenes que se identifican con un género diferente al sexo asignado al nacer son evaluados primero por un equipo de profesionales. Algunos pueden intentar una transición social, que implica cambiar de peinado o pronombres. Otros pueden recibir posteriormente fármacos bloqueadores hormonales que retrasan la pubertad, seguidos de testosterona o estrógeno para lograr los cambios físicos deseados.

La cirugía es poco frecuente en menores de edad.