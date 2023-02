Grabar en secreto al máximo juez electoral, para luego intentar anular los comicios: el plan de Bolsonaro que reveló un senador brasileño

En entrevistas con un canal de televisión y una revista, el senador Marcos do Val afirmó que había participado, el 9 de diciembre pasado, en una reunión con el entonces diputado Daniel Silveira y el entonces presidente Jair Bolsonaro. Durante esa cita, se abordó el diseño de un plan golpista, que comenzaría con las grabaciones ilegales por parte del legislador de conversaciones que debía mantener con el juez Alexandre de Moraes, entonces titular del Tribunal Superior Electoral (TSE). Pretendían crear una situación embarazosa para el magistrado, que les sirviera luego para anular los comicios del 30 de octubre.

En el entorno político del presidente Luiz Inácio Lula da Silva apuestan a que la denuncia del senador Do Val sobre las intenciones golpistas de Jair Bolsonaro sirvan para acrecentar la causa de la “inelegibilidad” del ex mandatario para cualquier acto electoral brasileño. Las acusaciones del parlamentario revelan la existencia de una trama conspiratoria, con la participación directa del ex gobernante, para anular los resultados de las elecciones de octubre de 2022 y evitar la asunción del actual jefe de Estado brasileño.

Do Val relató que fue contactado por Silveira durante una sesión del Senado y que el ex diputado, hoy preso, le dio un celular para escuchar al entonces presidente, que buscaba un vínculo directo con él. De acuerdo con su denuncia, Bolsonaro le pidió que fuera al Palacio de la Alvorada (la residencia oficial) con el fin de “resolver una cuestión”. El encuentro se realizó el 9 de diciembre. A partir de ese momento, siempre según Do Val, decidió avisarle a Moraes sobre la cita. El magistrado -que tenía a su cargo una investigación contra Silveira por acciones golpistas- confirmó, efectivamente, que el senador lo visitó pero que, ante la negativa de Do Val de hacer pública la denuncia por escrito, resolvió desestimarla.

Doval, de 51 años de edad, se formó como militar del Ejército. Es fundador del Centro Avanzado de Técnicas de Inmovilización, que involucra distintas tácticas para preparar agentes de seguridad. Esa empresa entrenó agentes de SWAT, de la NASA, del FBI, de la Navy Seals y de otras 120 corporaciones policiales de Estados Unidos, Francia, España y Brasil. Es doctor Honoris Causa por la Universidad Erich Fromm de Florida. Su primera elección, como diputado, ocurrió en 2018, aliado al bolsonarismo. Ya como senador cambió de partido: del Ciudadanía (ex Partido Popular Socialista) se fue a Podemos. Participó de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado.

El parlamentario decidió ayer encarar una suerte de guerra de guerrillas contra el juez, quien presidía hasta diciembre el TSE y que, en esa condición, tomó todas las medidas para evitar la invalidación de los comicios que dieron la victoria a Lula y su vice Geraldo Alckmin. El denunciante argumentó ayer, en entrevista concedida a CNN Brasil, que “Moraes miente cuando dice que me pidió formalizar por escrito las informaciones de la reunión con Silveira y Bolsonaro”. Sostuvo que presentará un pedido a la Procuración General de la República (PGR) “para que aleje al magistrado de la investigación de los actos antidemocráticos” perpetrados por el bolsonarismo.

Moraes le replicó hoy, a través de una conferencia virtual con empresarios y colegas de la Corte. “Do Val me dijo que no estaba dispuesto a realizar una declaración oficial. Esa es, precisamente, la clase de operación que demuestra el ridículo al que llegamos con la tentativa de dar un golpe de Estado en Brasil”. El juez fue todavía más incisivo al señalar que él ve en todo esto una acción coordinada de los ataques de la extrema derecha global a la democracia. Los miembros del Tribunal Electoral evalúan que el plan de Bolsonaro, Silveira y Do Val comprometen todavía más al ex jefe de Estado y aumenta en forma proporcional las chances de que ese tribunal lo penalice por abuso del poder político y uso indebido de los medios comunicación.

La policía federal mantiene a Silveira detenido y tiene en su poder el celular del ex parlamentario. Sus ex colaboradores indicaron que hay una alta probabilidad de que los audios confirmen en forma ineludible la participación de Bolsonaro en el plan.

Bolsonaro permanece en Estados Unidos, donde el martes último, durante una conferencia que brindó en Estados Unidos, volvió a la carga contra las urnas electrónicas. Sostuvo, incluso, que el gobierno de Lula “no va a durar mucho tiempo”.

EG