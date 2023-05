Lula envía a su representante especial a Ucrania

Todavía en Londres, pero listo para retornar a Brasil, el presidente Lula da Silva se ocupó de demostrar que no decayó ni un milímetro su interés en el proceso de pacificación del conflicto entre Rusia y Ucrania. En una conferencia de prensa de este mediodía, reveló que su asesor especial en política externa, el embajador Celso Amorim, se apronta para viajar a Kiev el martes 9 para encontrarse con el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky. Lula destacó como elemento clave que Amorim ya viajó a Rusia donde lo recibió Vladimir Putin. Fue, dijo, como “mi representante especial”.

Con todo, el gobierno brasileño le avisó a las autoridades ucraniana que esa gira no puede ser “transformada en propaganda de guerra”. La expectativa de esa cita, según señaló el presidente de Brasil, es “cruzar” las conversaciones sostenidas con ambos contendientes. “Y veremos cuánta disposición hay de aceptar sentarse en torno a una mesa. Para eso, claro, tienen que cesar los tiros. Y ese es mi gran dilema”. En este viaje a Londres, donde estuvo en los actos y reuniones de la coronación de Charles III, tuvo oportunidad de intercambiar ideas con el francés Emmanuelle Macron. El gobernante europeo visitó China el 6 de abril último; y de allí retornó a su país con un discurso diferente del que había desplegado hasta entonces. Se mostró partidario de negociar la paz y llegó a reiterar, a principios de esta semana, que “Francia no es vasallo de nadie”, en referencia a Estados Unidos. “Hablé con Macron para saber sobre las coincidencias en la conversación que mantuvo en China (con Xi Jinping)” dijo el líder petista. Pero enseguida agregó: “Como el ambiente de la coronación no era favorable a mantener un diálogo profundo, confirmamos tener una charla sobre la cuestión de Ucrania”. Según los usos y costumbres ya impuestos en el mundo, con seguridad se tratará de una videoconferencia.

Lula no pudo evitar los “rezongos” respecto a la pereza de las grandes potencias en relación al fin de esa confrontación entre naciones europeas. “Alguien em este mundo debe preocuparse por la paz, alguien tendrá que tomar una decisión e intentar convencer a los que están en guerra de parar los enfrentamientos, para después sentarse en una mesa a negociar”, agregó.

En la conferencia con la prensa, con mayoría de medios brasileños, Lula recordó su disposición a conversar con todos los mandatarios que podrían participar en la gestación de un proceso pacificador. “Todavía me falta dialogar con el presidente de India Narendra Modi, que es un país gigante y está en el mismo continente (que una parte de Rusia). Ya conversé una vez pero quiero volver a hablar. Seguramente será en el encuentro de los BRICS (cinco países, Brasil incluido)”. Esa convocatoria está prevista para agosto próximo en Johanesburgo, África del Sur y, según el presidente brasileño, en “la charla con los cuatro grandes quizás podamos encontrar una manera de empezar las negociaciones”. Vale recordar que Rusia y China figuran dentro del grupo.

En Londres, en su entrevista con el primer ministro Rishi Sunak, todo indica que el tema de la guerra estuvo ausente. O al menos no quiso realizar ningún comentario sobre el asunto. En cambio, la comunicación entre ambos, que se extendió por 40 minutos, tuvo como centro casi excluyente la crisis ambiental y las políticas mundiales sobre el tema. “Lo convidé a venir a Brasil”,refirió. También mencionó su diálogo con Charles III: “El me dijo que era preciso que yo cuide del Amazonas. Y le respondí que precisamos ayuda. Señalé que no se trata solo de mi voluntad, sino de recursos que deben ser repartidos con todos los países sudamericanos amazónicos”.

En agosto está prevista una primera cumbre con esas naciones (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y, entre los invitados se encuentra Macrno, ya que Francia “es parte de la selva por la Guyana francesa”, un región ultramarina. “Nosotros haremos nuestra parte y queremos que los otros también hagan la suya. En ese contexto, discutiremos con Congo y con Indonesia, las otras naciones que tienen selva”.

Lula se comprometió a discutir el tema en los próximos encuentros del G7, en Japón, y del G20. “Necesitamos que haya acciones para que la humanidad comience a creer que los gobiernos están diciendo la verdad”. Es que según el gobernante, “cuando se habla de la preservación ambiental, muchos dan vuelta el rostro. Los países con grandes florestas irán a realizar un esfuerzo muy grande, pero es preciso que las naciones ricas los compensen”.

EG