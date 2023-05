Destituido como diputado el ex fiscal que acusó a Lula en el Lava Jato

La justicia electoral derribó al número 2 del proceso internacionalmente conocido como Lava Jato. Se trata del ex fiscal y ahora ex diputado Delton Dallagnol, quien trabajó codo a codo con el ex juez Sergio Moro en las causas que condujeron, en 2018, a prisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ayer, el Superior Tribunal Electoral (STE) -bajo la presidencia el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes- decidió en apenas un minuto y por unanimidad revocar el puesto de Dallagnol en la Cámara de Diputados. La medida es de ejecución inmediata.

El legislador se había candidateado para el cargo en las elecciones de octubre del año pasado. Como dijo uno de sus ex colegas del Congreso con espíritu vengativo: “El que las hace, las paga”. Entre los condenados por el Lava Jato, hay políticos, empresarios y parlamentarios que fueron “perjudicados”, por caso el titular del Partido de la Movilización Nacional, Antonio Massarollo, uno de los debieron ir al presidio por una decisión de la dupla Moro-Dallagnol. Desde que el ex fiscal llegó al plenario del Parlamento, en enero, el partido PMN demandó su inmediata casación, en un juicio que finalmente resultó un éxito.

La resolución de la Corte Electoral, tomada por la noche de este martes, no parece terminar aquí: se eleva, como una sombra muy peligrosa, sobre la figura de Moro, el número uno del Lava Jato. Acusados y deslegitimados por el entonces juez de Curitiba, innumerables efigies del Congreso buscan hoy, sin duda, una revancha. Todo hace pensar que el ahora senador también podría perder su cargo por cuenta de un dictamen del máximo tribunal electoral. Su juicio ya está en marcha y quien lo entabló fue nada menos que el partido del expresidente Jair Bolsonaro, del PL (Liberal).

En los medios políticos se afirma que esa investigación avanza en forma sigilosa, pero se sabe que la base para la imputación del célebre ex juez “anticorrupción” fueron presuntas “maniobras ilegales” con los fondos de financiación de su campaña al Senado en octubre de 2022. Se presentó fuera del plazo exigido el resumen de los gastos y, peor aún, los fiscales del TSE detectaron “la recepción de dinero de origen no identificado y gastos irregulares”. El tribunal sostuvo además que la candidatura de Dallagnol, como eventualmente puede ocurrir con la de Moro, tuvo un motivo expreso: evitar, mediante la inmunidad parlamentaria, el avance de las causas en que ambos se encuentran involucrados.

En los tribunales se rumorea que la condena del ex juez es casi segura. Esto ha puesto en alerta a su entorno político, en el Partido Unión Brasil. La tensión creciente llevó a Moro a pedir el apoyo de la familia Bolsonaro, en cuyo gobierno actuó como ministro de Justicia. Pero todos los indicios revelaron que no debe esperar nada de ese clan. El juez de la Corte Suprema Kassio Nunes Marques, que también actúa en el TSE, fue puesto por el expresidente en ese cargo y, precisamente, ayer votó en contra de Dallagnol. Esto sugiere que seguirá la misma conducta cuando el tribunal electoral deba decidir sin condena a Moro. “Ellos se me vienen encima” sostuvo el ex juez en conversación con sus amistades. Para el hombre que lideró el Lava Jato, “hay una estrategia organizada” para excluirlos del Congreso.

Moro se expresó después del fallo que apartó a su aliado de la Cámara de Diputados: “Estoy horrorizado por ver fuera del Parlamento una voz honesta en la política, que siempre estuvo buscando mejorías para el pueblo brasileño. Pierde la política. Mi solidaridad con los electores del estado de Paraná y los ciudadanos de Brasil”.

Para otros legisladores de su entorno, como Nikolas Ferreira, la sentencia proferida ayer unánimemente por los jueces electorales demuestra que hubo “una monopolización del poder para acallar nuestra oposición”.

EG