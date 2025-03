La hija mayor de Elon Musk afirmó que su padre “definitivamente” hizo “un saludo nazi”

Vivian Jenna Wilson, mujer trans e hija mayor de Elon Musk, habló públicamente sobre su padre, afirmando que Musk “definitivamente [hizo] un saludo nazi” en dos actos en enero, y que forma parte de una Casa Blanca que es “grotescamente malvada”.

En una nueva entrevista con Teen Vogue, su segunda aparición en los medios desde que denunció públicamente a su padre el año pasado, Wilson, de 20 años, dijo que las cosas que su padre estuvo haciendo en el gobierno federal de EEUU eran “jodidamente vergonzosas”.

“Lo del saludo nazi fue una locura, vamos a llamar a las cosas por su nombre, y vamos a llamar a un saludo nazi lo que fue”, dijo Wilson: “Aquella mierda fue definitivamente un saludo nazi”.

Wilson se hizo conocida públicamente el año pasado después de que Musk hablara de ella en un pódcast, diciendo que había sido “engañado” para firmar documentos que permitieron que Wilson, que tenía 16 años en aquel momento, recibiera tratamiento médico de afirmación de género.

“Básicamente, perdí a mi hijo. Lo llaman deadnaming por una razón. La razón por la que lo llaman deadnaming es porque tu hijo está muerto”, dijo. Musk añadió que la experiencia lo llevó a jurar “destruir el virus mental woke después de eso, y estamos avanzando en ello”.

En una entrevista con NBC News el año pasado, Wilson dijo que Musk había estado ausente en su vida en gran medida y que muchas veces era cruel con ella por mostrar rasgos femeninos mientras crecía. En 2022, acudió a un tribunal en California para eliminar oficialmente “Musk” de su nombre, afirmando en documentos judiciales que “ya no vivo con ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera, forma o contexto”.

“Era frío”, dijo a NBC News: “Se enoja muy rápido. Es indiferente y narcisista”.

Por ley, Wilson tuvo que conseguir que su padre, con quien no hablaba desde hacía meses en ese momento, aprobara que recibiera tratamiento médico de afirmación de género, ya que era menor de edad: “Tenía crisis emocionales constantes en medio de la clase. No podía sobrellevar los días. No quería salir de la cama, no quería hacer nada. Básicamente, solo quería pudrirme”, dijo. “Era como: no puedo más con esto. Si sigo en el closet, esto me va a llevar por un camino muy destructivo”.

Wilson, que actualmente es estudiante en Tokio, dijo que siente la obligación de hablar sobre las cuestiones trans como alguien que hizo la transición siendo menor de edad.

“Hay muchísima demonización de eso, y realmente me gustaría concientizar sobre el hecho de que la atención médica trans para menores, especialmente los bloqueadores de la pubertad, es realmente importante”, dijo: “Quizá dejen de demonizar a estos niños, o a las personas que están a su alrededor y solo intentan ayudarles a sentirse cómodos en su propia piel”.

En los últimos años, los conservadores atacaron a la comunidad trans a través de la legislación. Desde que asumió el cargo, Trump firmó decretos que prohíben a las personas trans servir en el ejército y participar en deportes femeninos. Este miércoles, un juez federal bloqueó la prohibición de Trump sobre los trans en las fuerzas armadas.

“Como mujer trans, me aterra perder el acceso a la atención médica garantizada. Si no hubiera hecho la transición médica a la edad en que lo hice, no sé qué habría pasado”, dijo Wilson.

Wilson dijo que su madre, Justine Musk, la primera esposa de Musk, la apoyó y que “no sigue el contacto con el lado de la familia de [Elon Musk]”.

Musk es defensor de la natalidad masiva: tiene 14 hijos con cuatro mujeres diferentes.

Cuando se le preguntó si tiene buena relación con sus hermanos, Wilson respondió: “En realidad no sé cuántos hermanos tengo, si incluimos a los medio hermanos”.

Si bien su padre es un multimillonario que desempeña un papel clave en la administración de Trump, Wilson dice que Musk no ocupa un lugar importante en su vida: “La gente se alimenta del miedo. No le voy a dar a nadie ese espacio en mi mente. Lo único que vive libremente en mi cabeza son las drag queens”.