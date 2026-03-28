Israel asesinó a tres periodistas en Líbano en un ataque contra el auto en el que viajaban

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que este sábado se produjo un ataque israelí contra un vehículo que transportaba a un equipo de prensa de la cadena Al-Manar TV, en la ruta de Jezzine. El ataque causó la muerte del periodista Ali Shuaib y la periodista de Al-Mayadeen, Fatima Fatouni, junto con su hermano, el fotoperiodista Mohammad Fatouni y otro civil. La cadena de televisión libanesa Al-Manar y el medio Al-Mayadeen confirmaron los fallecimientos.

El Ejército de Israel trató de vincular a Ali Shuaib a la inteligencia de Hezbolá tras el ataque. Las fuerzas armadas israelíes hicieron público un vídeo con el ataque al vehículo en el que viajaban los periodistas. Consultado por EFE sobre la muerte de la periodista Fatima Fatouni, el Ejército israelí no se pronunció al respecto.

Según informaron medios locales, al menos diez personas murieron, entre ellos diez rescatistas libaneses, en ataques aéreos separados israelíes contra el sur de Líbano. Cinco rescatistas de la asociación Scout Risala, afiliada al movimiento Amal, aliado del grupo chií Hezbolá, murieron en la madrugada de este sábado en un bombardeo israelí en la localidad de Zoutar Al Gharbiya, en el distrito de Nabatieh, en el sur de Líbano, según informó la asociación en un comunicado en su página web.

Los rescatistas fallecieron “mientras cumplían su labor humanitaria durante un ataque aéreo” contra la localidad libanesa, informó la asociación, que publicó los nombres de los cinco fallecidos.

Por otra parte, la agencia de noticias libanesa NNA, informó que miembros de la Defensa Civil de la “Asociación de Ambulancias de Salud” recuperaron los cuerpos de cinco personas de nacionalidad siria que fallecieron en otro ataque aéreo israelí en la madrugada de este sábado en la localidad de Al Haniya, en el sur de Líbano.

Con información de EFE

JIB