Israel avanza con una ley que impone un año de cárcel por exhibir banderas palestinas en público

El Parlamento de Israel está avanzando en un proyecto de ley que prohibiría la exhibición pública de banderas de una “entidad hostil”. La Knesset ha votado una aprobación preliminar del proyecto de ley, que ahora necesita superar tres votaciones adicionales, informa Haaretz.

El proyecto de ley, impulsado por el legislador de Otzma Yehudit Almog Cohen, establece que tres o más personas ondeando la bandera de una entidad u “organización enemiga” se considerará una reunión prohibida. Si se promulga el proyecto de ley, ondear la bandera palestina en público se castigará con hasta un año de prisión.

La bandera palestina es exhibida a menudo por ciudadanos árabes de Israel, muchos de los cuales se identifican como palestinos, y por israelíes de izquierdas que se oponen a las políticas de asentamientos del gobierno.

El comisario de policía está autorizado a prohibir la exhibición pública de banderas palestinas si considera que son “un símbolo que puede alterar la paz”, explica Haaretz. Sin embargo, la aplicación de la ley se deja a discreción del comandante sobre el terreno. Además, siguiendo las instrucciones del fiscal general en 2006 y 2014, la policía aplica esta prohibición sólo cuando hay “una alta probabilidad de que se produzca una grave violación de la seguridad pública”.

El proyecto de ley estipula que si al menos tres personas se reúnen y exhiben en público banderas de un Estado “enemigo”, o de un Estado, entidad u organismo que no sean amigos de Israel, o que no permitan exhibir la bandera israelí en su jurisdicción, se consideraría una reunión prohibida. Por tanto, quienes participen en la concentración podrán ser detenidos y castigados con penas de prisión de hasta un año. También sería posible dispersar una concentración de este tipo por ley.

La explicación del proyecto de ley dice que éste “dirige el comportamiento público en Israel. Como democracia, Israel permite a sus ciudadanos protestar contra las decisiones en las que no están de acuerdo con las autoridades. Pero la propuesta traza una línea roja entre la protesta legítima y aquella en la que hay banderas de quienes no reconocen al Estado de Israel, de quienes no son amistosos con él o no permiten a Israel izar su bandera en su territorio”.

Adalah, el Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, afirmó en un comunicado recogido por Haaretz que los agentes de policía que retiran banderas en las protestas y detienen a quienes las sostienen infringen gravemente su autoridad y la ley. Adalah dijo que este proyecto de ley es aún más extremo que las disposiciones del acuerdo de coalición con Otzma Yehudit, porque impone sanciones penales a la exhibición de la bandera en toda la esfera pública, no sólo en las instituciones estatales o apoyadas por el Estado.

También se aprobó en una votación preliminar el miércoles un proyecto de ley que duplica el castigo por acoso sexual si se determina que el motivo de la ofensa es nacionalista. Este proyecto de ley, también patrocinado por Otzma Yehudit, está redactado en un lenguaje que sugiere, sin decirlo explícitamente, que está dirigido al acoso de mujeres judías por hombres árabes. Prevé indemnizaciones para las víctimas de hasta 240.000 shekels (casi 66.000 dólares).