Israel quiso influir en congresistas de EEUU con cuentas falsas en redes sociales para que apoyaran la guerra en Gaza

El Gobierno de Israel organizó y pagó una campaña de propaganda a través de las redes sociales para influenciar a congresistas y a la opinión pública de Estados Unidos, para que se posicionaran a favor de la ofensiva israelí en Gaza a partir de octubre del año pasado, según revela este miércoles el periódico The New York Times. La campaña fue lanzada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, que le destinó un presupuesto de 2 millones de dólares y contrató a Stoic, una empresa de marketing político de Tel Aviv, según fuentes israelíes y documentos a los que ha tenido acceso el diario estadounidense.

La propaganda a favor de Israel era difundida a través de las redes sociales X, Facebook e Instagram, por cuentas falsas que se hacían pasar por ciudadanos de EEUU. Según The New York Times, sigue activa en X (antes Twitter) a día de hoy, mientras que Meta (empresa propietaria de las otras dos plataformas) anunció la semana pasada que había encontrado y suspendido las cuentas falsas. Además, fueron creadas tres páginas web de información falsa en inglés en las que se publicaban artículos pro-israelíes.

Una web israelí que monitorea la información falsa y la verifica, FakeReporter, había desvelado datos sobre el intento de Israel en marzo, pero el periódico estadounidense ha confirmado la existencia de la operación con hasta cuatro funcionarios o exfuncionarios del Ministerio involucrado y documentos de la campaña. Este sería el primer caso documentado de una operación del propio Gobierno israelí para influir sobre el Gobierno de EEUU, de acuerdo con The New York Times.

Los blancos de la campaña eran sobre todo congresistas demócratas y de raza negra, identificados como menos proisraelíes que sus colegas republicanos. Según el diario israelí Haaretz, en el marco de esa campaña se difundió contenido proisraelí y antipalestino, además de desinformación sobre antisemitismo en los campus universitarios de EEUU –donde se han concentrado las protestas en contra de la guerra y del apoyo del Gobierno estadounidense a Israel–. Algunas de los usuarios falsos interactuaron directamente con varios congresistas en X y Facebook, sin embargo, los perfiles no eran creíbles en ocasiones porque las fotos no se correspondían a la descripción o usaban un lenguaje extraño, ya que estaba creado por Inteligencia Artificial, ha explicado The New York Times.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora negó estar involucrado en la operación, pero una fuente de este departamento dijo al periódico israelí que es habitual que el Ministerio financie campañas oficiales y no oficiales. El Ministerio también negó tener relación con Stoic, según The New York Times, mientras que la empresa no quiso responder a las preguntas de este medio.

El ministro para la Diáspora es el político ultraderechista Amichai Chikli, que el pasado mayo estuvo en Madrid para participar en la convención de Vox, 'Viva24', que contó con la presencia de exponentes de la extrema derecha de todo el mundo. Chikli había insultado al presidente del Gobierno español en abril, afirmando que no tenía “brújula moral” por sus posiciones respecto a la masacre en Gaza.