Israel y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, cerca de una tregua tras días de hostilidades

El grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) dijo este domingo desde la Franja de Gaza que hay conversaciones en curso para terminar con tres días de hostilidades con Israel.

Más temprano, medios de Israel e internacionales dijeron que Israel había aceptado una tregua con la Yihad Islámica Palestina, mediada por Egipto. Los medios, entre ellos The Times of Israel y la agencia de noticias francesa AFP, citaron a funcionarios egipcios no identificados.

Según The Times of Israel, la propuesta incluye una tregua desde este domingo a las 20 (las 14 en Argentina).

El portal israelí Ynet citó a un funcionario israelí que dijo que las conversaciones “avanzan”. “Aún no es definitivo que vaya a haber un alto el fuego”, dijo esa fuente, que no fue identificada.

Más de 30 palestinos murieron y cientos resultaron heridos desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza, el viernes pasado, con un ataque que mató a un líder de la Yihad Islámica Palestina.

La Yihad Islámica Palestina reconoció que se están desarrollando intentos “en el más alto nivel” por alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la escalada de violencia con Israel.

“Se están llevando a cabo esfuerzos en el más alto nivel para alcanzar un cese al fuego en Gaza”, dijo un portavoz de la YIP, cuando se cumplen tres jornadas de ofensiva israelí contra Gaza y lanzamiento de cohetes por parte de la Yihad Islámica contra Israel.

Fuentes palestinas cercanas al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, informaron a Efe que el grupo envió una delegación a El Cairo para participar de conversaciones sobre un posible alto el fuego.

Estas negociaciones, agregaron las fuentes, se aceleraron tras la interrupción del funcionamiento de la central eléctrica de la Franja, que impactó severamente en la situación humanitaria.

En paralelo con los esfuerzos de Egipto, representantes de la Organización de Naciones Unidas también estuvieron en contacto con ambas partes para intentar frenar las hostilidades.

El actual repunte de tensión comenzó el viernes con una fuerte ofensiva “preventiva” israelí sobre objetivos de la Yihad en Gaza ante lo que el Ejército describió como una “amenaza inminente” de ataque por parte del grupo como represalia tras el arresto el lunes de uno de sus líderes durante una redada en Cisjordania ocupada.

Desde el comienzo de la actual escalada de violencia, la YIP lanzó más de 600 cohetes desde Gaza hacia Israel, según estimaciones del Ejército, que dice haber atacado unos 140 objetivos del grupo en la Franja

CRM con información de agencias