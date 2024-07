Los mensajes de Milei y Cristina solidarizándose con Trump y condenando el ataque

El presidente de la Nación, Javier Milei, repudió hoy el “intento de asesinato” contra el ex mandatario estadounidense Donald Trump, durante un acto de campaña en el país norteamericano.

“El Presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es sólo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre”, manifestaron desde presidencia en un comunicado.

Y agregaron: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos”.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner manifestó también su solidaridad con el ex mandatario estadounidense Donald Trump, tras el atentado que sufrió durante un acto de campaña en Estados Unidos.

“Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania”, expresó CFK en redes sociales.

En este sentido, la ex jefa de Estado agregó: “Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica”.

DM con información de agencia NA