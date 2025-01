Las mentiras y medias verdades de Trump en su primer discurso como presidente de EEUU

Donald Trump hizo repetidamente afirmaciones falsas y engañosas durante su discurso de investidura este lunes.

Estos son los hechos sobre algunas de las afirmaciones falsas vertidas por Trump en su toma de posesión:

El Canal de Panamá

La afirmación: Trump prometió recuperar el Canal de Panamá, al tiempo que repitió una serie de afirmaciones falsas, como que 38.000 estadounidenses murieron durante la construcción del canal. También afirmó que “China está operando” el canal.

Lo que dice Trump: “El Canal de Panamá, que ha sido tontamente dado al país de Panamá después de que Estados Unidos, quiero decir, piensen en esto, gastó más dinero que nunca antes en un proyecto y perdió 38.000 vidas en la construcción del Canal de Panamá. Hemos sido tratados muy mal por este regalo tonto que nunca debió hacerse y la promesa que Panamá nos hizo ha sido rota. El propósito de nuestro trato y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados. Los barcos estadounidenses están siendo gravemente sobrecargados, cobrados y no tratados justamente de ninguna manera, forma o manera. Y eso incluye a la Armada de Estados Unidos y, sobre todo, China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando”.

Los hechos: La cifra oficial de muertos durante la construcción del Canal de Panamá asciende a unas 5.600 personas. Aunque el dato real puede ser mayor, la mayoría de las muertes corresponderían a trabajadores de islas caribeñas como Antigua, Barbados y Jamaica.

El administrador del Canal de Panamá también negó la afirmación de Trump de que China está controlando las operaciones del canal. Asegura que las empresas chinas que operan en los puertos forman parte de un consorcio de Hong Kong que ganó una licitación en 1997, y que empresas estadounidenses y taiwanesas operan también otros puertos a lo largo del canal.

La inflación

La afirmación: Trump dijo que EEUU experimentó una “inflación récord” que, según él, fue causada por “el gasto excesivo masivo y la escalada de los precios de la energía”.

Lo que dice Trump: “Daré instrucciones a todos los miembros de mi gabinete para que utilicen los amplios poderes de que disponen para derrotar lo que fue una inflación récord y reducir rápidamente los costes y los precios. La crisis inflacionista fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía”.

Los hechos: La inflación en EEUU alcanzó un máximo de cuatro décadas en el verano de 2022, cuando fue del 9,1%. Pero la tasa de inflación más alta del país fue del 23,7% en junio de 1920. Los datos más recientes muestran que en diciembre la inflación cayó al 2,9%.

El gasto en sanidad

La afirmación: Trump dijo que EEUU gasta más dinero en sanidad que cualquier otro país del mundo.

Lo que dice Trump: “Tenemos un sistema sanitario público que no cumple en tiempos de catástrofe y, sin embargo, se gasta en él más dinero que en ningún otro país del mundo”.

Los hechos: Trump tiene razón. Estados Unidos gasta más en sanidad per cápita, casi el doble que la media de otros países ricos.

La respuesta a emergencias climáticas

La afirmación: Trump aseguró que EEUU ya no puede prestar servicios básicos en tiempos de emergencia, citando los incendios forestales en California y las inundaciones en Carolina del Norte.

Lo que dice Trump: “Tenemos un gobierno que ha dado financiación ilimitada a la defensa de las fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras estadounidenses o, lo que es más importante, a su propio pueblo. Nuestro país ya no puede prestar servicios básicos en tiempos de emergencia, como ha demostrado recientemente la maravillosa gente de Carolina del Norte que ha sido tan maltratada y otros estados que todavía están sufriendo las consecuencias de un huracán que tuvo lugar hace muchos meses. O más recientemente en Los Ángeles, donde estamos viendo cómo siguen ardiendo trágicamente incendios de hace semanas sin ni siquiera una muestra de defensa. Están arrasando casas y comunidades, afectando incluso a algunas de las personas más ricas y poderosas de nuestro país, algunas de las cuales están sentadas aquí ahora mismo. Ya no tienen casa. Eso es interesante. No podemos permitirlo”.

Los hechos: Trump difundió repetidamente afirmaciones incorrectas sobre estos dos acontecimientos. Él y otros compañeros republicanos impulsaron afirmaciones falsas sobre el esfuerzo de recuperación en Carolina del Norte después del huracán Helene, incluyendo que el Gobierno de EEUU puede influir en el clima y las teorías de que la ayuda crucial estaba siendo retenida, lo que llevó a algunos funcionarios del gobierno a advertir de amenazas a los trabajadores federales de emergencia.

Trump, durante los incendios forestales en California, pidió al gobernador demócrata, Gavin Newsom, que “liberara el agua” de las zonas del norte del estado, a pesar de que los expertos dijeron que el suministro de agua no era un problema, sino los generadores para bombearla.

La supuesta protección a “criminales peligrosos”

La afirmación: Trump afirma que EEUU ha dado refugio y protección a “criminales peligrosos”, muchos de los cuales, según él, proceden de “prisiones e instituciones psiquiátricas” y entraron ilegalmente en EEUU.

Lo que dice Trump: “Ahora tenemos un gobierno que no puede gestionar ni siquiera una simple crisis en casa, mientras que al mismo tiempo tropieza con un catálogo continuo de acontecimientos catastróficos en el extranjero. No protege a nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero proporciona santuario y protección a criminales peligrosos, muchos de ellos procedentes de prisiones e instituciones psiquiátricas que han entrado ilegalmente en nuestro país desde todo el mundo”.

Los hechos: Trump hizo estas afirmaciones muchas veces antes, sin ofrecer ninguna prueba. Aunque algunas ciudades estadounidenses han visto una afluencia de inmigrantes, la mayoría llegaron legalmente, con permisos de trabajo o con autorización para quedarse mientras sus casos se resuelven en los tribunales.

En general, los inmigrantes son menos propensos a delinquir que los nacidos en Estados Unidos, según múltiples estudios, entre ellos el del conservador Cato Institute.