“Misericordia con los transgénero y los migrantes”: el sermón en la catedral de Washington que Donald Trump no esperaba oír

El presidente de EEUU, Donald Trump, inicio este martes su primer día en el poder con un servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington, un evento que marca el cierre de los actos de su investidura.

Trump asistió a la ceremonia junto a la primera dama, Melania Trump. Desde la primera fila, ambos escucharon en silencio y con gesto solemne los rezos, las melodías del órgano y los cantos, incluido un 'Ave María'. A su lado estaban el vicepresidente, JD Vance y su esposa, Usha.

La obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde pidió a Trump y Vance tener “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños transgénero”. La obispa añadió: “Y también con los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”.

“Pueden que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”, recordó Budde, ante la incómoda mirada de Vance, que en un momento buscó a Trump.

Este tipo de servicio es una tradición desde 1993, cuando el nuevo presidente asiste a una ceremonia de oración la mañana siguiente a su toma de posesión.

Hace menos de dos semanas, Trump estuvo en esa misma catedral para el funeral del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), donde se le vio conversando animadamente con Barack Obama (2009-2017). En ese evento, Trump se sentó en la segunda fila, mientras que la primera estaba reservada para el entonces mandatario, Joe Biden.

Además del servicio religioso, Trump tiene previsto reunirse este martes por la tarde en la Casa Blanca con importantes legisladores republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, para discutir su agenda legislativa.

Más tarde, ofrecerá declaraciones en la Casa Blanca y hará un “gran anuncio sobre infraestructura”, según dijo este martes su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News.