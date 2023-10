El New York Times cuestiona la prueba más citada por Israel para defender su versión sobre la matanza en el hospital de Gaza

Un análisis publicado este miércoles por The New York Times pone en cuestión una de las pruebas más utilizadas por Israel para responsabilizar a un cohete palestino fallido de la mortífera explosión en un hospital de Gaza. Según el diario estadounidense, las imágenes, tomadas por Al Jazeera, no muestran el proyectil que provocó la explosión, sino un cohete lanzado por Israel que acabó detonado a dos millas de distancia del centro sanitario. No guardaría, por tanto, relación con la matanza.

La investigación del NYT no responde a qué causó realmente la explosión en el hospital Al-Ahli, ni quién es el responsable. El medio matiza que la afirmación de las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses de que la culpa es del fallido lanzamiento de un cohete palestino podría seguir siendo plausible, pero el estudio del Times arroja dudas sobre una de las pruebas más publicitadas por los funcionarios israelíes para defender su caso y complican el relato que han presentado para acusar al otro bando.

Numerosos medios de comunicación han mostrado el video y varios lo han citado como prueba de que un cohete palestino impactó en el hospital. Pero la investigación del The New York Times concluye que el proyectil del video “nunca estuvo cerca del hospital”. Fue lanzado desde Israel, no desde Gaza, y parece haber explotado sobre la frontera entre Israel y Gaza, al menos a dos millas del hospital.

Para desarrollar el rastreo del proyectil, NYT sincronizó las imágenes de Al Jazeera con otros cinco videos filmados al mismo tiempo, incluidas imágenes de una estación de televisión israelí, el Canal 12, y una cámara CCTV en Tel Aviv, explica el medio. Este estudio permitió seguirlo desde el norte, el sur, el este y el oeste.

De esta forma y a través del uso de imágenes satelitales, The Times determina que el proyectil fue disparado hacia Gaza desde cerca de la ciudad israelí de Nahal Oz poco antes de la mortal explosión en el hospital, una conclusión similar a la que habían llegado también investigadores en redes sociales.

Además, el proyectil de las imágenes de Al Jazeera fue lanzado después del bombardeo de cohetes palestinos al que los funcionarios israelíes han achacado la explosión del hospital.

A partir de las 6:59 pm del 17 de octubre, se disparan ráfagas de cohetes palestinos desde dos posiciones al suroeste y noroeste del hospital árabe Al-Ahli, según muestran los videos. Según la investigación del NYT, transcurren más de 25 segundos entre el último cohete palestino y la explosión del hospital.

La explosión en el hospital de Gaza, que dejó cientos de muertos, se ha convertido en un episodio controvertido de la guerra. El 7 de octubre después de que Hamas, que controla la Franja de Gaza, entrase en Israel, matase a 1.300 personas, Israel respondió con una sangrienta guerra que ha acabado con la vida de 5.700 palestinos. Israel y las autoridades locales de la Franja continúan cruzándose acusaciones sobre el origen de la explosión en el hospital Al-Ahli, en la ciudad de Gaza, que ha dejado centenares de fallecidos. En los últimos días, medios de comunicación han investigado el suceso y varias agencias de inteligencia occidentales se han pronunciado sobre las conclusiones de sus propios análisis.