La ola de incendios sigue sin control en España y son tres los muertos

La oleada de incendios que desde hace días afecta a España no da tregua y continúa extendiéndose. La máxima preocupación sigue enfocada sobre todo en Castilla y León, donde dos voluntarios han muerto como consecuencia de las quemaduras sufridas, y en la provincia de Ourense, a las que se suma un fuego en Jarilla (Cáceres) que sigue descontrolado. Otro hombre de 50 años falleció el martes en Tres Cantos a causa del fuego. España solicitó el jueves por la noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir los incendios ante situaciones “muy difíciles” que podrían derivarse por la meteorología adversa.







Castilla y León

Uno de los focos principales se encuentra en Castilla y León, donde hay al menos 15 incendios activos —12 de ellos en la provincia leonesa— y con más de 8.000 evacuados en León. Hay, además, dos fallecidos: Abel Ramos, un hombre de 35 años que participaba como voluntario en las labores de extinción, y Jaime, de 37 años y amigo del primero. También han resultado heridas 10 personas, cuatro de ellas en estado crítico.

Los incendios que más preocupan son los de Molezuelas, en Zamora; el de Resoba, en Palencia; y el de Yeres, en León. Este último es el incendio que ha arrasado por completo el espacio natural de Las Médulas. El de Zamora ya es el peor incendio de la historia de España desde 1968, año en el que comienzan las estadísticas oficiales.

Incendio en Zamora-León Más de 30.000 hectáreas quemadas entre Zamora y León Fuente: Copernicus

A su vez, el otro incendio importante de la provincia de Zamora, el de Puercas, ha cambiado de dirección debido al fuerte viento y se dirige ahora en dirección noroeste hacia la Sierra de la Culebra. La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de iniciar este fuego, que ha quemado más de 4.000 hectáreas. En la provincia de Salamanca se ha declarado un incendio de nivel 1 en San Cristóbal de los Mochuelos y está controlado desde las 17 horas del miércoles el declarado en La Bastida.







Galicia

Permanecen activos once incendios en Galicia. La ola de incendios sin controlar que asola la comunidad avanza con más de 22.000 hectáreas arrasadas solo en la provincia de Ourense y deja evacuaciones por amenaza para casas, confinamientos y varios heridos. El mayor incendio es el declarado en Chandrexa de Queixa, que ha arrasado ya 9.500 hectáreas y que mantiene declarada la situación máxima de emergencia a nivel provincial. El de A Mezquita ha superado las 4.000 y el de Maceda-Santiso ha alcanzado las 1.700 y también está en el mayor nivel de emergencia.

En el fuego de Chandrexa de Queixa, que es el más grande en lo que va de verano en Galicia, a los efectivos autonómicos se ha sumado la UME. Este incendio ya suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en 2024. Además, al menos tres bomberos han resultado heridos.







La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se interrumpió durante el miércoles por la proximidad de un incendio a la infraestructura ferroviaria en Ourense y, tras restablecerse la circulación a las 10.00 horas, Renfe ha vuelto a interrumpirla por los incendios pasadas las 11.30.







Extremadura

En Extremadura ha afectado el incendio que se originó en Toledo, en Navalmoralejo. De las 3.250 hectáreas totales que ha quemado, unas 2.440 han sido en Cáceres. Este jueves a primera hora de la mañana ha sido finalmente extinguido después de que provocase el desalojo de la localidad de Villar del Pedroso.

Al norte de esta provincia hay otro fuego grave activo, en la localidad de Jarilla, que sigue descontrolado y, según las primeras estimaciones, ha quemado ya una superficie de más de 4.800 hectáreas. A los trabajos terrestres que ha habido durante la noche, se unen este jueves los medios aéreos. La Junta de Extremadura ha evacuado a todos los habitantes que quedaban en la zona de Cabezabellosa. Este jueves por la mañana la Junta ha elevado a situación operativa 2 el Plan Especial ante Incendios Forestales mientras se mantiene la evacuación de viviendas, se ha confinado a los vecinos de Oliva de Plasencia y se han cortado tramos de la A-66 y la N-630.

También hay activos otros dos fuegos: en Casares de las Hurdes y Santibáñez el Alto. Un total de 110 efectivos de la UME están trabajando en las labores de extinción. “En concreto hay 110 personas de la UME ya trabajando, había 11 incendios activos ayer, y la UME tratará de atacar los más peligrosos, en concreto el de Jarilla y uno en Casares de las Hurdes”, ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Castilla-La Mancha

La evolución favorable de los incendios permitieron levantar ayer miércoles las medidas preventivas para Navalmoralejo, La Estrella y Calera y Chozas.

El incendio forestal que afectaba a la localidad toledana de Calera y Chozas ya ha sido controlado, mientras que el incendio forestal declarado el lunes en Navalmoralejo, en Toledo, ha calcinado 3.250 hectáreas, el 75% de ellas sin embargo en la provincia de Cáceres. El fuego ha sido finalmente extinguido a primera hora de este jueves.

Asturias

Asturias ha registrado diez incendios activos hasta este miércoles, tres de ellos en el concejo de Cangas del Narcea, que ha sido el foco más importante. Aun así, se encuentra ya estabilizado y, aunque aún están activos otros ocho focos en puntos del suroccidente asturiano, Picos de Europa y Cordillera, la preocupación se centra ahora en dos fuegos que avanzan desde la provincia de León hacia el Principado. En las próximas horas se sumarán al dispositivo desplegado por el Principado un centenar de efectivos de la UME.







Comunitat Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en el incendio forestal que se ha declarado en la tarde del miércoles en el municipio de Teresa de Cofrentes (Valencia) tras el impacto de un rayo. Además, han sido desalojadas dos pedanías por precaución: la de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña. El Cecopi ha elevado al nivel dos la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana ante la posible afectación a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Comunidad de Madrid

Un incendio de vegetación baja en Torrelodones obligó a evacuar una urbanización de la localidad y varias dotaciones de bomberos han logrado evitar que el fuego se acercase a las viviendas tras desalojar a sus ocupantes. El incendio en el municipio de Tres Cantos, que comenzó el lunes, fue controlado durante la noche del martes. El fuego ha afectado a 2.000 hectáreas y se ha cobrado una víctima mortal: un hombre de 50 años de origen rumano, que intentó salvar a decenas de caballos.

Las llamas se propagaron con rapidez debido al fuerte viento y obligaron al desalojo de unos 200 vecinos de urbanizaciones cercanas, que ya han podido volver a sus casas. Permanecen en el lugar seis equipos de enfriamiento y las autoridades explican que es posible que “una gran parte de vegetación arbórea pueda sobrevivir”.







Andalucía

Los dos incendios declarados en Andalucía —el de Tarifa en Cádiz y el de Jabugo en Huelva— han sido controlados. El Infoca da por estabilizado el primero, que calcinó 300 hectáreas y obligó a evacuar a más de 2.000 personas. Han instalado cinco autobombas, una unidad médica y varios grupos técnicos para controlar que no vuelva a prender. El consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado que se ha completado el retorno de todas las personas desalojadas a causa del fuego y valoraba que no haya habido “ningún tipo de daño material significativo y sin daños para la salud de las personas”. “Esto parece un milagro después de ver cómo las llamas estaban prácticamente encima de las casas”, ha dicho.

Las llamas afectaron al paraje Sierra de la Plata, muy cercano a la urbanización de Atlanterra y la Playa de los Alemanes. Los vecinos del pueblo de Zahara de los Atunes se han volcado con las personas que fueron evacuadas. Las autoridades contemplan la posibilidad de que el fuego haya sido provocado.

El Infoca da por estabilizado también el fuego de Jabugo, provocado por la caída de un rayo en la aldea de Los Romeros, y ha autorizado el regreso de 240 personas a sus viviendas. El alcalde de la localidad ha agradecido la “rápida actuación” de los especialistas y ha destacado el papel del apoyo vecinal en la extinción del fuego.





