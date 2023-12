El papa Francisco pidió el final de todas las guerras del mundo: “La gente no quiere armas, sino pan”

“Que no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentre una solución a la cuestión palestina, por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional”. En el que probablemente haya sido el discurso más antimilitarista de su pontificado, Francisco clamó por el fin de la violencia repartida por el planeta, especialmente “en Israel y Palestina, donde la guerra sacude la vida de esas poblaciones”.

“Abrazo a ambas, en particular a las comunidades cristianas de Gaza y de toda Tierra Santa”, subrayó el Papa durante su tradicional mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Logia de la basílica de San Pedro, ante unas 70.000 personas, en una Navidad extraña especialmente en Belén (en la Cisjordania ocupada), donde no hubo celebraciones ni se permitió la entrada de peregrinos a causa de la invasión israelí de la franja de Gaza

“Llevo en el corazón el dolor por las víctimas del execrable ataque del pasado 7 de octubre y renuevo un llamamiento apremiante para la liberación de quienes aún están retenidos como rehenes. Suplico que cesen las operaciones militares, con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes, y que se remedie la desesperada situación humanitaria permitiendo la llegada de ayuda”, insistió Francisco, quien instó a que “no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentre una solución a la cuestión palestina, por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional”.

Israel y Palestina, pero también Yemen, Líbano, Ucrania, Azerbayán, Armenia, Sahel, el Cuerno de África y Sudán, Camerún, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, las dos Coreas... el Papa volvió a trazar una 'geografía de la paz' en medio “de las tinieblas de la tierra”.

Junto al llamamiento al fin de la violencia en Tierra Santa, Bergoglio imploró por “la paz para Ucrania”.“ Renovemos nuestra cercanía espiritual y humana a su martirizado pueblo, para que a través del sostén de cada uno de nosotros sienta el amor de Dios en lo concreto”, insistió Francisco, quien este año abogó especialmente para que “se consoliden los vínculos fraternos en la península coreana, abriendo vías de diálogo y reconciliación que puedan crear las condiciones para una paz duradera”.

En clave global, el Pontífice recordó que, “desde el pesebre, el Niño nos pide que seamos voz de los que no tienen voz: voz de los inocentes, muertos por falta de agua y de pan; voz de los que no logran encontrar trabajo o lo han perdido; voz de los que se ven obligados a huir de la propia patria en busca de un futuro mejor, arriesgando la vida en viajes extenuantes y a merced de traficantes sin escrúpulos”.

Porque “decir ”sí“ al Príncipe de la paz significa decir ”no“ a la guerra, a toda guerra, a la misma lógica de la guerra, un viaje sin meta, una derrota sin vencedores, una locura sin excusas. Pero para decir ”no“ a la guerra es necesario decir ”no“ a las armas”, clamó Francisco, quien sostuvo que “la gente, que no quiere armas sino pan, que le cuesta seguir adelante y pide paz, ignora cuántos fondos públicos se destinan a los armamentos. ¡Y, sin embargo, deberían saberlo! Que se hable sobre esto, que se escriba sobre esto, para que se conozcan los intereses y los beneficios que mueven los hilos de las guerras”.

