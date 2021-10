El Papa pidió "menos armas y más comida" en un encuentro por la paz

El Papa pidió "menos armas y más comida", así como "más vacunas y menos fusiles" en un encuentro por la paz en el Coliseo de Roma en el que estaban presentes la canciller alemana, Angela Merkel y el primer ministro italiano, Mario Draghi.

Francisco expresó su "vergüenza" por los abusos de miles de niños cometidos por la Iglesia francesa

Saber más

"Les ruego, en nombre de la paz, que en toda tradición religiosa desactivemos la tentación fundamentalista, cualquier insinuación a hacer del hermano un enemigo", dijo Francisco en el encuentro promovido por la Comunidad de Sant'Egidio: 'Religiones y Culturas en diálogo. Pueblos hermanos, tierra futura'.

El evento organizado por la Comunidad de San Egidio ha reunido a los representantes de las grandes religiones del mundo, como el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I; el Patriarca y Catolicós de la Iglesia apostólica armenia, Karekin II o el Gran Imán de Al Ahzar (Egipto), Ahmad Al-Tayyeb, con quien el Papa Francisco firmó en febrero de 2019 el documento de la fraternidad en Abu Dabbi; el patriarca de la Conferencia de los rabinos europeos, Rabino Pinchas Goldschmidt; el representante del budismo Soto Zen (Japón), Shoten Minegishi y la presidenta del Hindu Forum of Europe (Reino Unido), Lakshmi Vyas.

Además de personalidades del mundo de la política y la religión, también estaban presentes activistas sociales como la escritora superviviente del holocausto Edith Bruck.

"Este anfiteatro, en un pasado lejano, fue lugar de brutales entretenimientos de masas: combates entre hombres o entre hombres y animales. Un espectáculo fratricida, un juego mortal hecho con la vida de muchos", recordó frente al anfiteatro romano.

El Papa denunció que la guerra es algo que se mira "de lejos" con la indiferencia de quien está convencido de que "nunca" le tocará. "El dolor de los otros no nos urge, ni siquiera el dolor de los que han caído, de los migrantes, de los niños atrapados en las guerras, privados de la despreocupación de una infancia de juegos", agregó.

El Pontífice invitó a los presentes a "empatizar" con el dolor ajeno y reconocer "la humanidad común a la que pertenecemos, con sus fatigas, sus luchas y sus fragilidades". "La verdadera valentía es la valentía de la compasión, que lleva a ir más allá de la vida tranquila, más allá del 'no es asunto mío y del no me pertenece', para no dejar que la vida de los pueblos se reduzca a un juego entre los poderosos", recalcó.

"No, la vida de los pueblos no es un juego, es cosa seria y nos concierne a todos; no se puede dejar en manos de los intereses de unos pocos o a la merced de pasiones sectarias y nacionalistas", añadió.

Dirigiéndose directamente a los representantes de las religiones, Francisco los instó a no "ceder a los halagos del poder mundano, sino a ser voz de quienes no tienen voz, apoyo de los que sufren, abogados de los oprimidos, de las víctimas del odio, que son descartadas por los hombres en la tierra, pero que son preciosas para aquel que habita en los cielos".

Por ello, los exhortó a "deponer las armas" y "reducir los gastos militares para proveer a las necesidades humanitarias y convertir los instrumentos de muerte en instrumentos de vida". "Les ruego, en nombre de la paz, que en toda tradición religiosa desactivemos la tentación fundamentalista, cualquier insinuación a hacer del hermano un enemigo", sostuvo.

Por último, el Papa aseguró que las religiones también "están llamadas a ponerse a la escucha de los gemidos de la madre tierra, que sufre víctima de la violencia". "Hemos arrojado a la creación la contaminación de nuestro corazón", concluyó.

Por su parte, el fundador de la Comunidad de San Egidio, el italiano Andrea Riccardi, manifestó que la pandemia -que ha definido como un tiempo "doloroso" que "todavía no ha terminado"- ha hecho que se evidencie "la fragilidad del mundo". Así, destacó que la cita con el "nuevo mundo" de la postpandemia invita a "atesorar la lección de sufrimiento de las mujeres y de los hombres" y a integrar en la reconstrucción "a los jóvenes y a los pobres".

La canciller alemana, por su parte, expresó que el "camino de la paz es duro y largo" y no siempre "está coronado por el éxito". "Pero desesperarse no es nunca la solución, no tenemos que resignarnos a convertirnos en espectadores pasivos cuando las personas sufren conflictos porque solo quien busca la paz, la puede encontrar", remarcó.

Al final de la ceremonia todos los líderes religiosos presentes han firmado un llamamiento a la paz en el que han lamentado que haya "tantas guerras abiertas, amenazas terroristas, graves violencias". "Se está rehabilitando el uso de la fuerza como instrumento de política internacional", denunciaron.

Con información de Europa Press.

IG