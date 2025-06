Pedro Pascal y Dua Lipa firman una carta en contra de que Trump quite fondos para prevenir suicidios de jóvenes LGTBI

El Gobierno de Estados Unidos piensa recortar los fondos para el teléfono de atención al suicidio del país, el 988 Suicide and Crisis Lifeline. En concreto, la administración de Donald Trump planea cortar los recursos de la línea especializada en atención para jóvenes LGTBIQ+, que cuenta con profesionales entrenados para ello, según comunican varios medios anglosajones.

La población LGTBIQ+ tiene una mayor tasa de riesgo problemas de salud mental. El operador de la 988 Suicide and Crisis Lifeline, la organización The Trevor Project, llevó a cabo en 2022 una macroencuesta con la población del colectivo estadounidense. Concluyó que el 45% de las personas LGTBIQ consideró seriamente la posibilidad del suicidio ese año posterior a la pandemia. “El 60% de los jóvenes LGBTQ que solicitaron atención de salud mental el año pasado no pudieron obtenerla”, en el sistema de salud de Estados Unidos, aseguran los datos del organismo.

Con este panorama, la administración Trump se está planteando retirar el apoyo financiero federal a la línea de atención especializada. El nuevo presupuesto del gobierno republicano se filtró a los medios en Estados Unidos esta semana, y las organizaciones de salud mental no tardaron en advertir sobre el peligro que supondría eliminar la 988 Suicide and Crisis Lifeline. Se implementó en 2022 y ayudó a más de 14 millones de personas desde entonces.

En su defensa salieron más de 100 artistas de Hollywood, como Pedro Pascal, Ariana Grande o Dua Lipa, que firmaron una carta impulsada por The Trevor Project. Firman también famosos como Jamie Lee Curtis, Daniel Radcliffe, Troye Sivan, Sabrina Carpenter, Christina Aguilera, Josh Hutcherson, Cara Delevigne o Nathan Lane. “Como artistas, creadores y figuras públicas, nuestras plataformas conllevan una responsabilidad”, señala el texto. “Y hoy, esa responsabilidad es clara: debemos hablar para proteger la salud mental y la vida de los jóvenes LGBTQ+. No vamos a quedarnos callados”, aseguran.

“Esto va de personas, no de política. En un momento de profunda división, dejemos que esto sea algo en lo que todos podamos estar de acuerdo: ningún joven debe quedarse sin ayuda en su momento más oscuro. Si se les quita este salvavidas, los jóvenes LGBTQ+ reciben el mensaje de que no merece la pena salvar sus vidas. Nos negamos a aceptar ese mensaje”, continúa el texto, que firman también Diplo, Marina & the Diamonds, Ethel Cain, Paris Hilton, Sarah Paulson, Julia Michaels o Tove Lo, entre muchos otros. “Pedimos a la administración y al Congreso que hagan lo correcto: restaurar y proteger la financiación de los Servicios Especializados para Jóvenes LGBTQ+ del 988 Suicide & Crisis Lifeline en el presupuesto del año fiscal 2026”, dicen.

“A todos los jóvenes LGBTQ+ que lean esto: no están solos. Los vemos. Los valoramos. Tenés derecho a sentirte seguro, apoyado y querido exactamente como sos. Merecés tener acceso a servicios vitales que honren tu humanidad”, continúa el mensaje, para concluir: “Seguiremos alzando la voz. No dejaremos de luchar por vos”.

La organización asegura que la lista se irá actualizando conforme más artistas vayan firmando.