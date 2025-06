Diputados aprobó un aumento en las jubilaciones y una moratoria previsional, pero el Gobierno ya dijo que los vetará

Después de la sesión fallida, después del veto presidencial del año pasado, después de 16 convocatorias de jubilados que, todos los miércoles de 2025, se movilizaron en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un aumento para las jubilaciones. Fueron 142 votos a favor: una mayoría contundente que, sin embargo, no llega a los dos tercios que la oposición necesitará conseguir cuando Javier Milei lo vete. La iniciativa pasará, ahora, al Senado para su sanción, y la oposición tendrá hasta entonces para conseguir el número que falta.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición aprobó un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y un aumento del bono para los jubilados que cobran la mínima, que pasará a ser de $110 mil y se actualizará por inflación. Acompañaron el peronismo, el pichettismo, la Coalición Cívica, la izquierda y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre.

Fue el propio presidente Javier Milei quien dejó en claro que nada de lo aprobado hoy pasará su filtro. En su cuenta de X escribió lo que ya había anticipado a lo largo del día su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el delicado equilibrio fiscal.

El PRO, que está preparando su fusión con LLA, salió en defensa del Gobierno, pero hubo algunos rebeldes. Silvia Lospennato, que reapareció por primera vez desde la derrota porteña, se abstuvo, así como también el resto de la tropa macrista: María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, entre otros. La UCR de Rodrigo de Loredo, mientras tanto, también se abstuvo.

La verdadera sorpresa, sin embargo, fue la aprobación de la moratoria previsional: con 111 votos a favor y 100 en contra, el peronismo logró darle media sanción a una nueva moratoria para los próximos dos años.

El palacio y la calle

La oposición había logrado construir una sesión que era una síntesis, la contracara, del malestar social que había ido intensificándose en los últimos días y llegó a su clímax este mismo miércoles, cuando los feminismos, los jubilados, los médicos del Garrahan, los científicos del CONICET y las personas con discapacidad se convocaron en las afueras del Congreso. Una postal de unidad de la calle y el palacio que la oposición utilizó como ariete durante toda la sesión.

“No podemos vivir en un país en donde los jubilados y pensionados se mueren de hambre todos los días”, comenzó Victoria Tolosa Paz (UxP), que se encargó de defender el 7,2% de incremento para todas las jubilaciones, que fue el incremento que Milei pisó al no incluir la inflación de enero de 2024 cuando modificó la fórmula jubilatoria. “La calle nos lo exige y no hay Patria pegándole a los jubilados, hay Patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”, insistió, y apuntó contra los partidos que no habían dado quórum: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”.

UxP impulsaba, además de la actualización del bono jubilatorio y el incremento para todas las jubilaciones, una moratoria previsional por dos años que permitiera incorporar al sistema a todas las personas en edad de jubilarse que no tenían la cantidad de años de aportes. Sospechaban que no tendrían el número, pero insistieron hasta el final y, finalmente, se aprobó.

“Con la situación actual 7 de cada 10 personas no se van a poder jubilar. Es de sentido común que lo justo es que la gente se pueda jubilar. ¿Qué es lo justo y que lo injusto? Para el Gobierno es justo que los que evadieron impuestos puedan blanquear. Y para los trabajadores nada. Los ricos que fugan son héroes, los pobres que están en la informalidad son villanos”, afirmó Itai Hagman (UxP), quien insistió en corregir una frase que se repitió durante el debate. Es decir, que las jubilaciones a la baja eran responsabilidad de las constantes moratorias. “Es falso porque el sistema previsional se financia más con impuestos regulares que por los aportes y contribuciones”, explicó.

La libertaria Juliana Santillán, que había asegurado en televisión que una familia podía vivir con $360 mil mientras se peleaba con una médica del Garrahan, no tomó la palabra en el debate, pero fue una protagonista del debate. “Parece que los funcionarios del Gobierno viven en una nube, no van al supermercado o no pagan un alquiler. No tienen idea de lo que cuesta vivir”, la cruzó Nicolás del Caño (FIT), en un reclamo que repetirían varios de los diputados de la oposición.

El oficialismo y sus aliados en el PRO y el radicalismo optaron por utilizar el argumento del equilibrio fiscal para justificar su rechazo a los proyectos. “Aquí la oposición se propone volver a un déficit y darle de lleno al plan de estabilización. No engañemos a la sociedad: este proyecto es un parche”, acusó la bullrichista Silvana Giudici, una de las más vehementes defensoras del Gobierno en el recinto.

“Estamos cansados del falso debate. Es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”, los cruzó la radical jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que dio quórum a contramano de lo que definió el resto del bloque que preside de Loredo. Solo ella, Fabio Quetglas y Julio Cobos habilitaron la sesión, el resto de la UCR apostó a boicotearla.

“Dejemos de decir que no hay plata, porque hubo para bajar impuestos a los más ricos y financiar a la SIDE. Los héroes del Presidente que no pagan aportes y contribuciones ahora van a acceder de manera gratuita a consagrar esa evasión mientras los jubilados tienen que elegir en la farmacia qué medicamento compran”, sumó Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que propuso revisar el gasto tributario para costear el costo fiscal de las medidas.

Santiago Santurio, uno de los integrantes de la agrupación de las Fuerzas del Cielo, apostó a una defensa política, apuntando todos los cañones contra el kirchnerismo. “Hablar de empatía es una caradurez. ¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? Ustedes gobernaron”, los cruzó, y agregó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza y de perjudicar a los argentinos de bien”.

El fantasma de un futuro veto presidencial, sin embargo, sobrevoló toda la sesión. La oposición había logrado sortear las presiones del Gobierno, había conseguido el quórum y había aprobado un incremento para los jubilados. La multipartidaria opositora estaba de fiesta, pero la experiencia del año pasado, cuando también sancionó un incremento jubilatorio que fue vetado por Milei, los hacía moverse con cuidado. La pelea recién había empezado.

MC/MG