La diputada libertaria Santillán cruzó a médicas del Garrahan con un dato falso del Indec

El conflicto entre los residentes del Hospital Garrahan y el Gobierno sumó un nuevo capítulo con un fuerte intercambio televisivo entre una de las médicas en formación y la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán. El cruce ocurrió durante un programa emitido por TN, en el que se abordó la continuidad del paro en el hospital pediátrico y la insuficiente oferta salarial presentada hasta ahora por el Ejecutivo.

En ese contexto, Santillán intentó desacreditar los reclamos del personal de salud, afirmando que sus salarios —de menos de $800.000 mensuales pese a las guardias de 24 horas y la carga horaria completa— superaban la canasta básica. Para sostener su argumento, leyó desde su celular un supuesto dato del INDEC: “La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo, por el Indec, fue de 360 mil pesos”.

El número mencionado fue completamente erróneo. En realidad, ese monto corresponde al umbral de pobreza para una sola persona adulta. Según el último informe oficial del INDEC, una familia tipo necesitó en abril de 2025 $1.110.063 para no ser considerada pobre.

Pese a las objeciones de otros presentes en el estudio, Santillán insistió: “Trescientos sesenta mil es lo que necesita una familia de cuatro personas”. Luego apuntó directamente contra una de las médicas: “Creo que la doctora había dicho 800 mil o algo así. Falso. Los datos del Indec dicen que una familia necesitó 360 mil pesos”. También calificó el reclamo como “cargado de contenido político”.

Más adelante en el debate, la diputada desafió a las residentes: “¿Ustedes se quejaban en el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?” Una de las médicas le respondió con firmeza: “En este momento el kirchnerismo no está, no está gobernando por decisión de la población. En este momento las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo”.

“¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días. Trabajamos de lunes a viernes, ocho horas”, preguntó la médica.

El episodio dejó expuestas dos cuestiones fundamentales: la impericia de la diputada para comprender estadísticas básicas y su desconexión con la realidad de quienes trabajan en el sistema de salud pública. Más tarde, Santillán insistió en redes sociales, compartiendo una captura del informe del INDEC que, paradójicamente, confirmaba el dato que desmentía su posición: la canasta básica es más de un millón de pesos mensuales para una familia tipo.

La publicación fue compartida por el presidente Javier Milei, quien además aprovechó para lanzar una nueva agresión al periodismo: “No odiamos lo suficiente a los periodistas...”, escribió en X. También la diputada Lilia Lemoine defendió a Santillán y acusó al canal TN de haber “armado una emboscada” junto a los trabajadores del Garrahan.

Lilia Lemoine

Por otra parte, la también diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine generó una fuerte polémica tras sus declaraciones en C5N, donde sugirió que los médicos del Hospital Garrahan deberían haber elegido una carrera “más redituable” si buscaban mejores ingresos económicos.

“Yo entiendo que vos tengas sueños y quieras estudiar lo que te gusta. Pero si no te alcanza, ¿no deberías haber estudiado otra cosa?”, expresó la legisladora libertaria durante una entrevista en el canal de noticias, al ser consultada sobre los bajos salarios en el sistema de salud pública y el conflicto con los residentes del Garrahan.

Lemoine relató que comenzó su formación en efectos especiales recién a los 28 años, y que antes había optado por otro camino con el objetivo de obtener una salida laboral rápida para ayudar a su familia: “Yo estudié algo que me permitiera ganar dinero. Los médicos están mal desde antes, esto no lo causó este gobierno”, aseguró.

En ese sentido, justificó su planteo al remarcar que el problema de la salud pública “no es nuevo” y que “mientras sea estatal no va a estar muy bien, que digamos”.