Trump expulsa al Wall Street Journal del viaje oficial a Escocia tras demandar al periódico por la exclusiva sobre su amistad con Epstein

El concepto de la democracia, los derechos civiles y la libertad de prensa tienen una medida limitada para Donald Trump: la que él mismo imponga en cada momento. El poder total con el que gobierna el presidente de EEUU se traduce en invadir el poder judicial, la reserva federal, limitar la capacidad de pensamiento de congresistas y senadores, amenazar a Brasil por el juicio a su amigo Jair Bolsonaro, amenazar con quitar la nacionalidad a personas que le molestan e incluso decir a Coca-Cola qué ingredientes usar y a los Washington Commanders que deben cambiar su nombre –y volver al de Redskins, vejatorio para los nativos americanos– si quieren un estadio nuevo.

Y, en esta deriva, este lunes, cuando se han cumplido seis meses desde la investidura del 20 de enero, se ha sabido que la Casa Blanca ha expulsado a The Wall Street Journal del pool –grupo de periodistas– que tenía previsto volar este fin de semana a Escocia en el viaje oficial de Trump a Reino Unido.

¿Y por qué? Porque The Wall Street Journal publicó a finales de la semana pasada una felicitación de 50 cumpleaños de Trump a Epstein: el presidente de EEUU asegura que la información es falsa y ha presentado una demanda por 10 millones de dólares contra el periódico y su editor, Rupert Murdoch, con quien estuvo viendo la final del Mundial de Clubes en un palco hace unas semanas.

En los últimos seis meses, Trump ha lanzado un ataque contundente contra los medios que no son afines: ha intentado desmantelar la Voz de América, la agencia de noticias financiada con fondos federales que cubre países con libertad de prensa limitada, y ha logrado que los suyos en el Congreso recorten la financiación de la radiodifusión –PBS y NPR–.

Y todo esto está ligado con el acuerdo con Paramount por la demanda contra el programa de la CBS '60 minutos' por la edición de una entrevista a Kamala Harris, que precedió al anuncio de la cancelación, en esa misma cadena, del programa nocturno de Stephen Colbert.

La asociación de corresponsales en la Casa Blanca (WHCA) ha emitido una de declaración oficial sobre el veto al WSJ: “Este intento de la Casa Blanca de castigar a un medio de comunicación cuya cobertura no le gusta es profundamente preocupante y contraviene la Primera Enmienda. Las represalias del gobierno contra los medios de comunicación basadas en el contenido de sus reportajes deberían preocupar a todos los que valoran la libertad de expresión y la prensa independiente. Instamos encarecidamente a la Casa Blanca a que restablezca al Wall Street Journal en su lugar y a bordo del Air Force One para el próximo viaje del presidente a Escocia. La WHCA está dispuesta a colaborar con la administración para encontrar una solución rápida”.

The Wall Street Journal publicó el pasado jueves una felicitación de 50 cumpleaños de 2003 comprometedora de Trump a Epstein. Según este diario, en la carta firmada por Trump hay un dibujo de una mujer desnuda y voluptuosa, acompañada de este texto: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

“El Wall Street Journal ha publicado una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein”, dijo Trump en Truth Social: “No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no publicara esta historia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte”.