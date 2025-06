El Gobierno convocó a los gremios por la crisis del Garrahan

El Gobierno convocó este martes a los gremios ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT Garrahan) y a las autoridades de esa institución a una audiencia el próximo jueves para llegar a un acuerdo en el conflicto salarial.

“Frente al intento del Gobierno de dividir y estigmatizar a los trabajadores, sumado a la fuerte campaña de desprestigio con información falsa, cuentas de redes sociales truchas y chats irreales, el conflicto siguió creciendo y no pudieron dilatar más la convocatoria”, destacó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Desde sus redes sociales, el dirigente advirtió que si no se consigue una respuesta positiva se determinará una medida a nivel nacional en el área de salud. “A nadie se le escapa que el ajuste recrudece aún más en las provincias”, dijo y advirtió que “con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro y no vamos a parar de luchar para defenderlo. Quieren hacer de la salud un negocio y no van a poder”.

La convocatoria está pactada para hoy miércoles a las 14.00 en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ubicado en la avenida Callao al 128.

En el marco del conflicto salarial, el Gobierno había anunciado el fin de semana un aumento en los sueldos de los médicos residentes del hospital pediátrico que se elevarán “en torno de $ 1.300.000 a partir del 1° de julio”, pero posteriormente, los residentes del Garrahan aclararon que a ellos no les llegó “ningún” ofrecimiento oficial.

“Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación”, sostuvo la residente del Garrahan Azul Santana. E insistió en reclamar que la cartera que comanda Mario Lugones se haga cargo de la comunicación directa con los trabajadores.

“Todo pasa por el Hospital que no está de intermediario en nuestro salario, somos directamente empleados del Ministerio”, planteó. El centro pediátrico es financiado en un 80% por el Estado nacional y en un 20% por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

MM con información de la agencia NA.