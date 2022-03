Pussy Riot se convierte en la mayor 'criptomecenas' de Ucrania y recauda 6 millones de euros

"Se los dije hace un año que la blockchain es una herramienta muy útil para el activismo y no me creísteis", ha tuiteado la cuenta oficial de Pussy Riot este miércoles. En esos momentos, la puja organizada por el colectivo artístico ruso y otros activistas especializados en criptomonedas llevaba apenas 97.500 euros de los 6 millones (2.258 Ethereums, la criptomoneda utilizada) que han terminado recaudando en cinco días. El objetivo era reunir fondos para enviar ayuda humanitaria y médica a Ucrania. Y lo que se subastaba era una bandera ucraniana en formato NTF (o activo digital) por la que han apostado 3.270 personas.

La cantante disidente de punk, Nadya Tolokónnikova, ha lanzado la subasta UkraineDAO. El sistema DAO (Organización Autónoma Descentralizada, por sus siglas en inglés) permite un intercambio de fondos a través de la blockchain. "El dinero no se va a transferir automáticamente porque nos tenemos que asegurar de que termina en las manos adecuadas", ha explicado Nadya en una charla tras la puja.

Los fondos se destinarán a Come Back Alive, una iniciativa sin ánimo de lucro ucraniana que lleva buscando mecenas para pagar recursos armamentísticos desde 2020, aunque también reparten chalecos antibalas, botiquines y cascos. Pero hace unos días la plataforma de crowdfunding Patreon eliminó la cuenta de Come Back Alive cuenta porque la financiación militar va en contra de sus bases.

Por eso, UkraineDAO los destinará en exclusiva a la ayuda médica. "Queremos que todo el mundo que ha aportado dinero se sienta cómodo y había gente que no quería que se destinase a las armas", ha dicho la artista preguntada acerca de la finalidad de esos 6 millones.

"Nos enteramos de que Ucrania estaba teniendo un montón de problemas con su sistema bancario porque, obviamente, están en estado de emergencia. La criptomoneda tiene capas de protección contra esto. No tiene dueños ni fronteras. No queremos que gobiernos ni bancos controlen nuestros fondos", ha dicho Tolokónnikova.

La joven de 32 años es una conocida opositora al Estado ruso y lleva desde 2007 dirigiendo campañas políticas en redes e intervenciones artísticas, como el cántico contra Putin en una iglesia por el que en 2012 estuvo dos años en prisión. "Colegas, no nos creísteis cuando en 2008 os dijimos que Putin era un verdadero peligro para el mundo", ha tuiteado. Después ha culpado al mercado de divisas tradicional de apoyar el ascenso del presidente ruso y lo ha esgrimido como razón para apostar por el mercado alternativo.

La fundadora de las Pussy Riot no es ninguna novata en la blockchain y se ha manifestado en varias ocasiones contra el sistema fiduciario. El colectivo tiene 666 NFT en venta en OpenSea, el mayor mercado online de archivos digitales, a un precio aproximado de 1 Ethereum. Es decir, unos 2.300 euros cada uno. Son pequeños y coloridos dibujos, estáticos o en movimiento, pero que no estaban incluidos en la subasta para Ucrania.

"Evitamos a propósito incluir nuestro propio arte en este lanzamiento, ya que es una fuerte declaración artística y conceptual muy nuestra. Las personas podemos tener diferentes estéticas, pero no se trata de qué color preferimos, se trata de unirnos para salvar vidas. La bandera de Ucrania nos une", ha aclarado.

UkraineDAO daba la opción de participar en la puja desde un aspecto social y recibir un token LOVE, sin utilidad ni valor, pero como "un hermoso recordatorio de haber contribuido a una causa noble". Pero también se podían donar directamente criptomonedas, una vía que sigue abierta para todo el que quiera contribuir después de la puja. "No pasa nada si no tienes dinero, siempre puedes poner un tuit con un hashtag, cualquier cosa con tal de no permanecer en silencio", han dicho los otros impulsores de la campaña.

Su iniciativa ha terminado por convertirse en la más exitosa dentro de las donaciones encriptadas. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha recibido 31,7 millones de dólares en criptomonedas, procedentes de más de 26.000 donaciones. La más cuantiosa es la de UkraineDAO con casi 7 millones de dólares, superando la del creador de Polkadot (otra criptomoneda), Gavin Wood, y su "generosa donación de 5 millones de dólares", como destacaba ayer la cuenta de Twitter del Gobierno ucraniano.

MZM