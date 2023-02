Putin anunció que Rusia suspende el último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy la suspensión del cumplimiento por parte de su país del START III o Nuevo START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE. UU.

Se mostró además determinado a continuar la invasión de Ucrania y señaló que “es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”. “Paso a paso, cumpliremos todas nuestras tareas con cuidado y coherencia”, señaló al inicio de su discurso del estado de la nación.

“Cuanto mayor sea el rango de este armamento [entregado por Occidente a Kiev], más lejos tendremos que mover la amenaza de nuestras fronteras”, añadió en una amenaza de escalar el conflicto.

El discurso de Putin coincide con la visita sorpresa de este lunes del presidente de EEUU, Joe Biden, a Ucrania. “[Esta visita] es una señal inequívoca de que los intentos de Rusia de ganar no tendrán ninguna opción”, dijo el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Biden pronunciará este martes otro discurso desde Polonia.

El presidente ruso aseguró que Rusia “detendrá su participación” en el tratado New START, renovado en 2021 y el último tratado de control de armas nucleares que quedaba vigente entre Rusia y EEUU. “Es un teatro de lo absurdo” que EEUU busque inspecciones de las instalaciones militares rusas como parte del tratado porque “EEUU y la OTAN dicen directamente que su objetivo es una derrota estratégica de Rusia”, dijo.

El tratado limita a ambos países la cantidad de armas nucleares y permite a las partes monitorear su cumplimiento, aunque The New York Times informa que estas visitas llevaban tiempo sin celebrarse. El Departamento de EEUU ya denunció a finales de enero que Rusia no estaba cumpliendo con el tratado porque no dejaba entrar a sus inspectores.

Putin matizó que “Rusia no abandona, sino que sólo suspende” el cumplimiento del tratado sobre reducción de armamento estratégico ofensivo que expira en 2026, de lo que culpó a Estados Unidos.

En línea con su discurso habitual, Putin señala que “fue Occidente quien empezó la guerra”. “Nosotros usamos la fuerza para pararla”, dijo, alegando sin pruebas que los países de la OTAN preparaban un ataque contra el Donbás. Sin embargo, al inicio de la guerra, Putin también dijo que su intención no era ocupar territorio ucraniano y trató de anexionarse cuatro regiones del país vecino.

La OTAN: “El control de armas se desmanteló”

La reacción de los aliados tardó apenas unos minutos en llegar dado que precisamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el alto representante de la UE, Josep Borrell, estaban reunidos en Bruselas con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, para reforzar la cooperación. “Nadie está atacando a Rusia. Rusia es el agresor. Ucrania es la víctima de la agresión. Estamos apoyando el derecho de Ucrania a la autodefensa. Putin empezó esta guerra imperial y es quien está escalando la guerra”, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa conjunta en la sede de la OTAN.

“Un año después de la invasión, no vemos señales de que se esté preparando para la paz. Como dejó claro hoy, está preparándose para más guerra”, agregó el político noruego, que reclamó a Putin que reconsidere la decisión de apartarse del tratado de no proliferación de armas nucleares. “Con la decisión de hoy, el control de armas se ha desmantelado”, advirtió. “Menos control hace el mundo más peligroso. Por eso pido que reconsidere su decisión de abandonar el tratado”, añadió Stoltenberg, que insistió en el “derecho” de los aliados a proporcionar armas a Ucrania para su autodefensa.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, rechazó las afirmaciones de Putin sobre la responsabilidad del conflicto: “Si Rusia deja de combatir, la guerra en Ucrania se acaba”.

Putin presumió del estado de su economía, señaló que el PIB de Rusia solo se ha reducido un 2,1% en el último año, añadiendo que esta cifra es mucho menor de lo que decían las predicciones de Occidente a raíz de las sanciones. Los países occidentales “provocaron crisis en sus propios países” con las sanciones, afirmó.

El presidente ruso anunció un fondo estatal para ayudar a los veteranos de guerra y a las familias de los soldados en combate. El año pasado el presidente Putin no pronunció el discurso del estado de la nación.

JBA