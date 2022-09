El Rey Carlos III emitió su primer mensaje al Reino Unido y a la Mancomunidad de Naciones

El Rey Carlos III dio hoy viernes a las 18 (hora de Londres) su primer discurso como monarca británico. En el mismo, destacó el rol de su madre Isabel II, prometió cumplir su deber como Rey, definió a Camilla Parker Bowles como su Reina Consorte, nombró al Príncipe Guillermo como Duque de Cornwall y Príncipe de Gales y le deseó lo mejor al Príncipe Harry y Meghan Markle.

A continuación, el discurso completo:

“La Reina sirvió a las personas de tantas naciones. En 1947, en su cumpleaños número 21, en una transmisión desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) a la Mancomunidad, dijo que iba a dedicar su vida, sea corta o larga al servicio de su gente. Eso fue más que una promesa: fue un profundo compromiso personal que definió toda su vida.

Hizo sacrificios por el deber, y nunca renunció a su dedicación y devoción; tanto entre tiempos de cambio y progreso, como tiempos de alegría y celebración, ni durante tiempos de tristeza y pérdida. En su vida de servicio, vimos su amor por las tradiciones junto a su apertura al progreso sin miedo, que es lo que nos hace grandes como una nación.

El afecto, admiración y respeto que inspiraba se convirtió en el sello de su reinado. Como todos los miembros de mi familia pueden testificar, combinó estas cualidades con afecto, humor y una habilidad de ver siempre lo mejor en las personas. Pago mis tributos a la memoria de mi madre, y honro su vida de servicio. Sé que su muerte les trae tristeza a tantos de ustedes, y comparto esa pérdida con todos.

Cuando la Reina llegó al trono, Bretaña y el mundo todavía sufrían las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. En el curso de los últimos 70 años, vimos a nuestra sociedad convertirse en una de muchas culturas. Las instituciones del Estado cambiaron, pero a través de todos los cambios y desafíos, nuestra nación y nuestra familia de reinos, de cuyos talentos, tradiciones y logros estoy tan orgulloso, prosperaron y florecieron.

Nuestros valores perduraron y deben perdurar. Nuestro rol y el deber también perduran, como también nuestra relación y responsabilidad con la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia en que mi propia fe esta tan profundamente arraigada. En esta fe fui criado para tener un sentido de deber con otros, y sostener los valores de la tradición, libertad y responsabilidad de nuestra historia única y nuestro sistema parlamentario de gobierno.

Como la Reina hizo con tanta devoción, hoy también prometo solemnemente con el tiempo que Dios me de, de defender los principios constitucionales del corazón de nuestra nación, y dondequiera que vivas en el Reino Unido o en los reinos y territorios alrededor del mundo, y cualquiera sea tu creencia, yo me esforzaré por servirte con lealtad, respeto y amor, como hice durante mi vida.

Mi vida por supuesto cambiará, cuando asuma mis nuevas responsabilidades. No me será más posible dar tanto de mi tiempo o mis energías a las caridades que tanto me importan, pero sé que este importante trabajo irá a las manos de otros.

Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la ayuda de mi amada esposa, Camila, que en reconocimiento de su leal servicio publico, desde nuestro casamiento hace 17 años, ella se convierte en mi Reina Consorte. Sé que estará a las altura de las demandas de su nuevo rol, con su firme devoción al deber en la que tanto confío.

Así como mi heredero Guillermo, quien ahora asume el título escocés que tanto ha significado para mí. Me sucede como Duque de Cornwall y toma las responsabilidades del Ducado de Cornwall, las cuales he emprendido por mas de 5 décadas. Hoy, estoy orgulloso de hacerlo Principe de Gales, el país cuyo titulo he sido tan privilegiado de tener, durante tanto del deber de mi vida. Con Catherine a su lado, nuestros nuevos Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, van a continuar inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, y ayudando a traer a lo marginal al centro de la escena, donde se le pueda otorgar ayuda vital.

Quiero expresar mi amor por Harry y Meghan, mientras continúan construyendo sus vidas en el exterior.

En poco más de una semana, nos reuniremos como una nación, como una Mancomunidad y como una comunidad global para poner a mi madre a descansar. En nuestro dolor, recordemos tomar fuerza de la luz de su ejemplo. En nombre de toda mi familia, solo puedo ofrecerles el más sincero y sentido agradecimiento por sus condolencias y apoyo. Significan más para mí de lo que alguna vez podré expresar.

Y para mi querida mama, mientras comienzas tu gran último viaje para unirte a mi difunto papa, quiero simplemente decir esto: gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia, y a la familia de naciones que tan diligentemente serviste todos estos años. May flights of angels sing thee to thy rest“ (parafraseando a Horatio de la tragedia Hamlet, de William Shakespeare: Que bandadas de ángeles canten en tu reposo).

