El rey de España no asistirá al primer acto por el aniversario de la muerte de Franco

El rey Felipe VI no asistirá al acto preparado por el Gobierno de España con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco. El jefe del Estado fue invitado pero no podrá acudir, según informan fuentes del Ejecutivo, por motivos de agenda. Ese día tiene que recibir las credenciales de los nuevos embajadores.

“El Rey no asistirá por razones de agenda y se sumará a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición”, trasladaron fuentes de Moncloa.

El Gobierno español organizará el próximo miércoles, 8 de enero, en el Museo Reina Sofía de Madrid, un acto para conmemorar los 50 años del fallecimiento del dictador, con el lema ‘España en libertad’. Es en realidad la primera de un extenso “programa de actividades” con espíritu formativo para contar a los jóvenes en los centros educativos hechos de la Segunda República y la dictadura franquista.

Moncloa envió hace unos días una invitación a los reyes, pero hasta ahora la Casa Real no había comunicado formalmente si podría acudir o no. “Se ha invitado al acto a una muestra amplia y representativa de la sociedad española: empresarios, sindicatos, académicos, miembros del Gobierno y las Cortes, ONGs, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil”, informó Moncloa en un mensaje en el que explicaron que no podrá acudir por motivos de agenda, aunque añaden que acudirá a varios de los actos que están previstos.

“S.M. el Rey y el Presidente del Gobierno tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana y han podido constatar su alineamiento al respecto”, informan esas fuentes.

El Gobierno ya había avanzado que si el rey no podía finalmente asistir al acto sería por “dificultades de agenda”. Así lo justificó este jueves en una entrevista en la Cadena SER, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que aunque desconocía si el monarca acudiría o no aseguró que si se tratase de una decisión que dependiera exclusivamente del rey, “estaría sin ninguna duda”.

El día que anunció la celebración del acto por los 50 años de la muerte de Franco, Sánchez indicó que esta batería de eventos que lo seguirá se concentrará en “actividades culturales, eventos, escuelas o museos”, al tiempo que anunció la creación “de un comisionado especial, un comité científico de expertos y expertas” y la “colaboración con todas las administraciones públicas” para la ejecución del programa.

El PP desprecia los actos

Quien tampoco acudirá a este tipo de actos, aunque no por motivos de agenda, es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace unos días arremetió contra la iniciativa del Gobierno. “¡Qué pereza dan!”, dijo en el último discurso del año ante el Comité Ejecutivo Nacional. “Ellos, a la España con Franco, porque ya son tan pasado como él. Y nosotros, a la España sin Sánchez, que es la España con futuro. Ellos con su amargura a volver a los años 40, 50, 60 y 70”, dijo justo antes.

El portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, también cargó contra este tipo de actos esta misma semana en una rueda de prensa. “El presidente del Gobierno”, dijo, “necesita a Franco más vivo que nunca”. “Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20 de noviembre de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador”, ironizó.