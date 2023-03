Rusia podría exigir compensaciones por los daños ocasionados a los gasoductos Nord Stream

Moscú podría exigir compensaciones por los daños ocasionados a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream II a consecuencia de una explosión en el mar Báltico, declaró este lunes el director del departamento de cooperación económica del Ministerio de Exteriores ruso, Dmitri Birichevski.

“No excluimos plantear el tema de compensaciones por los daños ocasionados a consecuencia de la voladura de los gasoductos Nord Stream”, aseveró a la agencia rusa RIA Novosti.

Birichevski recordó que tras la publicación de la investigación del periodista estadounidense Seymour Hersch sobre la vinculación del Gobierno de EEUU con la voladura de los gasoductos, Rusia presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU que exige una investigación internacional independiente.

“Sin embargo, los países de Occidente sabotean activamente el trabajo en el proyecto de resolución, en base a la falta de 'valor añadido' de la investigación internacional”, denunció el diplomático ruso.

Según Birichevski, Moscú tiene la intención de insistir pese a ello en “una investigación internacional multilateral y abierta con participación obligatoria de representantes rusos”.

Hersch publicó a principios de febrero un artículo en el que acusó a Washington de estar tras la voladura de los gasoductos, tras lo cual Moscú anunció la intención de llevar el tema a Naciones Unidas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, apoyó hoy la propuesta de exigir compensaciones al aseverar que “si se trata de un sabotaje por parte de uno o varios Estados (...) esta decisión estaría bien justificada”.

El representante de la Presidencia rusa aseguró que “un sabotaje de semejante envergadura, un atentado terrorista contra un objetivo crítico de la infraestructura, no pudo haberse cometido sin la participación de Estados y servicios de inteligencia estatales con la implicación de todo su potencial”.“Los países de Occidente hacen todo lo posible para 'enredar' este tema, acallarlo, para que el tema no se incluya en el orden del día. Pero, por supuesto, Rusia continuará haciendo lo posible para que esto no suceda”, subrayó.

EFE.

IG