Quién es Ryan Routh: el detenido por el supuesto intento de asesinato contra Trump

Ryan Wesley Routh, un hombre blanco de 58 años, es el sujeto que presuntamente empuñaba el rifle AK-47 a través de la verja del campo de golf donde Donald Trump estaba jugando este domingo por la tarde, según reveló la policía a diversos medios estadounidenses. Routh, que está ya bajo custodia policial, estaba agazapado entre los arbustos de las inmediaciones en Palm Beach, Florida, cuando uno de los agentes del Servicio Secreto lo descubrió y abrió fuego.

Tras ser sorprendido, Routh trató de huir con una furgoneta Nissan de color negro. Un testigo presencial vio a Routh darse a la fuga con el vehículo y tomó una fotografía donde se veía la matrícula gracias a la cual los agentes pudieron detenerlo después. En el momento del arresto, el hombre parecía tranquilo, no preguntó por qué estaba siendo detenido y no estaba armado cuando lo sacaron del coche, según ha explicado el sheriff William D. Snyder al canal local WPTV.

En el lugar desde donde el individuo estaba apuntando en dirección a Trump, a unos 475 metros de distancia, los agentes encontraron el AK-47, dos mochilas y una cámara GoPro. El AK-47 es un arma con un rango de alcance de unos 650 metros.

Los registros policiales apuntan que en 2002 Routh fue condenado en Carolina del Norte por poseer una ametralladora, según la cadena NBC News. También hay otro caso ese mismo año, reportado por el medio local Greensboro News & Record, en que un individuo que responde al mismo nombre fue arrestado tras un enfrentamiento de tres horas con la policía. En total, en el historial hay más de 100 cargos penales registrados contra el nombre de Ryan Routh en Carolina del Norte.

En marzo de 2023 Routh fue entrevistado por el New York Times en un reportaje sobre estadounidenses que viajaban a Ucrania para ayudar en la guerra. En el artículo en cuestión, Routh es introducido como “un antiguo trabajador de la construcción de Greensboro, Carolina del Norte” el cual no tenía experiencia militar. El hombre explicaba que había estado varios meses en Ucrania en 2022 y que estaba intentando reclutar soldados afganos que habían huido de los talibanes para que lucharan en el frente ucraniano. El hombre explicó al medio norteamericano que una vez había visitado Washington para reunirse con políticos y fortalecer el apoyo a Ucrania.

“Quiero volar a Cracovia e ir a la frontera de Ucrania como voluntario y luchar y morir”, publicó pocas semanas después de la invasión rusa en su cuenta de X. El perfil, que llevaba dos meses inactivo, ya ha sido suspendido. En la foto de perfil, Routh aparece vistiendo con el estampado de la bandera estadounidense. La imagen muestra un hombre de pelo castaño rojizo y de complexión delgada.

La Legión Internacional de Ucrania rechazó cualquier conexión con el sospechoso. Un representante de la unidad militar, en la que luchan los voluntarios del extranjero, contó a la CNN que Routh se puso en contacto con ellos en “múltiples ocasiones”, pero ha asegurado que nunca formó parte de la legión internacional. “La mejor manera de describir sus mensajes es: ideas delirantes”, dijo. “Nos ofrecía un gran número de reclutas de diferentes países, pero era obvio para nosotros que sus ofertas no eran realistas. Ni siquiera respondimos, no había nada a lo que responder. Nunca formó parte de la Legión y no cooperó con nosotros de ninguna manera”, agregó.

Publicaciones contra Trump, Biden y Harris

En su cuenta de X también se podían encontrar posts en los que criticaba al republicano Donald Trump y a los demócratas Joe Biden y Kamala Harris. En las primarias de este año apoyó a Nikki Haley y Vivek Ramaswamy, los dos rivales que Trump derrotó. Por contra, durante el 2020 Routh expresó su admiración por la demócrata Tulsi Gabbard. En otro post publicado en 2020, Routh invitó a Kim Jong-un, el líder norcoreano, a Hawái para unas vacaciones y se ofreció para actuar como “embajador y enlace” para resolver disputas con Estados Unidos.

En un perfil de Linkedin que también responde al nombre de Ryan Routh, y que aún continúa abierto, explica que se fue de Carolina del Norte y se mudó a Oahu, Hawái, donde construye “estructuras muy simples para los menos afortunados”. “Constantemente enfocado en contribuir tanto como sea posible a la comunidad, siempre tratando de aportar mucho más de lo que recibo”, relata en su perfil.

El negocio en cuestión responde al nombre de Camp Box Honolulu y según la experiencia descrita, lleva abierto desde mayo de 2018. En la página web del negocio, en el apartado “Sobre nosotros” aparece otra imagen de Routh. El hijo mayor de Routh, Oran, ha descrito a su padre como un hombre “amoroso y cuidadoso, y un hombre honesto y trabajador”, en un mensaje enviado a la cadena CNN. “No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan exagerado, porque por lo poco que he oído, no parece el tipo de hombre que yo conozco como para hacer algo loco, mucho menos violento”, ha asegurado. De momento, el FBI continúa investigando y desconoce las motivaciones del sospechoso.