Serhii Plokhy, historiador: “Hay esperanza de que la guerra en Ucrania termine con una paz justa”

Serhii Plokhy lleva dos décadas escribiendo sobre la historia de Ucrania, el final de la guerra fría y el accidente de Chernóbil. Creció en la región de Zaporiyia y, como estudiante y profesor, vivió el final de la Unión Soviética “en un asiento en primera fila en el teatro global de los cambios”. Emigró para dar clases primero en Canadá y luego en Estados Unidos. Ahora es profesor de Historia de Ucrania y director del Instituto Ucraniano de Investigación de la Universidad de Harvard. Su último libro traducido en español sobre Ucrania es Las puertas de Europa (Península, 2022), un recorrido por un milenio de la historia sufrida y multicultural ucraniana. Su próximo libro, que publicará en mayo, cuenta los orígenes de la guerra actual.

¿Cómo ha sido este año para usted?

Ha sido un año muy estresante, pero sorprendentemente termina con más optimismo del que había al principio, en los primeros días de la guerra. A pesar de que la guerra trajo mucha destrucción, muerte y más de ocho millones de personas desplazadas, hay esperanza de que la guerra no termine con cualquier paz, sino que haya una paz justa. El número de ucranianos que creían en la victoria en marzo del año pasado superaba el 80%. Ahora está por encima del 95%. Es asombroso. La mayor sorpresa de esta guerra, aparte del ataque de Putin, que ha sido brutal y en muchos aspectos contrario a la intuición, ha sido la resistencia del pueblo ucraniano. Estoy sorprendido como los demás.

Ahora está escribiendo un libro sobre los orígenes de la guerra. ¿Cómo es para un historiador escribir sobre algo que todavía está sucediendo?

Esa es la pregunta que me hacía, sobre si quería escribir el libro o no. Y mi respuesta original fue que no podía hacerlo porque como historiador no puedo escribir sobre el mundo actual. Pero luego la gente seguía pidiéndome entrevistas y comentarios. Y pensé que tal vez pueda influir de alguna manera en los acontecimientos. Me di cuenta de que probablemente tenía un conocimiento concreto para hablar sobre la guerra que otros no tenían. De entrevistas como ésta surgió mi confianza de que, a pesar de ser historiador, puedo hacer algo cuando la historia es parte de lo pasa y ayuda a comprender la actualidad.

¿Cuál es el elemento principal en el origen de la guerra?

Veo esta guerra como una continuación de una historia muy conocida por los europeos, la historia de la desintegración de los imperios. Y sabemos que estos procesos pueden durar mucho tiempo. Cuando miras la guerra actual, cuando miras la retórica que usa Putin, en realidad no se remonta a la época soviética, sino a la Rusia imperial, donde existía la creencia de que los rusos y los ucranianos eran el mismo pueblo o que los ucranianos no existían, sino que eran una subrama de los rusos. Incluso en la retórica y la justificación de la guerra por parte de Putin se ven estas señales del imperio.

En Europa Occidental algunos hablan de la ampliación de la OTAN como factor en el origen de la guerra, pero en Las puertas de Europa cuenta sobre todo las ganas de Ucrania de unirse a la UE...

Es muy importante tener en cuenta que esta guerra no empezó hace un año. Empezó hace nueve años, también en febrero, pero no de 2022, sino de 2014, cuando las fuerzas especiales rusas tomaron los edificios del Parlamento y el Gobierno de Ucrania y se produjo la anexión de Crimea. Y el desencadenante de esa guerra no fue el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN o incluso en ese momento el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea. El detonante fue la insistencia de Ucrania en firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ni siquiera el estatus de candidato que tiene ahora. Eso bastó para que Putin arriesgara las relaciones con Occidente y empezara la anexión de los territorios ucranianos. Porque si Ucrania firmaba el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, lo cual hizo, no podría unirse a la Unión Euroasiática de Putin. Del lado ruso, la guerra siempre fue sobre restablecer y controlar el espacio posimperial y postsoviético, y mantener a otros países de rehenes, como vemos ahora en Bielorrusia. Era parte del mismo plan para integrar a Ucrania en una unión liderada por Rusia. La gente habla de las consecuencias de esta guerra para Europa, pero imagine que no solo Bielorrusia, sino también Ucrania estuviera bajo el mismo tipo de ocupación militar y control desde Moscú.

¿Qué significaría eso para Polonia? ¿Qué significaría eso incluso para Alemania? ¿Para Europa central y oriental y Europa en su conjunto? Así que eso es lo que está en juego hoy si vamos más allá de los temas de democracia y valores, que son muy importantes. Solo con mirar el mapa geopolítico de Europa, eso está en juego en Ucrania.

Su libro Las puertas de Europa termina con la idea de que Europa se juega su futuro. ¿Hay más conciencia de esto?

Escribí Las puertas de Europa después del comienzo de la guerra en 2014 y lo publiqué en 2015 (en inglés). Entonces eso sonaba como una exageración. Parecía que quería presentar esta guerra como más de lo que realmente era. Dejé esas frases porque como historiador creía que lo que estaba sucediendo era extremadamente importante. Y ahora esto ya no suena exagerado. Lo cual puede ser otra prueba de que los historiadores pueden aportar algún valor a la comprensión de nuestro presente y nuestro futuro.

Aunque lo escribió antes, su libro leído ahora parece una refutación de los discursos de Putin sobre la historia medieval o la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya lo veía venir?

En 2005, publiqué Unmaking Imperial Russia sobre el historiador que también fue el primer líder de Ucrania en 1918 y quiso escribir la primera historia de Ucrania, Mijailo Hrushevski. Yo conocía muy bien la historia del imperialismo y el nacionalismo. Putin afirmó que los rusos y los ucranianos son ​​el mismo pueblo y lo repitió un par de veces antes de que se publicara mi libro en 2015. Y lo reconocí de inmediato. Hay matices de la analogía imperial: no era tan pronunciada como lo es hoy, pero ya estaba allí. No podía predecir el futuro, pero resultó que no era solo una frase que alguien escribió para él, sino que era parte de su creencia profunda.

En esta guerra se decide no solo el futuro del control ruso sobre el espacio posimperial, sino también el futuro de la propia identidad rusa. Porque mientras los rusos no estén seguros de quiénes son, mientras no piensen que los ucranianos o los bielorrusos son personas reales, esto no es solo una excusa para la guerra, también significa que no piensan en ellos mismos en términos posimperiales. Así que es una guerra sobre las aspiraciones imperiales de Rusia, pero sobre todo se trata de la descolonización de Ucrania y la idea de los rusos sobre sí mismos.

¿Cuando era estudiante o profesor en Ucrania vivió esta negación de la historia?

Empecé mis estudios como historiador y mi carrera académica en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética. Así que la narrativa soviética era el modelo. Era un modelo imperial, pero el régimen soviético y el régimen comunista hicieron algunas concesiones a las nacionalidades. Los ucranianos fueron reconocidos como una nación separada. El idioma ucraniano se enseñaba en la escuela. Por supuesto, todo era muy rusocéntrico: la vida política, la vida cultural, la vida académica. Pero no se negó que hubiera una nación ucraniana separada ni que tuviera una historia propia. Públicamente, yo no podía hablar de la idea imperialista o las ideas nacionalistas ucranianas. Pero hubo un compromiso. En cambio, lo que vemos ahora es que todo es posible. En los mismos discursos o artículos donde afirma que los ucranianos no existen como una nación separada, Putin también ataca a los comunistas, Lenin e incluso Stalin por hacer concesiones a los ucranianos y a otros. Rechaza ese compromiso de la era comunista soviética a favor de la vieja narrativa imperial de 1917.

¿Cuál es el mayor malentendido que ha encontrado en Occidente sobre la historia de Ucrania?

Los malentendidos corresponden a dos temas propagandísticos clave que tiene Rusia hoy. Claramente en Rusia alguien fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de cuáles eran esos malentendidos, cuáles eran esas áreas problemáticas y luego utilizarlas para la guerra de propaganda. El primer asunto es la idea que ha dicho Putin varias veces de que Ucrania ni siquiera es un Estado real, que era parte de Rusia. Y eso ciertamente se hizo y se dijo contando con que tendría acogida en Occidente, porque Ucrania es un país que, como la mayoría de los países de hoy en el mundo, no es un imperio desde la época medieval así que no existía en el mapa político. En ese sentido, había poco conocimiento sobre Ucrania. La historia de Ucrania fue tabula rasa para las personas fuera de Ucrania, en Europa, en Occidente y en el Sur global. Falta comprensión del lugar con sus propios derechos.

Y el segundo relato ha sido que Ucrania es un país de nacionalistas y antisemitas, como dice Putin para justificar la guerra. Ucrania ha tenido una historia difícil de relaciones con sus vecinos como los polacos y los rusos y las minorías como los judíos o los tártaros de Crimea. No hay duda. Pero Ucrania también fue, en muchos sentidos, históricamente un lugar multiétnico, donde la gente no solo se peleaba, sino que también aprendía a vivir junta. Y esa es la Ucrania de hoy. La forma en que sobrevive es la indicación de que la historia de Ucrania no consistía sólo en páginas oscuras. Ucrania tiene hoy el único presidente de origen judío fuera de Israel. Ucrania tiene una sociedad bilingüe funcional donde las personas pueden cambiar de un idioma a otro. Hay algunas diferencias regionales, pero tiene el mayor intercambio de idiomas que he visto en cualquier parte del mundo. Y el mundo se está dando cuenta de esto solo ahora. Es mejor ahora que nunca. Pero, por supuesto, es triste que necesites una guerra, que necesites sufrimiento y necesites ese tipo de resiliencia para que el mundo sepa quién eres. Pero también puedo decir que esto tampoco es único. Aprendemos sobre el mundo a través de acontecimientos muy trágicos.

¿Cree que el foco en Rusia a lo largo de los años ha ayudado a Putin, especialmente en Europa?

Durante mucho tiempo, Rusia tenía mucha simpatía en Occidente. Lo que sea que viniera de Rusia ciertamente recibía mucha más atención y diría incluso con mucha más confianza que cualquier cosa que viniera de Ucrania, Kazajistán o cualquiera de las repúblicas soviéticas. Y hubo renuencia incluso a admitir cosas que ya eran obvias, como la guerra rusa contra Georgia y la posterior anexión de Crimea. Se decía que una vez que Rusia estuviera apaciguada en ese sentido, entonces podría continuar la paz estable en Nueva York. Solo la guerra total a gran escala de 2022 ha puesto realmente en tela de juicio todas estas narrativas y actitudes hacia Rusia. La gente comenzó a ver las cosas que estaban viendo antes, pero no admitían que hubo agresión, violación de las reglas, colapso del régimen democrático y el surgimiento del régimen autoritario en Rusia. Algunos lo hacían por razones ideológicas. En Europa, el antiamericanismo ha sido uno de los factores clave. No es que la gente no simpatizara con Ucrania, Georgia o estuviera a favor de una agresión pro-rusa, pero se consideraba que cualquier cosa que desafiara a Estados Unidos era de alguna manera bueno. Otras personas estaban haciendo eso porque económicamente se beneficiaban. Y la mayoría estaba demasiado ocupada con su vida cotidiana, que es lo que sucede en todos los países. Una combinación de eso hizo que Europa se cegara a lo que estaba sucediendo en su flanco Este hasta que se volvió realmente imposible ignorar la realidad.

¿Ha encontrado alguna clave que pueda llevarnos a entender cómo termina esta guerra?

Churchill dijo una vez que la democracia es la peor forma de gobierno excepto cualquier otra. Y he llegado a la conclusión de que los historiadores son los peores pronosticadores del futuro, excepto todos los demás.

El marco histórico ayuda a pensar en las consecuencias a largo plazo de la guerra, no tanto en el corto. Y las consecuencias a largo plazo están ​​muy claras. Sabemos lo que pasa con los imperios. Se desmoronan. Sabemos lo que pasa con la antigua periferia de las colonias. Emergen como estados independientes. Sabemos lo que pasa con los antiguos países imperiales, se reinventan. No veo que esta guerra vaya a llevar a un proceso diferente de lo que ya sabemos de la historia europea, de la historia mundial. Hoy está claro y no lo estaba hace un año: Ucrania sobrevivirá y permanecerá como un Estado independiente. Esa era una pregunta en febrero y marzo del año pasado. Es una apuesta bastante segura decir que Ucrania continuará su integración en las estructuras europeas y estructuras de seguridad como la OTAN y la Unión Europea. Ya tiene el estatus de candidato a la UE y Ucrania hoy está básicamente luchando con armas de la OTAN. Así que está más integrado en términos de armas en la OTAN que cualquier país importante porque los ucranianos tienen más experiencia en luchar con todas esas armas que los españoles o los franceses.

El hecho de que Ucrania sobreviva, se mantenga independiente y que se una a la estructura europea es ahora una apuesta segura, mucho más segura de lo que era incluso antes del comienzo de la guerra.

Otra cosa que está muy clara es que Putin calculó mal y esta guerra es una mala noticia para su régimen. Rusia saldrá realmente debilitada de este conflicto.

Y ya se está produciendo un importante realineamiento en el mundo, con el regreso de la alianza transatlántica occidental que realmente no ha estado en los últimos 30 años en la forma en que existe hoy.

Así que ya hay una serie de cosas de importancia histórica que ya están claras. Lo que no sabemos y probablemente nadie pueda predecir es exactamente cuándo terminará la guerra, dónde estarán las fronteras, cuán permanente o no sería la paz en el corto plazo. No tengo instrumentos para predecir eso, pero desde una perspectiva histórica un poco más amplia, creo que el resultado clave de esta guerra ya está ocurriendo.

¿Qué opina de la idea de que Ucrania puede acabar con un estatus como el de Corea del Sur, como sugería hace unos días en una entrevista el historiador Stephen Kotkin?

Es posible. Mirando al posible resultado de la guerra en marzo o abril, cuando ya quedó claro que Kiev no caería, probablemente eso sugería una especie de Alemania dividida. Y ciertamente todavía es posible hoy. Pero también hay un escenario muy probable de que Ucrania recupere el control de todo su territorio. Hoy leí una declaración muy interesante de Alexei Navalni, el líder de la oposición rusa que está en prisión. Antes de ser encarcelado y antes de esta guerra, afirmó que el tema de Crimea estaba resuelto y se quedaría en Rusia. Ahora dice que después de la guerra Rusia debe permanecer en sus fronteras internacionales reconocidas y Ucrania en las suyas. La anexión de Crimea fue algo que incluso los líderes de la oposición aceptaron. Pero la guerra ha cambiado eso. Ahora la oposición al régimen en Rusia acepta las fronteras reconocidas internacionalmente de Ucrania. No sabemos cómo terminará la guerra. Pero el escenario de una Corea o Alemania, que probablemente era el único que existía en marzo o abril, ahora no es tan obvio y no es el único escenario posible.

Como experto, ¿le preocupan las instalaciones nucleares de Zaporiyia o incluso de Chernóbil?

Sí, estoy preocupado. Durante la ocupación rusa de Chernóbil, hubo momentos de miedo cuando debido a la guerra el suministro de electricidad se cortó y hubo un escenario del tipo del accidente de Fukushima. Afortunadamente, no pasó. Lo que más preocupa hoy es la situación en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. Tiene seis reactores que Rusia tomó como resultado de la acción militar, con disparos que causaron un incendio en uno de los edificios. Y todavía está bajo la ocupación rusa. Se usa como escudo para la artillería rusa que dispara contra las posiciones ucranianas.

Esta guerra también nos ha traído a la nueva realidad en lo que respecta a la energía nuclear. Ningún reactor en el mundo fue diseñado para aguantar un ataque militar. Nunca antes una instalación nuclear había sido tomada por otro ejército, por otro Estado. Y eso plantea serias preguntas sobre nuestro futuro global en términos de energía.

Lo más probable es que las guerras continúen en un mundo donde tenemos más de 400 reactores nucleares, que pueden convertirse en bombas sucias en manos de terroristas y otros regímenes. Creo que todavía no lo estamos entendiendo. Es como cuando veíamos lo que estaba sucediendo con la guerra de Rusia en Georgia o la toma de Crimea y no queríamos verlo. Estamos en una era diferente. Tenemos que repensar nuestras actitudes hacia la seguridad de los reactores nucleares y la seguridad de la energía nuclear en su conjunto. Este debate se ve oscurecido por el hecho de que el mayor problema de este invierno fue cómo sobrevivir sin el gas ruso en Europa oriental y central. Una de las respuestas fue confiar más en la energía nuclear. Así que estamos en una situación muy compleja en la que esta guerra, por un lado, empuja a algunos países más hacia lo nuclear, y por otro lado, demuestra cuán peligrosa es esta elección.

¿Cómo terminará su nuevo libro?

Cubre el primer año de la guerra. Su conclusión está abierta porque mucho del futuro dependerá de nosotros. Sin duda, lo más positivo que puedo decir es que tenemos el poder para cambiar el futuro.

Tendrá que escribir un epílogo.

Estoy seguro de que se añadirán nuevos capítulos al libro que están siendo escritos ahora por las personas en Ucrania, por sus acciones.