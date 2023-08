China flexibilizará sus normas migratorias internas para reactivar la economía

China va a flexibilizar sus normas sobre migración interna, facilitando el asentamiento de personas en ciudades pequeñas, en un intento de impulsar su alicaída economía y estimular el crecimiento, según ha anunciado el Gobierno.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) anunció planes para flexibilizar las condiciones para obtener un registro del hogar en las ciudades (el llamado hukou). Beijing quiere que los gobiernos locales anulen las restricciones sobre el hukou en las ciudades con menos de 3 millones de habitantes, y relajen las restricciones para las ciudades con entre 3 y 5 millones de habitantes, según el MSP.

También se alentará a las grandes ciudades con más de 5 millones de habitantes a flexibilizar sus cuotas de hukou, lo que permitirá a más personas obtener los preciados documentos de registro urbano.

Los planes fueron anunciados por primera vez por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que supervisa la política económica y social, en 2019. Pero no está claro cuántas ciudades han cumplido con las reglas hasta ahora.

Las medidas son un intento de animar a los migrantes rurales a establecerse permanentemente en las ciudades y contribuir más a la economía urbana. Alrededor de 292 millones de personas —un tercio de la población activa total— son migrantes rurales que trabajan en las ciudades en expansión de China. Pero al no tener acceso a la educación pública, la sanidad u otras prestaciones sociales, muchos dejan atrás a sus familias y acaban regresando ellos mismos a las aldeas. Sin hukou urbano, los migrantes rurales tienen que pagar más por los servicios sociales y a menudo se les prohíbe comprar propiedades en la ciudad.

Además de crear un sistema de ciudadanía de dos niveles, el sistema de hukou disuade a los migrantes de gastar y establecerse en las ciudades, lo que, según los economistas, ha lastrado el crecimiento de China.

He Wenlin, subdirector del MSP, declaró que el gobierno tenía previsto aplicar las nuevas medidas a finales de mes. Pero desde la década de 1990, las políticas de hukou se han descentralizado, permitiendo a los gobiernos locales establecer sus propias normas sobre el registro de nuevos ciudadanos. Chengdu, por ejemplo, permite a los graduados universitarios solicitar un hukou mientras buscan trabajo, como incentivo para atraer talento joven.

El año pasado, Shanghai flexibilizó sus normas para que todos los graduados de las 50 mejores universidades del mundo pudieran solicitar un hukou allí, sin tener que aportar previamente a la seguridad social.

El anuncio subraya la preocupación de Beijing por la necesidad de impulsar la decaída economía china. Académicos y responsables políticos chinos llevan tiempo hablando de la necesidad de revisar el sistema para ayudar a resolver la desigualdad y la escasez de mano de obra.

Sin embargo, George Magnus, investigador asociado del China Centre de la Universidad de Oxford y autor de Red Flags: Why Xi's China is in Jeopardy (Banderas rojas: por qué la China de Xi está en peligro), afirma que el lento crecimiento económico de China se explica más por el envejecimiento de su población y la baja tasa de fertilidad. Según él, “en la medida en que haya capacidad ociosa de trabajadores en las zonas rurales a la que recurrir para ir a trabajar a las zonas urbanas, la flexibilización de los requisitos de registro puede ayudar en los márgenes (...) pero no creo que realmente vaya a aliviar los problemas de oferta de mano de obra”.

La economía china creció un 6,3% en el segundo trimestre de 2023 con respecto a 2022, por debajo de las expectativas, y sólo un 0,8% más que en los tres primeros meses del año. Parte del problema es la rápida reducción de la población activa: el número de personas de entre 16 y 59 años se redujo en más de 40 millones entre 2019 y 2022.

El anuncio del jueves incluía otras medidas destinadas a animar a los empresarios internacionales a regresar a China. El MSP dijo que introduciría visas para los viajeros de negocios y permitiría a los expatriados conservar sus pasaportes mientras solicitan permisos de residencia.