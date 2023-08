Dmitry Utkin, la mano derecha de Prigozhin que viajaba con el líder mercenario en el avión estrellado

Entre los presuntos fallecidos junto al líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, tras estrellarse su avión cerca de Moscú, se encontraba Dmitry Utkin, a menudo descrito como el fundador o cofundador del grupo mercenario, aunque su papel exacto es discutido.

El jefe de Wagner dado por muerto en el siniestro de su avión, dos meses después de su motín fallido

Su nombre en clave era “Wagner”, en honor al compositor favorito de Hitler. El medio de investigación Bellingcat escribió en 2020 que Utkin tenía “una fascinación obsesiva por la historia del Tercer Reich”. Un informe reciente lo describe como una persona “con numerosos tatuajes nazis, incluyendo una esvástica, un águila nazi y un rayo de las SS”. Al parecer, el grupo Wagner adoptó su nombre en su honor.

Sin embargo, un informe de 2020 del think tank estadounidense Center for Strategic and International Studies sostiene que “no puede verificarse si Utkin inició la creación del grupo Wagner o sólo fue un testaferro de otra persona”.

Bellingcat afirmó disponer de datos de fuentes abiertas que sugieren que fue “empleado como señuelo conveniente para negar y disfrazar la procedencia estatal [del grupo]”. Después de haber demandado a los medios de comunicación que lo relacionaban con él, el propio Prigozhin reconoció en septiembre de 2022 haber fundado el grupo. Tanto Estados Unidos como la UE han impuesto sanciones a Prigozhin y Utkin por el papel de Wagner en Ucrania.

Nacido en 1970, Utkin fue oficial del servicio de inteligencia militar ruso GRU y sirvió en las dos guerras de Chechenia, así como en Siria. También formó parte de los miembros de Wagner que participaron en las operaciones rusas en el este de Ucrania desde 2014 y había recibido premios del Kremlin por su servicio.

A principios de la década de 2000 sirvió 10 años como comandante de la Segunda Brigada Spetsnaz del GRU en la frontera con Estonia, antes de retirarse del ejército. Sin embargo, según su ex mujer, echaba de menos la vida en el campo de batalla.

La última vez que se le vio fue en un vídeo publicado por Prigozhin en julio, en el que el jefe de Wagner se dirigía a los combatientes estacionados en Bielorrusia, donde habían sido enviados tras el motín fallido un mes antes. En el vídeo, Prigozhin presenta a un hombre que dice ser Utkin; era la primera vez que se filmaba al comandante dirigiéndose a sus tropas.

“Esto no es el final, es sólo el principio de la mayor obra del mundo, que continuará muy pronto”, dice Utkin en el vídeo. El líder mercenario cierra su intervención con una frase en inglés: “Bienvenidos al infierno”.

Otros pasajeros del avión estrellado

Según la lista oficial de pasajeros publicada por la agencia de aviación rusa, otros destacados miembros de Wagner también iban a bordo del avión estrellado. Entre ellos estaba Valery Chekalov, un viejo aliado de Prigozhin que se cree que estaba a cargo de su imperio empresarial. Se dice que Chekalov supervisaba la empresa de catering de Prigozhin que suministraba comida a escuelas de toda Rusia y alimentaba al ejército. Algunas informaciones apuntan también a que Chekalov gestionaba algunos de los activos empresariales de Prigozhin en Siria, incluida su inversión en petróleo en el país devastado por la guerra.

Según medios independientes rusos, Chekalov se encargaba de organizar los viajes de Prigozhin, lo que le convertía en una de las pocas personas al corriente de los movimientos secretos del caudillo. También era responsable de la seguridad personal de Prigozhin y había sido acusado por periodistas de dirigir campañas de acoso contra ellos.

El mes pasado Estados Unidos impuso sanciones a Chekalov por sus vínculos con Prigozhin y por facilitar el envío de municiones a Rusia.

La agencia de aviación rusa también incluyó en la lista a varios veteranos comandantes de Wagner, entre ellos Evgeniy Makaryan.

Makaryan se unió a Wagner en 2016 y luchó como parte del grupo mercenario durante la intervención de Rusia en Siria. Al parecer, resultó herido en la batalla de Khasham, donde cientos de mercenarios rusos perecieron tras los ataques aéreos estadounidenses contra las fuerzas pro-Assad.

Los miembros de la guardia de seguridad personal de Prigozhin también figuraban entre los pasajeros fallecidos, incluido Sergey Propustin, un veterano de guerra checheno que se unió a Wagner en 2015.

Aunque el accidente ha acabado con gran parte de la cúpula de Wagner, varios comandantes veteranos siguen vivos, pero carecen del carisma, el poder económico y las conexiones políticas de Prigozhin, lo que plantea serias dudas sobre el futuro del grupo mercenario.

Traducción de Javier Biosca