El futbolista tailandés que había quedado atrapado en una cueva en 2018 se quitó la vida en una escuela del Reino Unido

Según la jueza de instrucción, el capitán del equipo de fútbol tailandés que quedó atrapado en una cueva durante varios días en 2018 se quitó la vida mientras estaba en la escuela en el Reino Unido.

Duangphet Phromthep falleció en el hospital general de Kettering el 14 de febrero, dos días después de haber sido encontrado inconsciente en el Brooke House College de Market Harborough, Leicestershire.

Tras una investigación sobre la muerte del joven de 17 años, ocurrida el 4 de octubre, la jueza de instrucción de la ciudad de Leicester y el sur de Leicestershire, Catherine Mason, determinó que se había tratado de un suicidio.

En un acta de la investigación vista por la agencia de noticias PA, Mason declaró que Duangphet “no había tenido contacto con los servicios de salud mental, y no se sabe por qué tomó la decisión que tomó... No podría haber sido previsto o evitado”. La investigación policial no ha encontrado pruebas de la participación de terceros o de circunstancias sospechosas“.

La BBC había informado previamente que Duangphet, conocido como Dom, se había matriculado como alumno en la academia de fútbol a finales del año pasado en el Brooke House College.

En un comunicado difundido el viernes, Ian Smith, director de la escuela, afirmó que su comunidad “permanece unida en el dolor” por la muerte de Dom y que se le echará “muchísimo de menos”.

Y añadió: “Como institución educativa, la salud, el bienestar y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad absoluta. Esto se reflejó en la instancia más reciente de la Inspección Independiente de Escuelas de abril de 2023, que confirmó que los alumnos saben que tienen muchas personas con las que pueden hablar, que estarían seguros de hacerlo si sintieran alguna preocupación, y saben que se actuaría sobre esas preocupaciones si las plantearan. La jueza de instrucción también expresó su reconocimiento a toda la comunidad universitaria por la alta calidad de la atención, el bienestar y la protección de nuestros alumnos y señaló que, lamentablemente, este trágico incidente no podría haberse previsto ni evitardo. Dom siempre formará parte de la familia de Brooke House y se le echará mucho de menos”.

Dom ganó fama mundial como capitán del equipo de fútbol Wild Boars (Moo Pa en tailandés), que quedó atrapado en el sistema de cuevas de Tham Luang en 2018 después de que una tormenta repentina provocara una inundación que bloqueó la salida.

Los chicos, que entonces tenían entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25 años, pasaron nueve días a oscuras y sin comida antes de ser encontrados por un esfuerzo internacional de búsqueda y rescate en el que participaron unas 10.000 personas.

Dom cumplió 13 años mientras estaba atrapado en la cueva, y las imágenes de los chicos se difundieron por todo el mundo. Un equipo de buzos los sedó y los rescató de a uno. Algunos permanecieron hospitalizados varias semanas, tras contraer infecciones pulmonares durante su calvario.

Traducción: Santiago Armando