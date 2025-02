Trump anuncia aranceles del 25% al aluminio y al acero de “todo el mundo”

Donald Trump anunció que decretará este lunes nuevos aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a EEUU, que afectarían a “todo el mundo”, incluidos los mayores socios comerciales del país, como Canadá y México, en otra gran escalada de su política de guerra comercial. “Todo el acero que llegue a Estados Unidos va a tener una tarifa del 25%”, afirmó el mandatario a bordo del avión Air Force One de camino a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl el domingo.

El anuncio de Trump se produjo al tiempo que entraban en vigor los aranceles de China, anunciados la semana pasada como respuesta a los determinados por el presidente de EEUU. Las medidas se dirigen a productos por valor de 14.000 millones de dólares, con un arancel del 15% sobre el carbón y el GNL –gas natural licuado–, y del 10% sobre el crudo, la maquinaria agrícola y algunos vehículos.

El presidente estadounidense declaró a los periodistas en el Air Force One que anunciaría aranceles recíprocos –elevación de los tipos arancelarios de EEUU para igualarlos a los de los socios comerciales– el martes o el miércoles, que entrarían en vigor “casi inmediatamente”.

“Es muy simple, si ellos nos cobran, nosotros les cobramos”, dijo Trump sobre el plan de aranceles recíprocos.

La medida sobre el acero y el aluminio provocó una rápida reacción de Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, que acusó al presidente estadounidense de “cambiar las reglas de juego y provocar un caos constante” que pone en riesgo la economía.

Los aranceles del lunes se sumarían a los ya existentes sobre los metales. Las mayores fuentes de importación de acero estadounidense son Canadá, Brasil y México, seguidos de Corea del Sur y Vietnam, según datos del Gobierno y del Instituto Americano del Hierro y el Acero.

Canadá es el mayor proveedor de metal de aluminio primario a EEUU, con un 79% de las importaciones totales en los 11 primeros meses de 2024. México es un importante proveedor de chatarra y aleación de aluminio.

Desde Corea del Sur, el presidente en funciones, Choi Sang-mok, ha celebrado una reunión este lunes con los responsables de política exterior y comercial para analizar cómo pueden afectar las medidas de Trump a las exportaciones del país asiático y cómo responder, según la agencia de noticias AP.

Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero posteriormente concedió a varios socios comerciales cuotas libres de impuestos, entre ellos Canadá, México y Brasil.

Joe Biden amplió estos contingentes a Reino Unido, Japón y la Unión Europea, al tiempo que la utilización de la capacidad de las acerías estadounidenses ha caído en los últimos años. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los nuevos aranceles se sumarían a los ya existentes sobre el acero y el aluminio.

El despliegue de aranceles de Trump ha sido muy criticado y ha provocado reacciones volátiles en los mercados y el temor a que se produzcan más.

Pekín ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio, pero no ha respondido de forma contundente. Los aranceles impuestos por Trump están muy por debajo del nivel con el que había amenazado durante la campaña electoral, y los analistas han dicho que China estaba preparada para ellos.

Los analistas consideran que las medidas de Pekín –que también incluyen investigaciones sobre varias empresas estadounidenses, entre ellas Google– son limitadas y dejan margen para la negociación.

En medio de un rechazo más amplio contra la mano dura económica de Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió en una entrevista emitida el domingo que estaba dispuesto a ir “cara a cara” en relación con los aranceles ante el presidente estadounidense. “Ya lo hice y lo haré (sic) de nuevo”. Este lunes por la mañana el ministro galo de Exteriores ha pedido a la Comisión Europea que imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata.

Macron declaró a la cadena estadounidense CNN que la UE no debería ser una “prioridad absoluta” para Estados Unidos: “¿Es la Unión Europea su primer problema? No, no lo creo. Su primer problema es China, así que debería centrarse en el primer problema”.

Macron dijo que los aranceles perjudicarían a las economías europeas, pero también a la estadounidense, dado el nivel de los lazos económicos. “Si pones aranceles en muchos sectores, aumentarán los costes y se creará inflación en EEUU. ¿Es lo que quiere su gente? No estoy tan seguro”, afirmó.

El presidente francés afirmó que la UE debe estar preparada para reaccionar ante las acciones de EEUU, pero subrayó que los 27 deben actuar con base en sus propias prioridades. “Por eso, para mí, la principal prioridad de Europa es la agenda de competitividad, la agenda de defensa y seguridad, el desafío de la IA, y hay que ir rápido por nosotros mismos”. “Si mientras tanto, tenemos [un] problema arancelario, lo discutiremos y lo arreglaremos”, agregó.

Trump lleva mucho tiempo quejándose de que los aranceles del 10% que aplica la UE a las importaciones de automóviles son mucho más elevados que los de Estados Unidos, del 2,5%. A menudo afirma que Europa “no acepta nuestros coches”, pero envía millones al oeste a través del Atlántico cada año.

Trump también ha señalado aranceles contra la industria de semiconductores de Taiwán, a la que ha acusado repetidamente y sin pruebas de robar negocios estadounidenses. Taiwán parece estar luchando para evitarlo. Esta semana, altos funcionarios económicos viajarán a Estados Unidos para reunirse con sus homólogos. El Gobierno de Taiwán y la compañía petrolera estatal también están tomando medidas para comprar más gas y petróleo estadounidense con el fin de reducir el superávit comercial de Taiwán, un factor clave citado por Trump en la promulgación de aranceles.

El Día del Golfo de América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este domingo 9 de febrero como el 'Día del Golfo de América', una medida que viene después de que el gobernante firmara una orden ejecutiva que puso en marcha el proceso para modificar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Trump hizo estas declaraciones a los medios desde el avión presidencial Air Force One, donde montó una improvisada rueda de prensa en la que había un gran mapa del polémico golfo. El vuelo pasó por el ahora bautizado Golfo de América.

“Hoy, hago mi primera visita al Golfo de América desde que se le cambió el nombre. Mientras mi Administración restaura el orgullo estadounidense por la historia de la grandeza de EEUU, es apropiado que nuestra gran Nación se reúna y conmemore esta ocasión trascendental y el cambio de nombre del Golfo de América”, dijo Trump en un comunicado.

Después de designar el 9 de febrero como 'Día del Golfo de América', el presidente estadounidense hizo un llamado a los funcionarios públicos y a todo el pueblo “para que pasen este día con programas, ceremonias y actividades apropiadas”.