Trump anuncia que aprobará “definitivamente” aranceles a la UE mientras México, Canadá y China responden

Donald Trump amenazó con ampliar el alcance de sus aranceles comerciales, repitiendo su advertencia de que la Unión Europea –y potencialmente el Reino Unido– se enfrentarán a gravámenes, aun cuando admitió que los estadounidenses podrían soportar parte del peso económico de una incipiente guerra comercial mundial.

Los aranceles de Trump a México, Canadá y China, anunciados el sábado, provocaron represalias por parte de los tres países. México y Canadá prometieron imponer sus propios gravámenes, mientras que China y Canadá están buscando recursos legales.

Trump dijo el domingo por la noche que los nuevos aranceles a la UE “definitivamente” se aprobarán repitiendo sus quejas sobre el gran déficit comercial de Estados Unidos con el bloque, y su deseo de que Europa importe más automóviles y productos agrícolas estadounidenses.

“Definitivamente ocurrirá con la Unión Europea, puedo decírselo”, dijo a los periodistas: “No diría que hay un plazo de tiempo, pero va a ser muy pronto”.

La amenaza de Trump coincidió con la reunión informal de los líderes de los 27 en Bruselas para abordar el tema de la defensa en el continente, pero la relación con EEUU ante el regreso del líder populista republicano lleva sobre la mesa de los gobiernos europeos desde hace meses. “Si EEUU y la UE inician una guerra comercial, el que se ríe es China”, sostuvo la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, a su llegada a esa cita, informa Irene Castro.

“Los americanos necesitan a los europeos y los europeos necesitan a los americanos”, ha agregado la alta representante, que ha asegurado que los aranceles no son buenos ni para “los empleos ni para los consumidores”. Los dirigentes europeos, que llevan tiempo asegurando que esta vez el bloque comunitario está mejor preparado para el mandato de Trump que en 2016, hacen equilibrios para no enfadarle al tiempo que reivindican a la UE como una potencia estable y con un importante mercado de 450 millones de personas.

Trump pareció adoptar una línea más suave sobre el Reino Unido, refiriéndose a su buena relación con el primer ministro, Keir Starmer, mientras decía que los aranceles todavía “podrían suceder”.

“Con el Reino Unido creo que se puede solucionar” dijo el presidente de EEUU: “El primer ministro Starmer ha sido muy amable, hemos tenido un par de reuniones, hemos tenido numerosas llamadas telefónicas, nos llevamos muy bien, veremos si podemos o no equilibrar nuestro balance”.

En Canadá, el Departamento de Finanzas publicó una lista de productos estadounidenses importados en Canadá a los que aplicará un arancel de represalia del 25% a partir del martes.

La lista muestra los productos que se verán afectados en la primera ronda de aranceles de represalia por parte de Canadá a partir del martes, y asciende a bienes por valor de 30.000 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de dólares estadounidenses). Entre los productos afectados figuran el tabaco, los productos agrícolas, electrodomésticos, armas de fuego y material militar.

Canadá también se prepara para una segunda ronda de aranceles de represalia más amplia en 21 días, que afectará a otras importaciones estadounidenses por valor de 125.000 millones de dólares canadienses (86.000 millones de dólares estadounidenses).

La segunda lista incluiría vehículos de pasajeros, camiones, productos de acero y aluminio, determinadas frutas y verduras, carne de vacuno, carne de cerdo, productos lácteos y otros.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo, por su parte, que su gobierno dará más detalles sobre los aranceles en respuesta a EEUU que ordenó imponer a productos estadounidenses. Sheinbaum, en un comunicado el domingo, dijo que anunciará detalles sobre el “plan B” de su gobierno, pues insistió en que México “no quiere confrontación”.

“Los problemas no se atienden imponiendo aranceles, sino con pláticas y diálogo”, dijo: “La soberanía no es negociable: coordinación sí, subordinación no”.

Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hablaron por teléfono el sábado después de que la administración de Trump impusiera los nuevos aranceles: un 25% a los bienes procedentes de Canadá y México, con una tasa más baja del 10% para el petróleo canadiense, y un 10% a las importaciones procedentes de China.

La oficina de Trudeau dijo en un comunicado que Canadá y México acordaron “mejorar las sólidas relaciones bilaterales” entre sus países. Funcionarios canadienses han mantenido un amplio diálogo con sus homólogos mexicanos, pero un alto funcionario canadiense dijo que no iría tan lejos como para decir que las respuestas arancelarias fueron coordinadas.

“Ahora es el momento de elegir productos fabricados aquí, en Canadá”, publicó Trudeau el domingo en X. “Comprueba las etiquetas. Hagamos nuestra parte. Siempre que podamos, elijamos Canadá”.

Trump reconoció que los amplios aranceles que ha impuesto a México, Canadá y China pueden causar dolor “a corto plazo” para los estadounidenses, ya que los mercados globales reflejaron la preocupación de que los gravámenes puedan socavar el crecimiento y reavivar la inflación. Los mercados asiáticos, las criptomonedas y los futuros de las acciones estadounidenses y europeas cayeron en las primeras operaciones asiáticas del lunes.

“Puede que a corto plazo tengamos algún pequeño dolor, y la gente lo entiende. Pero Estados Unidos ha sido estafado por prácticamente todos los países del mundo”, afirmó.

A última hora del sábado, Trudeau dijo: “Ciertamente no buscamos una escalada, pero defenderemos a Canadá”. Sin embargo, el domingo por la noche, un alto representante del gobierno de Canadá que informaba a los periodistas en Ottowa bajo condición de anonimato dijo: “Obviamente perseguiremos el recurso legal que creemos que tenemos a través de los acuerdos que compartimos con Estados Unidos”.

La fuente dijo que el gobierno canadiense considera ilegal la medida de Trump y aseguró que viola los compromisos comerciales entre los dos países bajo su acuerdo de libre comercio y bajo la Organización Mundial del Comercio.

“Si otras vías legales están disponibles para nosotros, también serán consideradas”, dijo la fuente.

Canadá es el mayor mercado de exportación para 36 estados, y México es el mayor socio comercial de EEUU.

Canadá y México ordenaron los aranceles a pesar de la nueva amenaza de Trump de aumentar los derechos cobrados si se aplican gravámenes de represalia a los productos estadounidenses.

China también dijo que presentaría una demanda contra los aranceles. La imposición de aranceles por parte de EEUU “viola gravemente” las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo el Ministerio de Comercio de China en un comunicado, instando a EEUU a “entablar un diálogo franco y fortalecer la cooperación”.

La presentación de una demanda ante la OMC sería una medida en gran parte simbólica que Pekín también ha adoptado contra los aranceles impuestos por la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China.

El Ministerio de Comercio también afirmó que los aranceles “no sólo no ayudan a resolver los problemas de EEUU, sino que socavan la cooperación económica y comercial normal”.

China ha dicho que tomará contramedidas para “salvaguardar sus propios derechos e intereses”. Aún no está claro qué forma adoptarán. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, lleva semanas afirmando que Pekín cree que no hay ganador en una guerra comercial.

A última hora de la noche del domingo, Trump dijo que hablaría con Trudeau este lunes por la mañana y poco después dijo que hablaría también con México, aunque no especificó que hablaría con Sheinbaum.

Más allá de la respuesta oficial, la ciudadanía ya estaba pensando en formas de hacer frente a la decisión de Trump, incluso compartiendo sugerencias en las redes sociales sobre alternativas a los productos estadounidenses.

Los aficionados canadienses al hockey abuchearon el himno nacional estadounidense el sábado por la noche en dos partidos de la Liga Nacional de Hockey. Los abucheos continuaron el domingo en un partido de la NBA en Toronto en el que los Raptors se enfrentaron a Los Ángeles Clippers.

En el partido de los Raptors, un aficionado decidió sentarse durante el himno con un sombrero de Canadá. Joseph Chua, que trabaja como importador, prevé padecer los aranceles “bastante directamente”.

“Siempre he estado de pie durante los dos himnos. Me he quitado el sombrero para mostrar respeto al himno nacional estadounidense, pero hoy nos sentimos un poco dolidos por estas cosas”, dijo, añadiendo que empezará a evitar comprar productos estadounidenses.

En las calles, los mexicanos intentaban asimilar el anuncio el domingo, aunque algunos en la capital reconocieron que desconocían las medidas.

En la ciudad fronteriza de Mexicali, frente a Calexico, California, algunas personas estaban preocupadas por las implicaciones de una guerra comercial.

El conductor Alejandro Acosta dice que cruza la frontera semanalmente en su camión para transportar verduras a empresas estadounidenses. Afirma que teme que las empresas estadounidenses del Valle de Mexicali dejen de querer operar en México y se trasladen a Estados Unidos.

“Si suben los impuestos a las fábricas de aquí, también pueden disminuir los puestos de trabajo”, dijo.