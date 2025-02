Trump prohíbe la entrada de periodistas de Associated Press al Despacho Oval por no llamar “Golfo de América” al Golfo de México

La agencia de noticias Associated Press (AP) denunció que se le prohibió enviar un periodista a la firma de un decreto en el Despecho Oval este martes, como “castigo” a la agencia por su guía de estilo, que mantiene el uso del nombre Golfo de México en lugar de la denominación preferida por Donald Trump para esta zona geográfica: Golfo de América.

La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, explicó: “Como una organización de noticias global, The Associated Press informa a miles de millones de personas en todo el mundo todos los días con un periodismo factual y no partidista. Hoy [por este martes] hemos sido informados por la Casa Blanca de que si AP no alineaba sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, AP no tendría acceso a un acto en el Despacho Oval. Esta tarde, al periodista de AP se le impidió asistir a la firma de la orden ejecutiva”.

Aaron Terr, de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual (FIRE, por sus siglas en inglés), calificó la medida como “un alarmante ataque a la libertad de prensa”.

“El papel de nuestra prensa libre es pedir cuentas a quienes están en el poder, no actuar como su portavoz. Cualquier esfuerzo del gobierno por erosionar esta libertad fundamental merece condena”, dijo Terr.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) protestó contra la decisión en un comunicado publicado en redes sociales. “La Casa Blanca no puede dictar cómo los medios de comunicación informan las noticias, ni debe penalizar a los periodistas por las decisiones de sus editores”, afirmó Eugene Daniels, presidente de la WHCA. “La decisión de la administración de prohibir la entrada a un reportero de Associated Press a un evento oficial abierto a la prensa es inaceptable.”

La firma de la orden ejecutiva en el Despacho Oval finalmente se convirtió en una sesión de preguntas y respuestas con el presidente y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, a quien Trump ha encomendado la reestructuración del Gobierno de EEUU. Al ser preguntado por la “toma hostil” del poder Ejecutivo, Musk respondió: “El pueblo votó por una reforma gubernamental profunda, y eso es lo que va a obtener”.

La orden de Trump sobre el Golfo de México

Poco después de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre tanto del Golfo de México como de Denali, la montaña más alta de América del Norte. Según su decreto, el Golfo de México pasaría a llamarse Golfo de América, y Denali volvería a su nombre anterior: Monte McKinley, como se conocía antes de que Barack Obama lo cambiara en 2015.

En ese momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió en tono de broma que toda América del Norte, incluidos los Estados Unidos, debería renombrarse como América Mexicana, como se llamaba en el siglo XVII.

Días después, AP publicó su guía de estilo respecto a la orden de Trump, señalando que la agencia “seguirá refiriéndose a él por su nombre original, al tiempo que reconocerá el nuevo nombre elegido por Trump”. AP justificó su decisión argumentando que el golfo ha llevado el nombre de Golfo de México durante “más de 400 años” y que otros países y organismos internacionales no están obligados a reconocer el cambio de nombre.

Sin embargo, la situación es diferente con el Monte McKinley, ya que la montaña se encuentra completamente dentro de los Estados Unidos y Trump tiene la autoridad total para cambiar su nombre. Por ello, AP indicó que utilizará el nombre Monte McKinley en su cobertura.

El estilo editorial de AP no solo es seguido por la propia agencia, sino también por miles de periodistas y escritores en todo el mundo.

La mayoría de los medios de comunicación, incluida Reuters, continúan llamándolo Golfo de México. Sin embargo, cuando es pertinente, Reuters proporciona contexto sobre la orden ejecutiva de Trump.

Google, no obstante, confirmó el cambio de nombre en Google Maps en EEUU, donde ahora aparece como Golfo de América.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de reacciones sobre las declaraciones de la WHCA y AP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México tampoco emitió una respuesta el martes.

Google Maps cambió el nombre del Golfo de México

Google Maps cambió el nombre del golfo de México por el de golfo de América para las personas que utilizan la aplicación en los Estados Unidos, mientras que mantiene el nombre para los usuarios en México.

El buscador más popular del mundo comunicó que los usuarios en otras partes del mundo verán ambas etiquetas.

Google explicó que comenzó a implementar el cambio después de que el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) del Gobierno estadounidense publicara una actualización del nombre del golfo bajo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para “restaurar los nombres que honran la grandeza estadounidense”.

Con información de agencias.

