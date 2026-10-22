“Tonta, estúpida”: Trump pierde los estribos cuando le preguntan por Putin e insulta a las periodistas de CNN y ABC News

Trump pierde los nervios. Quedan menos de dos semanas para las elecciones legislativas de mitad de mandato, está en campaña todos los días y las encuestas prevén una derrota de los republicanos, lastrados por un presidente con mínimos de popularidad que se enfrenta a la incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a unos precios del combustible disparados por su guerra en Irán.

Precisamente esos precios disparados están llevando a Trump a moverse a la desesperada con el presidente ruso, Vladímir Putin, dejando en un cajón las sanciones aprobadas el 18 de septiembre y llegando a un acuerdo para abrir los mercados al gasóleo ruso. Y cuando se le pregunta por ese espaldarazo al Kremlin frente a Ucrania, Trump pierde los nervios y hace algo a lo que está acostumbrado: cebarse con las mujeres periodistas.

Además, de da la paradoja de que el presidente de EE.UU. participó en un acto en Carolina del Sur a favor de la senadora Darlene Graham, hermana del fallecido Lindsey Graham, impulsor del paquete de sanciones a Rusia aprobado hace un mes. Trump justificó así su decisión de no imponerlas durante las negociaciones para liberar a Stephen Hubbard, capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano: “Como sabe, un hombre regresa de Rusia [Stephen Hubbard, capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano]. Fue capturado durante la administración Biden. Si yo hubiera sido presidente, eso no habría ocurrido, pero fue capturado. Estábamos en pleno proceso de negociación, y mucha gente estúpida, personas que no entienden cómo funciona la vida, preguntaba: '¿Por qué no imponen sanciones a Rusia en medio de una negociación para intentar recuperar a alguien que lleva mucho tiempo como rehén en Rusia?'”.

“¿Hubo algo a cambio?”, pregunta la periodista de CNN, a lo que Trump responde enfurecido: “Si hubiera hecho eso, el señor Hubbard no estaría regresando ahora mismo. Pero ustedes no saben nada; me refiero a ustedes, los de las 'noticias falsas', la CNN. Mire, en este momento hay un hombre que viene volando desde Rusia hacia EE.UU., a quien logré liberar gracias a una negociación muy buena y muy rápida con el presidente Putin. Si se hubieran impuesto esas sanciones, olvídese de él; habría terminado en la cárcel 25 años. Cuando uno está cerca de cerrar un trato y mantiene negociaciones muy delicadas, no se imponen sanciones. Y, por otro lado, hemos diezmado a Irán. Rusia tuvo muy poca influencia sobre Irán; sin duda podrían haber hecho mucho más, pero no estoy seguro de que hayan hecho prácticamente nada. Rusia y China no desempeñaron un papel muy relevante, algo que agradecemos. Por eso, a quienes sugieren imponer sanciones les diré que tengo la facultad de aplicarlas en cualquier momento si se portan mal”.

El presidente de EE.UU. insistió: “No sabe de lo que habla. Tiene un coeficiente intelectual bajo. Es tonta, y trabaja para la CNN. Si alguien propone imponer sanciones a Rusia, la negociación terminaría de inmediato. ¡Use la cabeza!”

La ira volvió cuando la periodista de ABC News volvió a preguntar por las sanciones: “¿Es usted estúpida? Su cadena es la peor de todas”.

En noviembre de 2025, Trump le dijo “cállate, cerdita” a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando le preguntó, en el Air Force One, por el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Además, en mayo llamó “tonta” a Akayla Gardner, de MS NOW, después de que le preguntara por el sobrecoste de las obras de su salón de gala del Ala Este de la Casa Blanca.

Y todo esto en medio de su pulso por impedir el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una medida que un juez federal bloqueó cautelarmente.