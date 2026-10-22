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Fuera de control

“Tonta, estúpida”: Trump pierde los estribos cuando le preguntan por Putin e insulta a las periodistas de CNN y ABC News

  • El presidente de EE.UU. carga contra la prensa cuando le preguntan por el alivio de las sanciones a Rusia a dos semanas de las elecciones legislativas con la esperanza desesperada de que bajen los precios del diésel, al tiempo que dice que gracias a ello ha conseguido la liberación de Stephen Hubbard, capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 21 de octubre de 2026.
El presidente de EEUU, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 21 de octubre de 2026. SAUL LOEB / AFP

Andrés Gil

Corresponsal en Washington —

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Trump pierde los nervios. Quedan menos de dos semanas para las elecciones legislativas de mitad de mandato, está en campaña todos los días y las encuestas prevén una derrota de los republicanos, lastrados por un presidente con mínimos de popularidad que se enfrenta a la incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a unos precios del combustible disparados por su guerra en Irán.

Precisamente esos precios disparados están llevando a Trump a moverse a la desesperada con el presidente ruso, Vladímir Putin, dejando en un cajón las sanciones aprobadas el 18 de septiembre y llegando a un acuerdo para abrir los mercados al gasóleo ruso. Y cuando se le pregunta por ese espaldarazo al Kremlin frente a Ucrania, Trump pierde los nervios y hace algo a lo que está acostumbrado: cebarse con las mujeres periodistas.

Además, de da la paradoja de que el presidente de EE.UU. participó en un acto en Carolina del Sur a favor de la senadora Darlene Graham, hermana del fallecido Lindsey Graham, impulsor del paquete de sanciones a Rusia aprobado hace un mes. Trump justificó así su decisión de no imponerlas durante las negociaciones para liberar a Stephen Hubbard, capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano: “Como sabe, un hombre regresa de Rusia [Stephen Hubbard, capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano]. Fue capturado durante la administración Biden. Si yo hubiera sido presidente, eso no habría ocurrido, pero fue capturado. Estábamos en pleno proceso de negociación, y mucha gente estúpida, personas que no entienden cómo funciona la vida, preguntaba: '¿Por qué no imponen sanciones a Rusia en medio de una negociación para intentar recuperar a alguien que lleva mucho tiempo como rehén en Rusia?'”.

“¿Hubo algo a cambio?”, pregunta la periodista de CNN, a lo que Trump responde enfurecido: “Si hubiera hecho eso, el señor Hubbard no estaría regresando ahora mismo. Pero ustedes no saben nada; me refiero a ustedes, los de las 'noticias falsas', la CNN. Mire, en este momento hay un hombre que viene volando desde Rusia hacia EE.UU., a quien logré liberar gracias a una negociación muy buena y muy rápida con el presidente Putin. Si se hubieran impuesto esas sanciones, olvídese de él; habría terminado en la cárcel 25 años. Cuando uno está cerca de cerrar un trato y mantiene negociaciones muy delicadas, no se imponen sanciones. Y, por otro lado, hemos diezmado a Irán. Rusia tuvo muy poca influencia sobre Irán; sin duda podrían haber hecho mucho más, pero no estoy seguro de que hayan hecho prácticamente nada. Rusia y China no desempeñaron un papel muy relevante, algo que agradecemos. Por eso, a quienes sugieren imponer sanciones les diré que tengo la facultad de aplicarlas en cualquier momento si se portan mal”.

El presidente de EE.UU. insistió: “No sabe de lo que habla. Tiene un coeficiente intelectual bajo. Es tonta, y trabaja para la CNN. Si alguien propone imponer sanciones a Rusia, la negociación terminaría de inmediato. ¡Use la cabeza!”

La ira volvió cuando la periodista de ABC News volvió a preguntar por las sanciones: “¿Es usted estúpida? Su cadena es la peor de todas”.

En noviembre de 2025, Trump le dijo “cállate, cerdita” a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando le preguntó, en el Air Force One, por el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Además, en mayo llamó “tonta” a Akayla Gardner, de MS NOW, después de que le preguntara por el sobrecoste de las obras de su salón de gala del Ala Este de la Casa Blanca.

Y todo esto en medio de su pulso por impedir el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una medida que un juez federal bloqueó cautelarmente.

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