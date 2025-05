Trump anunció que hablará con Putin y Zelenski el lunes para intentar conseguir un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará este lunes con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, en el principio de una ronda internacional de conversaciones telefónicas que emprenderá el mandatario norteamericano para poner fin al baño de sangre que es la guerra de Ucrania.

Según aseguró Trump en Truth Social, las conversaciones empezarán a partir de las 10.00, hora local de Washington D.C. (las 16.00 en España peninsular y Baleares). “Los temas de la llamada serán detener la masacre”, continuó. “Después, hablaré con el presidente ucraniano Zelenski”.

Además de Putin y Zelenski, Trump también hablará con líderes de la OTAN en lo que, espera, sea un “día productivo”. Trump espera, en el mejor de los casos, “un alto el fuego y el fin de esta guerra tan violenta, que jamás debería haber ocurrido”.

Este viernes, los representantes de Ucrania y Rusia se han reunido en Estambul por primera vez en tres años después de días de presión por parte de Ucrania para conseguir un alto el fuego. Tras menos de dos horas, las partes acordaron intercambiar 2.000 prisioneros. Un encuentro en el que reinó un clima de desconfianza y que inicialmente iba a contar con la participación tanto de Putin y Zelenski, aunque finalmente se conoció que el ruso no iría.

Trump se mostró comprensivo con la ausencia de Putin. “¿Por qué debería ir él si yo no estoy?”, se preguntó ante los periodistas durante su viaje a Qatar. Más tarde, añadió que no habría ningún adelanto en las conversaciones de paz hasta que él mismo no se reuniera con el líder del Kremlin: “No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿vale?”.

Mientras, la Unión Europea aspira que Estados Unidos se una a sus presiones a Rusia, como se podía apreciar tras las declaraciones de los últimos días de dirigentes como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que aseguraba este viernes haber visto “señales del presidente Trump de que están listos para poner más sanciones sobre la mesa si Rusia no está lista para llegar a un acuerdo”. “Hasta ahora, no lo está”, añadía.

Según varias fuentes, los enviados del Kremlin reclamaron, como condición para un alto el fuego, que el ejército ucraniano se retire de las partes de las regiones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiya anexionadas por Moscú, que el ejército ruso no controla totalmente.

Además, tal y como han explicado fuentes presentes en la reunión al periodista de The Economist Oliver Carroll, ante la negativa de la delegación de Kiev a asumir estas exigencias, la delegación rusa ha amenazado con anexionarse otras dos provincias aparte de las cuatro ocupadas: Sumi y Járkov.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tikhii, dejó en claro que la parte rusa había expresado “cosas inaceptables”, sin entrar en más detalles. Fuentes de la delegación ucraniana han lamentado también que las demandas rusas estaban “fuera de toda realidad” e “iban mucho más allá” de cualquier escenario discutido anteriormente, según varios medios.