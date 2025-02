Trump complica el acuerdo de alto el fuego en Gaza en medio del rechazo árabe a sus planes

El presidente Donald Trump retiró este jueves sus intenciones respecto a Gaza, detallando cuando Estados Unidos tomará el control del territorio palestino devastado tras 15 meses de guerra. “Israel entregará la Franja de Gaza a EEUU cuando acaben los combates”, afirmó en su red social Truth Social y agregó que para ello no harán falta soldados estadounidenses sobre el terreno.

A pesar del rechazo que causaron sus declaraciones del martes sobre Gaza, el mandatario insistió en que los palestinos pueden ser reasentados en la región, sin mencionar a ningún país. “¡La estabilidad va a reinar para la región!”, concluyó.

Sin embargo, no queda claro cuándo va a terminar la guerra en Gaza, ya que aún no empezaron las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que tendrían que haber dado comienzo este lunes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no envió a sus negociadores a Doha y no lo hará hasta su regreso de EEUU el sábado 8. Las conversaciones indirectas podrían arrancar en la capital qatarí a principios de la próxima semana, cuando queden menos de 20 días para el final de la primera fase de seis semanas.

Durante su visita oficial a Washington, Netanyahu no recibió presiones para que complete las fases del cese de hostilidades y Trump, su principal valedor, no hizo hincapié en su cumplimiento, sino que habló del hipotético futuro de Gaza y su reconstrucción por inversores internacionales.

Desde el Foro de las Familias de los Rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, pidieron continuar con el acuerdo “de forma inmediata”. Yeela David –hermana de un rehén que no está incluido en la actual fase, durante la cual quedarán en libertad 33 cautivos en total– instó este jueves a seguir hasta la próxima fase del acuerdo. “Presidente Trump, confiamos en ti para traer de vuelta a mi hermano y todos los rehenes, aquellos que siguen vivos y los que han muerto”, dijo David en un acto en Tel Aviv.

Rechazo al “proyecto de inversiones” de Trump

Este jueves, la Autoridad Palestina rechazó de nuevo el plan de Trump y su proyecto de desarrollo urbanístico, que busca convertir la Franja en la “Riviera de Oriente Medio”. El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, dijo que “Palestina, con su tierra, historia y sitios sagrados, no está a la venta y no es un proyecto de inversiones”.

“El pueblo palestino y sus líderes no van a permitir la repetición de las catástrofes de 1948 y 1967”, afirmó Abu Rudeineh, en referencia a las dos grandes olas de desplazamiento forzado cuando se creó el Estado de Israel (1948) y cuando se amplió después ocupando también territorio de los países vecinos. El portavoz agregó que van a abortar cualquier plan que busque “liquidar su causa justa a través de proyectos de inversión”.

Por su parte, el movimiento islamista Hamás respondió a Trump reiterando que las familias gazatíes no se marcharán y que no aceptarán “sustituir una ocupación por otra”. Su portavoz, Hazem Qasem, pidió la celebración de una “cumbre árabe urgente” para hacer frente a la propuesta del presidente republicano, al mismo tiempo que solicitó a todos los países árabes que ejerzan presión sobre Trump y adopten una postura firme en contra del desplazamiento forzoso. También instó a la movilización de los pueblos árabes para mostrar su rechazo.

El Gobierno de Egipto, el único país que comparte frontera con Gaza aparte de Israel, volvió a oponerse al desplazamiento de los palestinos, sin mencionar su posible acogida en su propio territorio. “Egipto afirma su completo rechazo a cualquier propuesta o visión que busca liquidar la causa palestina con el desarraigo del pueblo palestino o su desplazamiento de su tierra histórica, de forma temporal o permanente”, afirmó un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Además, el texto advirtió de las “consecuencias catastróficas” que pueden tener esas propuestas, agregando que su planteamiento “debilita la negociación por el alto el fuego o acaba con ella” e “instiga a la reanudación del combate de nuevo” en Gaza.

El Ministerio también rechazó el anuncio del Gobierno ultraderechista israelí para diseñar su propio plan con base en la propuesta de Trump. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este jueves que dio instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para que preparen “un plan que permita a los residentes de Gaza que deseen marcharse hacerlo a cualquier país dispuesto a recibirlos”.

Fuentes oficiales egipcias, citadas por la agencia de noticias AP, dijeron que el Gobierno egipcio comunicó tanto a EEUU como a Israel su rechazo a las propuestas de ambos y ha advertido de que el acuerdo de paz con Israel, firmado en 1989, está en riesgo.

Un plan para enviar a los gazatíes a España, Irlanda o Noruega

Sin embargo, Katz habló este jueves de países como España, Irlanda, Noruega y otros, que están “obligados legalmente a permitir a los gazatíes a entrar en sus territorios” cuando salgan de la Franja; esto es, en su opinión, deberían acoger a los palestinos que Israel incita a marcharse, después de que Trump haya asegurado que “no tienen más alternativa” que abandonar el enclave costero. “Su hipocresía quedará patente si rechazan” acogerlos, ha agregado Katz.

El titular de Defensa fue más allá, afirmando que “la gente de Gaza debe tener el derecho a la libertad de movimiento y migración”, algo que le fue negado por el bloqueo israelí por tierra, mar y aire desde 2007. Katz explicó que, en el marco del plan que ha ordenado diseñar, debe haber “opciones de salida” de la Franja, cuyas fronteras terrestres están controladas totalmente por el Ejército israelí desde mayo de 2024.

Israel intentó expulsar a los habitantes de Gaza con la brutal ofensiva contra la Franja, que destrozó unos dos tercios de las construcciones e hizo prácticamente imposible la vida en este territorio palestino, en el que escasea el agua potable, la comida, los medicamentos y lo más básico para la supervivencia. Pero los gazatíes que se marcharon por la guerra, desean regresar cuando el conflicto acabe y cuando se den las condiciones para vivir en la Franja. Así lo afirma el periodista gazatí Muhammad Shehada.

Shehada explica a elDiario.es que no es la primera vez que Israel busca reubicar a residentes de Gaza en países europeos o en Canadá, pero estos nunca aceptaron acoger a los gazatíes. “Si los gazatíes encontraran países de acogida, ¿están dispuestos a marcharse? Y, si se marchan, ¿están dispuestos a reubicarse de forma permanente? Todos los que se han marchado hasta ahora están constantemente pensando en volver”.

“Muchos están desesperados por tener una vida mejor y muchos irían a Europa para tener una vida mejor, pero si tuvieran que firmar un papel en el que aceptan no volver nunca más a Gaza y reubicarse de forma permanente, no creo que mucha gente lo firmaría”, concluye el joven periodista, que se encuentra fuera de la Franja desde antes del comienzo de la guerra.