Trump desata una guerra comercial tras confirmar los aranceles del 25% a México y Canadá, y del 10% adicional a China

Los aranceles del 25% para México y Canadá entraronen vigor a la medianoche de este martes, tras finalizar la tregua de un mes que Donald Trump había concedido. En esta ocasión, no hubo margen para acuerdos de última hora, a diferencia del pasado mes de febrero, cuando ambos países lograron posponer in extremis la aplicación de las tarifas. Era un escenario que Trump ya había descartado horas antes, cuando, desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca, aseguró: “Las tarifas están listas. Entrarán en vigor mañana (martes)”.

La entrada en vigor de los impuestos a las importaciones de ambos países vecinos dinamita décadas de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El presidente canadiense, Justin Trudeau, ya anunció que impondrá aranceles a productos estadounidenses en respuesta. Se espera que estos impuestos afecten a unos 100.000 millones de dólares en importaciones de EEUU.

La Casa Blanca también envió un memorándum en el que informa de la imposición de un 10% adicional a los aranceles que ya se aplicaban a China desde el mes pasado. Así, tal como ya había anunciado el presidente, a partir de hoy el gravamen a las importaciones chinas será del 20%. El documento vincula el aumento de la presión comercial sobre Pekín con su “fracaso” a la hora de frenar la llegada de fentanilo a Estados Unidos.

“Determiné que la República Popular China (RPC) no tomó medidas adecuadas para mitigar la crisis de drogas ilícitas mediante acciones de aplicación de la ley en cooperación, y que la crisis descrita en la Orden Ejecutiva 14195 no disminuyó”, expone el texto, sin aportar datos sobre la entrada de fentanilo en el país durante el último mes ni sobre las acciones tomadas por el gobierno chino. Cuando se aplicaron inicialmente los aranceles del 10% en febrero, Trump aseguró que en “24 horas” llamaría a su homólogo chino, Xi Jinping. No se volvió a saber nada más sobre esa llamada.

Minutos después de que las tarifas entraran en vigor, el Ministerio de Finanzas chino anunció que impondrá aranceles adicionales de entre el 10% y el 15% a determinados productos estadounidenses a partir del 10 de marzo. China ya había aplicado una primera tanda de aranceles a productos importados de EEUU como respuesta a los primeros gravámenes de Trump.

Las acciones en las bolsas de China y Hong Kong cayeron este martes tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de EEUU. El índice de referencia chino CSI300 bajó un 0,3% al cierre de la sesión matutina. Horas antes, cuando Trump confirmó todo el paquete arancelario para China, Canadá y México, el índice bursátil Dow Jones se desplomó más de 700 puntos.

Trump sacude los mercados utilizando las medidas proteccionistas como su principal arma diplomática, vinculando los aranceles con la llegada de fentanilo y los cruces fronterizos. Sin embargo, se prevé que estos aranceles también tengan duras consecuencias para los consumidores estadounidenses. Muchos ciudadanos votaron por Trump en noviembre creyendo que reduciría el costo de la vida. Ahora, todo indica que ocurrirá lo contrario.

La entrada en vigor de estos nuevos aranceles marca así el inicio de la guerra comercial que Trump decidió declarar al mundo. Se trata del primer paso de un conflicto arancelario que podría escalar aún más con las tarifas recíprocas que el presidente estadounidense pretende aplicar al resto de países, siendo la Unión Europea el principal objetivo. Trump, que también atacó el IVA europeo, anunció su intención de imponer aranceles generales del 25% a los productos de la UE.

La industria del automóvil, primera damnificada

La aplicación de los aranceles sobre las importaciones mexicanas y canadienses tendrá un fuerte impacto en la economía estadounidense, especialmente en la industria automovilística. Muchas compañías estadounidenses fabrican sus vehículos en México o en otros países para reducir costos. De hecho, la producción de automóviles estadounidenses en territorio mexicano es posible gracias a un acuerdo comercial negociado por Trump durante su anterior mandato.

Aun así, el gobierno de Trump sigue presentando los aranceles como una política ganadora. Este lunes, el presidente anunció que la compañía taiwanesa de chips TSMC invertirá 100.000 millones de dólares para construir una planta de fabricación en Arizona. Durante la rueda de prensa, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó la inversión como un triunfo de las medidas proteccionistas. Según Lutnick, TSMC tomó la decisión porque “quiere evitar los aranceles”, en referencia a las tarifas recíprocas.

Desde hace días, la confusión y el caos rodean la aplicación de los aranceles en México y Canadá. La semana pasada, Trump generó falsas expectativas al mezclar los aranceles contra sus vecinos con los de la UE y sugerir que entrarían en vigor el 2 de abril. Esta declaración dio a entender que su gobierno concedía un mes más de gracia a sus principales socios comerciales. Tras la apreciación del peso mexicano y del dólar canadiense frente al dólar estadounidense, un funcionario de la Casa Blanca tuvo que aclarar que los aranceles entrarían en vigor el 4 de marzo y que solo entonces se evaluaría la posibilidad de modificaciones o nuevas treguas. Al día siguiente, Trump corrigió sus propias declaraciones en Truth Social y anunció que, además del 25% de aranceles desde el 4 de marzo, aplicaría un 10% adicional a China.

La confusión no terminó ahí. El domingo por la noche, Lutnick admitió en Fox News que las entradas fronterizas habían disminuido (una de las exigencias vinculadas a los aranceles) y que México y Canadá estaban considerando imponer aranceles a China, como exige EEUU. Por ello, dejó entrever que las tarifas podrían ser inferiores al 25% y que aún cabía la posibilidad de una nueva tregua.

El pasado mes de febrero, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, logró apaciguar a Trump con la promesa de enviar más soldados a la frontera. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calmó al magnate comprometiéndose a nombrar un “zar del fentanilo” y firmando una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el tráfico de drogas, con la que destinaría 200 millones de dólares a la lucha contra esta sustancia.