Trump muestra su enfado con Musk tras anunciar un nuevo partido: “Está fuera de sí, es un desastre”

La tensión entre el presidente más poderoso del mundo con el hombre más rico del mundo no para. La aprobación de la megaley fiscal apadrinada por Donald Trump fue combustible para el dueño de Tesla, quien anunció este sábado la formación del Partido América, después de una encuesta en X. “Cuando se trata de arruinar a nuestro país con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia. Hoy, el Partido América se forma para devolverte la libertad”, escribió Elon Musk.

El nuevo enfrentamiento llega justo después de que Donald Trump rubricara con su firma la megaley que recortará impuestos por valor de 4,5 billones de dólares, principalmente a los más ricos, y disparará en 3,3 billones el déficit.

Y Donald Trump respondió este domingo, a su regreso a la Casa Blanca después de un fin de semana jugando al golf en su campo de New Jersey. “Crear un tercer partido es ridículo”, dijo este domingo por la tarde al bajar del Air Force One y antes de subir al Marine One en la Base Andrews para ir a la Casa Blanca: “Tenemos un éxito tremendo con el Partido Republicano; los demócratas perdieron el rumbo, pero siempre fue un sistema bipartidista. Y creo que crear un tercer partido solo aumenta la confusión. Realmente el sistema parece haber sido diseñado para dos partidos. Los terceros partidos nunca funcionaron, así que puede divertirse con ello, pero me parece ridículo”.

No contento con esas declaraciones, Trump insistió en Truth Social: “Me entristece ver a Elon Musk fuera de sí por completo, convirtiéndose en un desastre en las últimas cinco semanas. Quiere fundar un tercer partido político, a pesar de que nunca tuvieron éxito en Estados Unidos; el sistema parece no estar diseñado para ellos. Los terceros partidos solo sirven para crear una completa y total disrupción y caos, y ya tenemos suficiente con los demócratas de izquierda radical, que han perdido la cabeza”.

El presidente de EEUU, visiblemente afectado por la decisión de Musk, insistió: “Los republicanos, en cambio, son una máquina que funciona a la perfección, y acaban de aprobar el proyecto de ley más grande de su tipo en la historia de nuestro país. Es un gran proyecto de ley, pero, por desgracia para Elon, elimina el ridículo mandato de Vehículos Eléctricos (VE) [con vistas a terminar con los vehículos de combustión a medio plazo], que habría obligado a todos a comprar un coche eléctrico en poco tiempo [en la línea con los Acuerdos de París]. Me opuse firmemente a eso desde el principio”.

“Llevo dos años haciendo campaña sobre esto y, sinceramente, cuando Elon me dio su apoyo total e incondicional, le pregunté si sabía que iba a terminar con el mandato de Vehículos Eléctricos”, argumenta Trump: “Dijo que no tenía ningún problema. ¡Me sorprendió mucho! Además, Elon pidió que uno de sus amigos cercanos dirigiera la NASA y, aunque su amigo me pareció muy bueno, me sorprendió saber que era un demócrata de pura cepa, que nunca antes había apoyado a un republicano. Probablemente, Elon también lo era. También me pareció inapropiado que un amigo muy cercano de Elon, que estaba en el sector espacial, dirigiera la NASA, cuando la NASA es una parte tan importante de su vida empresarial [la de Musk]. ¡Mi principal responsabilidad es proteger al pueblo estadounidense!”