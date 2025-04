Trump volvió a criticar a Zelenski: “Hace declaraciones incendiarias y perjudiciales para las negociaciones con Rusia”

Donald Trump volvió a criticar públicamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Esta vez no fue en el Despacho Oval, sino en su red social, Truth Social: “Se jacta [Zelenski] en la portada de The Wall Street Journal de que 'Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar”. Y añade Trump: “Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión. Nadie le pide a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso, pero si quiere recuperarla, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años, cuando fue entregada a Rusia sin que se disparara un solo tiro? La zona también alberga, desde muchos años antes de la 'entrega de Obama', importantes bases de submarinos rusos”.

La crítica de Trump a Zelenski llega horas después de que el Reino Unido cancelara la reunión de ministros europeos sobre la paz en Ucrania tras el plantón de Estados Unidos: el secretario de Estado, Marco Rubio, le comunicó a su homólogo británico que ni él ni el enviado de Trump acudirían a la cita en Londres mientras Trump y Putin sugieren un plan para que Rusia se quede con los territorios ucranianos ocupados.

“Son declaraciones incendiarias como las de Zelenski las que dificultan tanto un posible acuerdo de paz”, afirma Trump: “No tiene nada de lo que presumir. La situación para Ucrania es nefasta: puede optar por la paz o continuar luchando durante otros tres años antes de perder todo el país. No tengo nada que ver con Rusia, pero sí tengo mucho que ver con querer salvar, en promedio, a cinco mil soldados rusos y ucranianos por semana, que están muriendo sin razón alguna. La declaración hecha hoy por Zelenski no hará más que prolongar el ”campo de exterminio“, ¡y nadie quiere eso!”

Y concluye: “Estamos muy cerca de un acuerdo, pero el hombre ”sin cartas que jugar“ debe ahora, por fin, actuar. Espero poder ayudar a Ucrania y a Rusia a salir de este completo y absoluto desastre, que nunca habría comenzado si yo hubiera sido presidente”.

Plantón de Trump a Europa

En una nueva muestra de la dificultad de los europeos para participar en las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, el Reino Unido canceló la reunión de ministros de Exteriores prevista este miércoles para avanzar hacia un alto el fuego tras el plantón del secretario de Estado de Estados Unidos.

Unas horas antes de la reunión en Londres con los ministros del Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a su homólogo británico, David Lammy, para anunciarle que no iba ni él ni el enviado del presidente para la mediación en la guerra de Ucrania. El emisario de Trump, Steve Witkoff, en cambio, sí acudirá esta semana a su cuarta reunión en Moscú. Rubio dijo que visitaría el Reino Unido “en los próximos meses”.

El Ministerio de Exteriores británico dijo en un comunicado que las negociaciones de paz de los ministros “se posponen” y que la reunión de este miércoles se reduce a charlas entre representantes de menor rango cerradas a los medios, es decir que no se prevé ninguna comunicación o conferencia de prensa después.

Una fuente cercana a las negociaciones dijo a la agencia Reuters que el plantón de Rubio se produjo después de que Ucrania presentara un documento a los colegas europeos declarando que no hablará de concesiones territoriales mientras no haya un “alto el fuego pleno e incondicional”. Esta persona comentó a la agencia que el “nerviosismo” de Estados Unidos puede indicar que la posición ucraniana no concuerda con lo que Washington está negociando directamente con el Kremlin.

Sintonía Trump-Putin

La cancelación–o retraso– de la reunión llega cuando Estados Unidos y Rusia están empujando una propuesta, según los diarios Financial Times y el Telegraph de Londres, que consistiría en que se congele la línea actual del frente y Rusia se quede con los territorios ocupados desde la invasión a gran escala de Ucrania en cuatro regiones, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Además, Estados Unidos reconocería como legítima la anexión de Crimea en 2014 y aceptaría vetar la entrada de Ucrania en la OTAN. El Financial Times publicaba este martes que ésa era la propuesta de Putin; según el Telegraph, ahora se trata también de la propuesta de Donald Trump.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sugirió este miércoles que efectivamente ésa es la propuesta de Estados Unidos. “Las líneas [del frente] actuales, o algo parecido a ellas, es lo que él en último término va a marcar las nuevas fronteras en el conflicto”, dijo a un grupo de periodistas durante su visita a India. Vance, defensor de las posiciones del Kremlin desde antes de llegar a la Casa Blanca, aseguró que Estados Unidos se retirará de las negociaciones si Rusia y Ucrania no aceptan el acuerdo. Vance aseguró que Estados Unidos quiere ambas partes “congelen esta cosa y se pongan a construir una Rusia y una Ucrania mejores”.