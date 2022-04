Ucrania, ante la OTAN: “O nos ayudan ahora, y hablo de días, o será demasiado tarde”

“Espero que nunca volvamos a afrontar una situación en la que para aumentar la presión de las sanciones se necesitan atrocidades como Bucha”. Así se ha expresado el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, a su llegada a la OTAN, quien ha enumerado su agenda para el día: “Armas, armas y armas”.

Con el apoyo de Argentina, la ONU votó por mayoría la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

Saber más

“No nos digan que todavía están pensando, que tienen que hacer trámites, que hay muchos temas que tienen que resolver antes de que se tomen decisiones”, ha dicho Kuleba tras la reunión: “O nos ayudan ahora, y hablo de días, no de semanas, o la ayuda llegará demasiado tarde. Y mucha gente morirá. Muchos civiles perderán sus hogares. Muchos pueblos serán destruidos justo porque la ayuda llegó demasiado tarde”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, le ha dado la razón a la entrada de la reunión: “Zelenski tiene mucho apoyo, pero lo que necesita de verdad son armas. Está bien las buenas palabras, pero lo importante son más recursos, más capacidades militares, más sanciones, más aislamiento internacional de Rusia. Espero que hoy el quinto paquete de sanciones sea finalmente aprobado por los embajadores ante la UE y que pueda anunciar las nuevas medidas cuando viaje a Kiev. También espero que Rusia sea suspendida del comité de derechos humanos de la ONU”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha terciado al cabo de la reunión: “Hemos acordado que debemos fortalecer y mantener aún más nuestro apoyo a Ucrania para que Ucrania se imponga frente a la invasión de Rusia”

“Cuantas más armas tengamos y cuanto antes lleguen a Ucrania, más vidas se salvarán”, ha afirmado Kuleba, “y más ciudades y pueblos no serán destruidos, y no habrá más Buchas. Este es mi mensaje a los aliados, es muy simple. Y hago un llamamiento a todos los aliados para que entierren sus dudas a proporcionar a Ucrania todo lo que necesita. Porque, por extraño que parezca, hoy en día las armas sirven al propósito de la paz”.

Según Kuleba, “la masacre de Bucha es la punta del iceberg. Ya vemos en los informes de Mariupol que es mucho peor en todos los sentidos. ¿Cómo se siente uno al hablar con los rusos después de todo esto que pasó? Yo sólo tengo una pregunta para los rusos. ¿Quiénes son? De dónde vienen, que no tienen compasión ni empatía, ni con los niños ni con las mujeres y niñas que son violadas y asesinadas, ni con los civiles. A los mayores. Incluso a animales y mascotas. Matan mascotas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Y haciéndome esta pregunta, también entiendo que para prevenir más Buchas tenemos que hablar y ver cómo podemos terminar con esta guerra”.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha descartado, de momento, el envío de armamento pesado como los tanques que ha enviado la República Checa: “No está sobre la mesa. Tomamos decisiones concertadamente y eso no está encima de la mesa. España ya está ayudando con material militar, ayuda humanitario, sanciones y apoyo político”.

Kuleba ha pedido que no hagan falta más Buchas para mover conciencias: “No creo que los ucranianos tengan que pagar con sus vidas, su salud y sus sufrimientos la voluntad política de los socios para imponer sanciones”.

En relación con las sanciones, Borrell ha explicado que el embargo al petróleo ruso: “No está en el paquete que se discute hoy, en el que está el carbón. Pero será discutido el lunes por los ministros de Exteriores de la UE. Espero que sea adoptado más pronto que tarde”.

En este sentido, el ministro ucraniano ha señalado al Gobierno alemán:“Alemania ha dado un paso revolucionario al cambiar su posición de no aceptar suministrar armas y proporcionar a Ucrania armas antitanques. Sin embargo, está claro que Alemania puede hacer más, y estamos trabajando con el Gobierno alemán para que nos proporcione armas adicionales. Lo que más me preocupa son los tiempos de los procedimientos y la toma de decisiones en Berlín. Mientras Berlín tiene tiempo, Kiev no”.

Así, Kuleba ha concretado qué tipos de armas están pidiendo: “Aviones, misiles de corto alcance, vehículos blindados y sistemas pesados ​​de defensa antiaérea”.

La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha explicado, por su parte: “Alemania está apoyando a Ucrania en sus capacidades defensiva, con diferentes armas y estamos mirando cómo podemos apoyarles más en el futuro”.

“Hay dos formas de abordar el suministro de armas”, ha explicado el ministro ucraniano: “La primera es que cuando no quieres suministrar nada, dices: 'No tenemos que hacerlo porque nos empujará a nosotros o a la OTAN a la guerra'. El segundo enfoque es completamente diferente: 'Proporcionaremos a Ucrania todas las armas necesarias para que ni nosotros ni la OTAN tengamos que combatir en esta guerra, porque los ucranianos lo harán por nosotros'. Creo que el trato que ofrece Ucrania es justo. Nos dan armas, sacrificamos nuestras vidas y la guerra se contiene en Ucrania”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha explicado que “los aliados de la OTAN están proporcionando muchos tipos diferentes de armas, también sistemas más pesados, sistemas avanzados y sistemas que pueden derribar aviones y, por supuesto, atacar blindados rusos”.

“Lo que también hemos visto”, dice Stoltenberg, “es que necesitamos apoyo con las armas y aumento de las sanciones. Y celebro que los aliados de la OTAN estén ahora en el proceso de intensificar las sanciones contra Rusia. La OTAN brinda apoyo a Ucrania, pero no envía tropas sobre el terreno: tenemos la responsabilidad de evitar que este conflicto se extienda más allá de Ucrania y se vuelva aún más mortífero, más peligroso y destructivo”.

Vídeo sobre maltrato a tropas rusas

Preguntado por el vídeo publicado por The New York Times en el que se observa a soldados ucranianos maltratando a soldados rusos, Kuleba ha dicho: “No lo he visto. Quiero asegurarles que el ejército ucraniano observa las reglas de la guerra. Por supuesto, puede haber incidentes aislados de violación de estas reglas, y definitivamente serán investigados. Pero querría verificar la fecha de este de este video, porque ahora debes entender una cosa”.

Kuleba se dirige a la periodista de Politico, Lilli Bayer, que le ha hecho la pregunta: “No lo entenderás. Lo siento pero no entiendes cómo se siente después de ver fotos de Bucha, hablar con personas que escaparon sabiendo que la persona fue violada cuatro días seguidos. Y cuando finalmente llegó a Kiev, la llevaron directamente al psiquiatra. No entiendes cómo se siente cuando los soldados rusos violan niños”.

“Esto no es una excusa para aquellos que violan las reglas de la guerra a ambos lados de la línea del frente”, ha dicho Kuleba, “Pero hay algunas cosas que simplemente no puedes entender. Lo siento”.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es