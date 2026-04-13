La UE recibe con entusiasmo la derrota de Orbán: “Eligieron a Europa”

Las esperanzas para que acabase un Gobierno que ha torpedeado constantemente a la Unión Europea se han hecho realidad. La derrota del ultranacionalista Viktor Orbán ha sido celebrada como una victoria de la democracia liberal frente a los gobiernos autoritarios que tratan de debilitar el proyecto europeo. Las redes sociales de los principales mandatarios se llenaron de mensajes de felicitación al candidato opositor Péter Magyar por su victoria y por el fortalecimiento del bloque europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha mandado un mensaje claro en la red social X: “Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece”. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha recalcado que “la participación récord demuestra el espíritu democrático del pueblo húngaro. Han hablado, y su voluntad es clara. Espero trabajar estrechamente con Péter Magyar para hacer a Europa más fuerte y próspera”.

En los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas se ha vivido la victoria de Magyar con júbilo, ya que Orbán ha hecho una campaña electoral buscando un enemigo externo al que culpar de los males de Hungría. Si en otras campañas Orbán empapeló el país con los rostros de Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, George Soros, o con anuncios contra los migrantes, en esta ocasión están las caras de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, junto a la de Magyar retratados como en una ficha policial bajo el letrero: “Peligro”, además de acusar a la Unión Europea de todos los males económicos que asolan a Hungría.

Ahora en la UE se espera que el nuevo Ejecutivo tenga una posición menos obstruccionista que Orbán. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Orbán ha tratado de tirar por tierra todas las decisiones de la UE para ayudar a los ucranianos, incluso llevan las medidas aprobadas por los 26 a los tribunales europeos. Esta política del primer ministro húngaro ha tenido su cenit en los últimos vetos que ha impuesto alrededor de Ucrania y Rusia. Orbán decidió bloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda financiar su guerra contra Rusia y el paquete número 20 de sanciones contra los intereses rusos, a pesar de que en una cumbre con los líderes de los 27 países miembros de la UE dio su visto bueno a un préstamo en el que tanto su país como Eslovenia estaban exentos de financiar. No es de extrañar que Von der Leyen haya mandado varios mensajes en redes sociales en los que ha reiterado que “esta noche, el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado de felicitar a Magyar y a destacar que en estas elecciones húngaras “gana Europa y los valores europeos”, atacados tanto por el presidente Donald Trump como por su homólogo ruso Vladimir Putin y buena parte de la ultraderecha europea. En la red social X, Sánchez ha señalado que “hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, Peter Magyar, por un futuro mejor para todos los europeos”.

El mensaje proeuropeista ha sido muy bien recibido en las capitales europeas, especialmente en París. Ante las próximas elecciones francesas en 2027, con la ultraderecha francesa consiguiendo cada vez mejores resultados electorales, la victoria de la opción europeísta en Hungría le da mucho aire al presidente francés, Emmanuel Macron.

“Acabo de hablar con Péter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría. Francia acoge con satisfacción la victoria de la participación democrática, el apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea, así como el compromiso europeo de Hungría. Avancemos juntos hacia una Europa más soberana, por la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia”, ha escrito Macron en húngaro en la red social X mostrando una foto junto al próximo primer ministro de Hungría.

Los mensajes de felicitación y agradecimiento por los resultados en Hungría, ya que van a facilitar una UE menos dividida se han ido repitiendo en las redes sociales. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado que “Hungría ha decidido. Enhorabuena por la elección ganada, querido Peter Magyar. Me alegro de antemano por la colaboración para una Europa fuerte, segura y, sobre todo, unida”. La primera ministra de Dinamarca, la recientemente de nuevo reelegida, Mette Frederiksen, ha dado la Enhorabuena a Magyar y ha subrayado que “la cooperación europea es esencial para una Europa fuerte. Hungría ha elegido a Europa. Con ganas de nuestra futura cooperación”.

Mientras, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jette, ha destacado que “el pueblo húngaro ha hablado. Esto marca un nuevo paso para Hungría y la UE, con esperanza de recuperación de la democracia, el Estado de derecho y la cooperación europea” o el cánciller de Austria, Christian Stocker, ha declarado que “la población húngara ha votado abrumadoramente en contra del destructivo enfrentamiento mutuo y se ha decidido por un futuro proeuropeo”.

Este paso está siendo asumido como la apertura de una nueva etapa en Europa, que puede frenar a los movimientos ultras en su avance. Incluso desde las filas de la ultraderecha llegaron las felicitaciones para el nuevo primer ministro de Hungría. La presidenta de Italia, Georgia Meloni, ha comentado en X: “Felicitaciones por la clara victoria electoral a Peter Magyar, al que el gobierno italiano desea buen trabajo. Agradezco a mi amigo Viktor Orbán por la intensa colaboración de estos años, y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su nación. Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que continuaremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los comunes desafíos a nivel europeo e internacional”.

La ultraderecha sale en defensa de Orbán

Los líderes de las formaciones de ultraderecha en Europa salieron a defender a Orbán y a tratar de mantener un espíritu de victoria poco creíble. El presidente de la formación ultra español Vox, Santiago Abascal, ha dicho que “Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víktor Orbán la pone en peligro. Orbán deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones”, pese a que los datos económicos y la situación social está mucho peor que cuando llegó Orbán al poder y ha sido una de las razones por las que el pueblo húngaro le ha dado la espalda.

Mucho más comedido, aunque mintiendo sobre la situación económica de Hungría, se ha posicionado Jordan Bardella, presidente de los ultras franceses de Rassemblement National, que ha apuntado que “este resultado, acogido con respeto por Viktor Orbán, demuestra que las acusaciones incesantes de las instituciones europeas en los últimos años contra la democracia húngara eran infundadas. Viktor Orbán es un gran patriota, que habrá completado durante su mandato el proceso de recuperación económica de Hungría, promovido políticas familiares que han permitido proteger la natalidad, y defendido las fronteras de su país y de Europa frente a los flujos migratorios. Esperemos de su sucesor que gobierne en el interés exclusivo de su país y de su pueblo”.

Mientras que el ultra neerlandés, Geert Wilders, mostraba su rabia por la derrota de su colega ideológico con un toque testosterónico de mala educación: “Orbán fue el único líder con huevos en la UE. Estricto en migración y anti-woke. Budapest es gracias a él un oasis de seguridad comparado con Ámsterdam, Bruselas o París. Ahora estamos con debiluchos como Jetten, Macron, Sánchez y Merz. Un día triste. ¡Pero seguimos luchando!”.