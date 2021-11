La Unión Europea y organizaciones de prensa piden a Cuba que deje trabajar a la agencia EFE

Los gobiernos de España y de Francia, la Unión Europea (UE) y la organización europea de agencias de información exigieron este lunes a las autoridades de Cuba que devuelvan las acreditaciones que permiten trabajar en la isla a todos los periodistas de la Agencia EFE en La Habana.

España "no va a cejar" hasta que las autoridades cubanas devuelvan "todas las credenciales" a los periodistas despojados de ellas el sábado sin recibir explicación, aseguró en Bruselas el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó que la UE "hace un llamamiento a las autoridades cubanas para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa", ya que la retirada de las credenciales “es un paso más para frenar el flujo de noticias abiertas y veraces desde la isla".

Borrell añadió que la UE "continuará defendiendo el papel de los medios de comunicación independientes y confiables en todo el mundo", a fin de "salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios".

El pasado sábado, dos días antes de la jornada de protesta convocada en la isla por activistas de los derechos humanos, las autoridades cubanas retiraron sus acreditaciones a los cinco periodistas de la Agencia EFE en La Habana, aunque posteriormente devolvieron las de dos de ellos.

La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, quien ha calificado de “insuficiente” el que se devuelvan solo dos permisos de trabajo, señaló este lunes que lo ocurrido en Cuba “es un intento de silenciar a la agencia que no tiene ningún sentido, porque es una agencia pública que ejerce el periodismo más riguroso”.

Por ello, expresó su confianza en que las autoridades de Cuba devuelvan sus acreditaciones a todos los periodistas de la agencia para que pueda seguir ejerciendo su trabajo.

Cañas, quien ha recordado que la Agencia EFE está en Cuba desde hace 40 años, apuntó que ejercer de periodista “no es fácil y es especialmente difícil en algunos lugares, pero (en Cuba) lo hemos estado ejerciendo durante mucho tiempo con total independencia”.

Por tanto, no entiende el cambio de actitud del Gobierno cubano y señaló que en Cuba hay “una crisis económica clarísima y una serie de manifestaciones y descontento, pero nosotros nos limitamos a contar la realidad; no la creamos, no la generamos, no somos militantes de nada más que del periodismo libre”.

Cañas también agradeció que el Gobierno español, a través del Ministerio de Exteriores, haya mostrado su apoyo ”desde el primer minuto", al igual que el Servicio Exterior de la UE y muchísimas organizaciones tanto profesionales como cívicas.

Apoyos internacionales

El Gobierno francés reclamó igualmente a las autoridades cubanas que devuelvan todas las credenciales a los profesionales de EFE.

"Francia reitera su compromiso con la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y de todos cuya opinión contribuya al debate público. Por eso, pide a las autoridades cubanas la devolución de las acreditaciones a los periodistas afectados", dijo en una nota un portavoz de Exteriores del país.

La junta directiva de la Alianza Europea de Agencias de Noticias urgió al Gobierno cubano a que restituya a los periodistas todas las credenciales.

"Ello como una señal de transparencia y de buena voluntad" declaró la entidad, de la que forman parte 32 agencias nacionales de noticias y que tiene su sede en Berna (Suiza).

"Hemos tenido conocimiento con gran estupor de que a los periodistas de nuestro estimado miembro, Efe, ya no se les permite trabajar en Cuba. La cancelación de sus credenciales de prensa por parte del gobierno es todavía más preocupante por cuanto ocurre cuando se planea una protesta contra este mismo gobierno en la isla", indicó en un comunicado.

"La Alianza entiende la transición emprendida hasta ahora por Cuba y apoya el proceso de democratización del país. Para que sea efectivo, periodistas como los del equipo de Efe deben poder seguir realizando su trabajo y reportando de forma transparente sobre lo que ocurre en la sociedad cubana", concluyó.

Una marcha pacífica para pedir un cambio político en Cuba pretende recorrer este lunes varias ciudades del país, pese a no estar autorizada por el Gobierno, en una iniciativa heredera de las protestas del 11 de julio pasado, las mayores en décadas en el país fruto del descontento y la grave crisis azuzada por la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la situación económica en la isla.

Con información de la agencia EFE.

IG