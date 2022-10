Vladímir Putin: “No necesitamos un ataque nuclear contra Ucrania; no tiene sentido político ni militar”

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio un discurso en el think tank Valdai Discussion Club en el que se pronunció sobre la amenaza nuclear. “No necesitamos un ataque nuclear contra Ucrania. No tiene sentido político ni militar”, señaló. Y agregó que “mientras existan las armas nucleares, está el peligro de usarlas”.

Putin declara la ley marcial en los territorios ucranianos anexados

Sin embargo, Putin ha jugado en varias ocasiones con la amenaza nuclear desde el inicio de la guerra. Tan solo unos días después de la invasión puso en estado de alerta a las fuerzas nucleares. El mes pasado, tras la “movilización parcial” y el anuncio de votaciones para anexionarse varios territorios ocupados, el presidente aseguró que Rusia “utilizará todos los medios a su alcance para proteger” su territorio. “No voy de farol”, añadió.

Este miércoles, el propio Putin supervisó un ensayo militar que simulaba un “ataque nuclear masivo” y en el que se lanzaron varios misiles. EEUU confirmó que Rusia había notificado previamente su intención de llevar a cabo estos ejercicios nucleares anuales. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha señalado este jueves: “No hemos visto nada que nos haga pensar en este momento que es algún tipo de actividad encubierta” contra Ucrania

“Tenemos una doctrina militar, que la lean”, ha señalado Putin sobre el uso del arma nuclear. Según la doctrina militar rusa, Moscú se reserva “el derecho a utilizar armas nucleares en respuesta al uso de armas nucleares y de otro tipo de armas de destrucción masiva contra Rusia, sus aliados y en caso de agresión contra la Federación Rusa con armas convencionales cuando la existencia del Estado esté amenazada”.

Esta doctrina ha llevado a algunos analistas estadounidenses a concluir que Rusia ha adoptado una estrategia de “escalada para desescalar” en la que puede amenazar con el uso de armas nucleares si va perdiendo un conflicto con un miembro de la OTAN para convencer a EEUU y sus aliados de la alianza defensiva a retirarse del conflicto. Otros expertos en Rusia y Occidente rechazan esta interpretación, tal y como recoge un informe del think tank del Congreso estadounidense Congressional Research Service.

Putin ha repetido en su discurso las acusaciones no probadas de que Ucrania está preparando una “bomba sucia” para utilizarla contra Rusia. Una bomba sucia es un artefacto explosivo convencional, mezclado con otra sustancia que puede ser material radiactivo. “Kiev está haciendo todo lo posible para esconder los restos de la bomba sucia. Incluso sabemos aproximadamente dónde se está fabricando”, ha señalado. “Solicité a [el ministro de Defensa] Shoigú llamar a los colegas extranjeros y advertirles sobre la amenaza de esta provocación”, ha añadido.

Las acusaciones han asustado a los representantes occidentales, pero, por otro lado, han provocado un inusual aumento de los contactos entre líderes rusos y occidentales. En términos de posibles negociaciones, Putin ha dicho que está “preparado para resolver cualquier asunto”. Aun así, buena parte de su discurso ha ido dirigido contra lo que califica Occidente y ha justificado la invasión de Ucrania como una maniobra defensiva.

“El alboroto actual por las amenazas nucleares es primitivo: Occidente busca argumentos adicionales para enfrentarse a Rusia. Quiere influir en sus aliados y en los países neutrales”, ha señalado Putin.

El presidente también se ha pronunciado sobre las sanciones económicas internacionales, asegurando que Rusia está resistiendo. “El punto álgido de las sanciones ha pasado, la economía rusa se ha adaptado y sólo queda crear cadenas de suministro y reducir costes”, ha señalado.