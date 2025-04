Con la amenaza de descalabro en ciernes, la verdadera dimensión de los Milei entra en juego

Los hermanos Milei cumplen un tercio de su mandato en Casa Rosada. La última semana ofrece un elocuente cuadro de situación.

La secuencia incluyó un discurso mal leído y entreguista sobre las Islas Malvinas, una derrota abrumadora en el intento de designar dos cortesanos de currículum impresentable, la insistencia del Ejecutivo en que un intruso permanezca en el máximo tribunal y un viaje malogrado a Mar-a-Lago para conseguir una foto con Donald Trump. Con el mundo en vilo por el golpe comercial del presidente republicano y los activos argentinos en caída libre, Luis Caputo ofició de fan del “rockstar total” Milei en la enésima cumbre fascisto-kitsch a la que asisten. “Al menos, el viaje sirvió para que Toto no le diera otra entrevista a (Luis) Majul”, razonó un operador financiero entre los más convencidos defensores del plan económico, que no obstante objeta la pericia retórica del ministro.

Trump desbarató la economía global con una aplicación intempestiva, con pinta de chapucera, de aranceles masivos al comercio exterior. A la montaña rusa financiera se le soltó la cadena, pero la dimensión verdaderamente significativa para el empresario que ocupa la Casa Blanca se develará en el aumento de precios y los indicios recesivos en la economía norteamericana, cuyo verdadero alcance se demostrará con el tiempo. El objetivo declarado es que la producción de bienes y servicios se relocalice fronteras adentro de Estados Unidos. En el mientras tanto, el descalabro absoluto es una posibilidad.

El mundo se acomoda a los desmanes de Trump. Los commodities pierden precio y las monedas internacionales se acomodan ante el nuevo escenario.

¿Cómo encuentra este cisne negro a la Argentina? Con el peso sobrevaluado y una atadura estricta de la política cambiaria, como si rigiera una convertibilidad, pero con reservas negativas en el Banco Central. Allí está la magnitud del éxito de los “colosos” al mando de la economía argentina, al cabo de año y medio de un Topo implacable con el Estado y cruel con los habitantes, y con el influjo de un blanqueo récord a pedir de evasores. Expertos en evaporación de dólares, con o sin crecimiento.

La cáscara del Gobierno de los Milei adquiere entonces su verdadera dimensión. Los insultos y las provocaciones del mandatario y sus seguidores resuenan como música de fondo del experimento, mientras suceden los problemas reales. El Todopoderoso Santiago se vuelca a celebrar en Twitter discursos de poca monta de senadores amigos y fracasa en un manotazo para anular una sesión en la Cámara Alta, convocada formalmente para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, lo que habría significado un autogolpe. Las versiones de la irascibilidad descontrolada de Javier Milei se tornan cada vez más frecuentes, mientras la guillotina de Karina asusta cada vez menos: los Milei ya vulgarizaron demasiado el elenco como para generar miedo.

Allí está la magnitud del éxito de los 'colosos' al mando de la economía argentina, al cabo de año y medio de un Topo implacable con el Estado y cruel con los habitantes

El Ejecutivo gasta fondos propios o de YPF, seduce con cargos en la UNESCO y alguna otra sortija para atrapar a un Kueider, y apenas consigue dar vuelta a un par de santacruceños, algún chaqueño, una tucumana, un catamarqueño, una neuquina, un correntino, Luis Juez y poco más. El Triángulo de Hierro quedó retratado en su fracaso estrepitoso en el Senado.

Lo esperpéntico en Mar-a-Lago

Los trolls ultras y el Grupo Clarín se volcaron a convencer a incautos de que la Casa Blanca había privilegiado a Milei a la hora de establecer aranceles más bajos que al resto de los países. Desde el primer minuto de Milei en Casa Rosada, los primeros se dedican a falsear cada estadística o información pública a cambio de un sueldo estatal, algún contrato o migajas. Clarín juega en otras ligas, por ejemplo, terminar de consolidar uno de los mercados de telecomunicaciones más concentrados del mundo.

Aconteció que el cúmulo de acciones lisonjeras para seducir a los extremistas instalados en Washington y Tel Aviv tuvo, a la hora de establecer un arancel a las exportaciones, el mismo valor que el resto de los países de Sudamérica (10%), varios de ellos con gobiernos de izquierda.

El canciller, Gerardo Werthein, socio de Majul en la radio El Observador y beneficiario de titulares promocionales en los medios, se ocupó de difundir un probable encuentro entre Milei y Trump en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Palm Beach, estado de Florida.

Werthein negoció la fallida foto con un tal Glenn Parada, un evangelista oriundo de El Salvador y otro tal John Rourke, dueño de una firma de mudanzas, gestores del sello Make America Clean Again que otorgó el premio American Patriot al mandatario argentino. Esos dos personajes de la periferia ultraconservadora de Texas y Florida remiten a una catadura moral y profesional similar a la de los marginales elegidos por los Hermanos Milei para lanzar su criptomoneda $LIBRA: cazadores de fotos que ven en la dupla gobernante argentina una oportunidad para hacer negocios. Los Milei vuelven a coquetear con arribistas semanas después de haber sido relatados en todo el mundo como los organizadores de la presunta criptoestafa, pese a las promesas de que “levantarían un muro” más estricto para no atraer a tanto indeseable. No salió.

Lo que fue un raid de Milei saludando a mujeres extraídas de una comedia del canal Hallmark, con el ministro de Economía celular en mano para captar el momento, fue imaginado como el espaldarazo final que daría Trump al demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La desesperación que denota el viaje es razonable. Si el FMI no arroja otra montaña de dólares al país que ya es, por lejos, su principal deudor, el Gobierno de los Milei estará acabado.

Caputo condujo al Presidente a una encerrona bajo la teoría de que el congelamiento de la base monetaria impediría cualquier espiral devaluatorio como el que lastró al Gobierno de Mauricio Macri, en la anterior misión del ministro. Esa elucubración era desmerecida como terraplanista por muchos economistas, aunque la mayoría, por razones ideológicas y de las otras, preferían disimular y valorar en público el gran “mérito” de la motosierra, así como elogiaban a Macri en 2017 por su “regreso al mundo”.

Ahora resulta que las posiciones en pesos, tras crecer año y medio a tasas muy superiores a la devaluación controlada del dólar oficial de 2% mensual, se pueden desarmar de un momento a otro y buscar la moneda norteamericana, con el Banco Central carente de todo poder de fuego. Es tan precaria la situación, que cualquier solución proveniente del FMI con sus estándares habituales —un anticipo de hasta 30% del programa de financiación y, el resto, en cuotas, de acuerdo a metas— sería vista como la antesala de una estampida. El escenario “positivo” —que el organismo se desprenda de inmediato de US$15.000 millones a carpeta cerrada, un muro para defender al peso, por mera orden de Trump— dejaría al país ante una deuda de US$60.000 millones sólo con el FMI. Los hijos y los nietos de Caputo heredarán su fortuna y la suma de préstamos orquestados por el ministro seguirá pesando en la mochila del pueblo argentino.

Sí se entiende

El riesgo de descomposición acelerada de la apuesta de los Milei encuentra al peronismo inmiscuido en una interna entre Cristina y el único dirigente peronista que puede al menos esbozar la idea de desafiar su liderazgo, Axel Kicillof.

El eje Instituto Patria-La Cámpora coincide con el grupo más cercano al gobernador bonaerense en que el límite de la pelea debería ser “no regalarle la victoria a Milei”. Ambos se acusan mutuamente de transgredir esa premisa con temeridad.

Una narrativa extendida indica que la disputa “no se entiende”. Cabe sospechar de quien la sostiene. Lo que está en juego es la conducción de la versión de centroizquierda del peronismo, la única que se demostró viable en términos electorales desde principios de siglo, y que tuvo a un Kirchner (él o ella) como jefe indiscutido, al menos hasta 2019. El choque incluye una forma de construcción y estrategia, y más solapadamente, diferencias de contenido.

La Cámpora abona la idea de que el motor de la pelea es “un capricho” y la ambición personal de Kicillof. El relato indica que un grupo sin visión política, ni presencia territorial, ni siquiera identidad peronista —los axelistas— se precipitó sobre el intento de jubilar a Cristina. Kicillof, su mano derecha, Carlos Bianco, y el resto de “los Clío” son —en una retórica cada vez menos cuidada— “traidores” de quien les dio todo lo que consiguieron hasta ahora.

Cristina ejerce el liderazgo con todas las herramientas con las que cuenta: convencimiento, látigo, chequera y el peso de su representatividad. A veces, con difundir una encuesta real, le alcanza a la expresidenta para disuadir a tentados con lanzarse al monte.

Cristina, dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora y diputada es también una abuela dedicada a su nieta, y está a dos párrafos de ser condenada a prisión domiciliaria durante varios años por tres o cuatro firmas desprestigiadas

Esos mismos recursos los usó durante el período más virtuoso de sus gobiernos, aquél que llevó a cabo transformaciones valiosas desde una perspectiva progresista, y ahora le sirven para sostener la vigencia de su apellido en la conducción del peronismo, sin norte, ni mirada crítica, ni mirada trascendente, ni vocación efectiva por construir una mayoría para vencer a la ultraderecha.

¿Cuestionamientos? Cristina, dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora y diputada es también una abuela dedicada a su nieta, y está a dos párrafos de ser condenada a prisión domiciliaria durante varios años por tres o cuatro firmas desprestigiadas que ocupan sillas en la Corte Suprema. Pedirle un acto de introspección y la cesión voluntaria de su corona sería un acto de irrealismo político, que desconoce la personalidad que trajo a Cristina hasta acá.

Así las cosas, le corresponde a Kicillof llenar de contenido político su desafío y dar la talla para doblegar a uno de los liderazgos más importantes de la historia democrática. Si los Kirchner pintan el proyecto del gobernador bonaerense como una obra de la mezquindad, la pelota queda en campo del mandatario provincial para demostrar lo contrario.

No alcanza con que los axelistas describan desplantes de Máximo y su entorno; contradicciones flagrantes de quienes reclamaban a los sucesores probables de Cristina “tomar el bastón de mariscal”, pero amonestan el más módico esbozo de autonomía; errores lacerantes como la promoción del todavía vigente Martín Insaurralde; y el egoísmo y la endogamia de quienes prefieren erosionar al dirigente político con mayor proyección para enfrentar a la ultraderecha.

Dicho encuadre —el de la enumeración de las presuntas inconductas camporistas— sigue ubicando el eje del conflicto en disidencias de carácter, cálculo e intenciones. Si tan inaceptables son las prácticas éticas de Cristina, Máximo, La Cámpora y el Patria, y tan inhábil es su estrategia política, y eso es todo lo que el axelismo tiene para decir, entonces cabe la pregunta de cómo pudo Kicillof haber aceptado tan ingrata compañía hasta arribar a su puesto actual.

Pasa el tiempo, y aunque el gobernador ha demostrado principios éticos, convicciones ideológicas y capacidad de gestión muy superiores a otros “disidentes” que asomaron la cabeza a lo largo de veinte años de kirchnerismo, el destino de la neutralización y el olvido es una hipótesis sobre la mesa, y a no muy largo plazo.

Guía

Ya que “no se entiende”, el siguiente punteo intenta aportar elementos de comprensión sobre el estado del conflicto y lo esperable en los próximos días, sobre la base de consultas a fuentes calificadas de ambos lados:

En el camino para desarticular el proyecto de Kicillof, el eje Cámpora-Patria está mostrando dotes de generosidad que estuvieron ausentes en armados electorales previos, razón por la cual crecieron las disidencias que el gobernador bonaerense supo hilvanar en su bandera Derecho al Futuro.

Cristina repasa la lista de los intendentes, dirigentes sociales y legisladores que firmaron la adhesión al desafío de Kicillof, en una cantidad superior a la esperada por el sistema político. Los suscriptores del desafío demuestran, para los axelistas, que existe un kirchnerismo amplio que no acepta la conducción de Máximo Kirchner. Con ese listado en mano, La Cámpora elucubra boletas electorales con puestos de legisladores y concejales abiertos a quienes acepten deponer su actitud, de modo de vaciar a Derecho al Futuro. En tándem con la procrastinización de las definiciones de Kicillof, el cristinismo empieza a tener éxito en torcer voluntades.

“Le dijimos a Axel que pusiera la fecha de la elección cuando nos reunimos en enero en Villa Gessel. Era la forma de mostrar iniciativa política y los tomaba por sorpresa. Ahora es tarde y cualquier cosa que haga, va a ser a la defensiva” , elabora una persona que estuvo presente en esa cita veraniega. “Eso hubiera sido romper, y no es lo que Axel quiere” , argumenta una voz próxima al gobernador.

, elabora una persona que estuvo presente en esa cita veraniega. , argumenta una voz próxima al gobernador. Dentro del bloque del mandatario, hay halcones y palomas, y axelistas y kicillofistas. Las categorías se cruzan. A los axelistas —los unidos por cuestiones ideológicas y de proximidad personal con el mandatario— los llaman despectivamente “los Clío”, identificación que había quedado en desuso y se retomó, tanto por parte de kicillofistas como de camporistas.

Algunos describen el proyecto de la senadora cristinista Teresa García —cofirmado por camporistas y massistas— para la convocatoria a elecciones “concurrentes” —el mismo día para diputados nacionales y, en urnas separadas, legisladores provinciales y concejales— como un virtual “golpe de Estado” , ya que el llamado a las urnas para cargos provinciales corresponde al gobernador. El sector halcón —que alberga a axelistas, kicillofistas, peronistas clásicos, intendentes y legisladores— puja por un decreto de Kicillof para llamar a elecciones desdobladas y acelerar la ruptura con el eje Cámpora-Patria.

—cofirmado por camporistas y massistas— para la convocatoria a elecciones “concurrentes” —el mismo día para diputados nacionales y, en urnas separadas, legisladores provinciales y concejales— como un virtual , ya que el llamado a las urnas para cargos provinciales corresponde al gobernador. El sector halcón —que alberga a axelistas, kicillofistas, peronistas clásicos, intendentes y legisladores— puja por un decreto de Kicillof para llamar a elecciones desdobladas y acelerar la ruptura con el eje Cámpora-Patria. Los menos radicalizados del axel-kicillofismo consideran inaceptable que La Cámpora actúe como un bloque opositor de un gobernador asediado por los Milei, pero prefieren conservar la unidad. El sector paloma —también variado según su procedencia— asegura que el mandatario no está dispuesto a ejecutar la ruptura y admite que el desdoblamiento es conversable bajo ciertas condiciones. Aspiran a que, en caso de que la división finalmente se produzca, sea computada a la cuenta del cristinismo. “Si la decisión de desdoblar estuviera tomada, ya habría salido el decreto de cronograma electoral” , expone una fuente de ese sector.

, expone una fuente de ese sector. El eje Patria-La Cámpora evalúa un escenario de listas integradas con el kicillofismo bajo la condición de que el gobernador desista del desdoblamiento. Algunos esbozan que el armado, con Máximo Kirchner a cargo de la lapicera, sería amplio, con casilleros libres para hombres y mujeres propuestos por el gobernador, pero otros limitan la generosidad a un escarmiento definitivo para los axelistas más duros y para Andrés “Cuervo” Larroque , excamporista y conductor de La Patria es el Otro.

, excamporista y conductor de La Patria es el Otro. Si el decreto para anticipar las elecciones provinciales es firmado por Kicillof, el eje Cámpora-Patria no lo desafiará ante los tribunales, pero tampoco vislumbra ningún tipo de integración de listas.

En ese esquema, Cristina encabezaría la nómina de diputados provinciales por la tercera sección electoral, la que habitan La Matanza, Lomas de Zamora y Avellaneda, entre otros partidos del oeste y sur del Gran Buenos Aires. El objetivo de la postulación de Cristina en una sección electoral para un cargo provincial sería “nacionalizar” la elección y evitar que se municipalice o se descentre hacia cuestiones de “inseguridad”, pasibles de ser manipuladas en campaña por los manoduristas con métodos mafiosos y dramáticos. ¿Argumento raro? Sí. ¿Forzado? También.

En el kicillofismo perciben a Sergio Masa en alianza táctica con Máximo y Cristina, y le atribuyen menos representatividad de la que dice tener. Sobre Juan Grabois , en La Cámpora y en La Plata le asignan una búsqueda de representación genuina de excluidos del sistema, pero citan la definición poco halagadora de “extorsionador” a la hora de negociar espacios, supuestamente admitida por el dirigente de Argentina Humana.

en alianza táctica con Máximo y Cristina, y le atribuyen menos representatividad de la que dice tener. Sobre , en La Cámpora y en La Plata le asignan una búsqueda de representación genuina de excluidos del sistema, pero citan la definición poco halagadora de “extorsionador” a la hora de negociar espacios, supuestamente admitida por el dirigente de Argentina Humana. Una idea que tomó fuerza en los bloques legislativos cristinistas es que, si hay votación en fechas separadas, no se suspenderían las primarias para el tramo provincial . Argumentan que sería el modo de resolver la interna sin arriesgar la concurrencia a elecciones con una lista cristinista y otra kicillofista, más otros que se tienten con ir por fuera con marca propia, y así arriesgar una victoria de las derechas y ultraderechas unidas. De ese modo, los bonaerenses irían tres veces a las urnas en 2025.

. Argumentan que sería el modo de resolver la interna sin arriesgar la concurrencia a elecciones con una lista cristinista y otra kicillofista, más otros que se tienten con ir por fuera con marca propia, y así arriesgar una victoria de las derechas y ultraderechas unidas. De ese modo, los bonaerenses irían tres veces a las urnas en 2025. Existen las mentes frías que no ven con malos ojos ir con listas separadas como un modo de medir representatividades en una elección de medio término, con el objetivo de sumar ambos bloques en 2027.

Los axelistas entienden que la fecha límite para la definición de la convocatoria a elecciones es el próximo jueves 10 de abril. Dos días antes, los bloques de La Cámpora y el Frente Renovador intentarán acordar con las derechas para aprobar el proyecto que intenta unificar los comicios, aunque su potestad legislativa es negada por Kicillof.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com